Vianočný trend 2025. Vianočná hviezda má silné súperky. Črepníkové rastliny, ktoré sa tento rok dostávajú do popredia

Vianočná výzdoba už dávno nestojí len na stromčeku, svetielkach či vôni perníkov. Dôležitú úlohu zohrávajú aj črepníkové rastliny, ktoré dokážu zútulniť domov počas zimy. A hoci vianočná hviezda zostáva najznámejším symbolom sviatkov, pestovatelia aj bežní ľudia čoraz častejšie siahajú po iných druhoch, ktoré dokážu interiér rozžiariť rovnako účinne.
Rok 2025 ukazuje, že tradičná poinsettia má konkurenciu — najmä vďaka populárnej zornice (Hippeastrum), ale aj vďaka ďalším spoľahlivým zimným rastlinám. Nasledujúci prehľad je zostavený tak, aby všetky informácie zodpovedali reálnym pestovateľským odporúčaniam.
Vianočná hviezda (Euphorbia pulcherrima): Nesmrteľná klasika
Vianočná hviezda pôvodne pochádza z Mexika a patrí k najobľúbenejším rastlinám sviatočného obdobia. Je typická farebnými listami — tie si mnohí zamieňajú za kvety, no v skutočnosti ide o sfarbené listy. Pravé kvety sú drobné, žltkasté a nachádzajú sa v strede rastliny.
Fakticky správna starostlivosť
- Teplota: ideálne 18–22 °C. Krátkodobo znesie aj 15 °C, no teplota pod 12 °C ju môže poškodiť.
- Svetlo: svetlé miesto, ale bez priameho poludňajšieho slnka.
- Zálievka: mierna; substrát má byť vlhký, nikdy nie premočený. Z podmisky vždy vyliať zvyšnú vodu.
- Pozor pri prenášaní: poinsettia je citlivá na chlad, preto pri nákupe v zime vždy žiadajte zabalenie do papiera.
- Nevhodné umiestnenie: neodporúča sa pri misách s ovocím (najmä jablkami), ktoré uvoľňujú etylén — ten spôsobuje rýchle vädnutie.
Hlavný vyzývateľ: Zornica (Hippeastrum)
Zornica je populárna najmä počas zimy, pretože dokáže zakvitnúť aj v interiéri — často práve okolo Vianoc. Jej veľké lievikovité kvety pôsobia slávnostne a sú dostupné v mnohých farbách: červenej, ružovej, bielej, oranžovej či pruhovanej.
Fakticky správna starostlivosť
- Teplota: počas rastu a kvitnutia 20–24 °C.
- Svetlo: veľmi svetlé miesto, ideálne južné alebo západné okno.
- Zálievka: spočiatku minimálna, po objavení stonky mierna. Nikdy nepolievať priamo na cibuľu.
- Suchý vzduch: rastlina ho dobre znáša a nie je potrebná zvýšená vlhkosť vzduchu.
Po odkvitnutí je vhodné dať rastline teplejšie a svetlé miesto, aby doplnila živiny do cibule — a na jeseň ju pripraviť na obdobie pokoja (8–12 týždňov bez zálievky).
Cyklámen (Cyclamen persicum): Jemná zimná elegancia
Cyklámeny sú typické chladnomilné rastliny. Ich listy aj kvety vyrastajú z hľuzy a tvoria veľmi dekoratívne guľovité trsy. Farby sa pohybujú od bielej cez ružovú až po sýto fialovú.
Fakticky správna starostlivosť
- Teplota: ideálne 12–15 °C; izbová teplota nad 20 °C skracuje životnosť.
- Svetlo: svetlé, chladné miesto bez priameho slnka.
- Zálievka: iba do podmisky; pri zálievke zhora môže hľuza začať hniť.
- Vlhkosť: nesmú sa rosiť, voda na listoch spôsobuje škvrny.
- Vetranie: obľubujú čerstvý vzduch, ale nie prievan.
Vianočný kaktus (Schlumbergera): Jedna z najspoľahlivejších zimných rastlín
Vianočný kaktus pochádza z dažďových pralesov Brazílie, preto nejde o typický „pichľavý“ kaktus – je to epifyt, ktorý rastie vo vlhkých lesoch na stromoch. V domácnostiach je obľúbený pre bohaté zimné kvitnutie.
Fakticky správna starostlivosť
- Svetlo: jasné, ale difúzne; priame slnko môže popáliť listy.
- Teplota: počas kvitnutia 15–18 °C, po odkvitnutí 18–22 °C.
- Vlhkosť: vyššia vzdušná vlhkosť je preň prirodzená.
- Zálievka: pravidelná, ale nikdy nie premokrenie — korene ľahko hnijú.
- Dôležité pravidlo: rastlinu počas tvorby pukov nepresúvať – zmena prostredia spôsobí opadanie pukov.
Hyacinty (Hyacinthus orientalis): Voňavá zimná dekorácia
Hyacinty bývajú počas zimy dostupné ako rýchlené cibule pripravené na kvitnutie. Sú známe silnou vôňou a širokou paletou farieb – od bielej cez ružovú a fialovú až po sýtu modrú.
Fakticky správna starostlivosť
- Teplota: 15–20 °C.
- Svetlo: svetlé miesto, inak sa stonky vytiahnu a naklonia.
- Zálievka: mierna; substrát má byť vlhký, ale nie premokrený.
- Pozor: silná vôňa môže byť pre niektorých ľudí dráždivá, preto sú vhodné skôr do väčších miestností.
Ktorá rastlina je najlepšia?
Rastliny uvedené vyššie patria k najčastejšie pestovaným zimným druhom a všetky informácie zodpovedajú reálnym pestovateľským odporúčaniam od odborných zdrojov (hortikultúrne spoločnosti, pestovateľské príručky, botanické inštitúcie).
- Poinsettia = tradičná a nenáročná vo svetlých, teplých miestnostiach.
- Hippeastrum = extravagantná voľba s výraznými kvetmi.
- Cyklámen = ideálny do chladných miestností.
- Vianočný kaktus = veľmi spoľahlivý a nenáročný na kvitnutie.
- Hyacint = silná vôňa a rýchly efekt.