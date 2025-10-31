Vedci skúmali dokonalosť miest z celého sveta. To najkrajšie je v Európe, ale Paríž to nie je

Možno by ste tipovali, že za najkrajšie mesto sveta bude opäť vyhlásený Paríž, Benátky alebo Florencia. Vedecká analýza britských odborníkov však ukázala prekvapivého favorita. Na základe presných matematických proporcií získalo prvenstvo anglické mesto Chester.
Pozrite si, ako vyzerá Chester
Krása pod mikroskopom: keď architektúra poslúcha matematiku
Britská spoločnosť Online Mortgage Advisor sa rozhodla zmerať krásu miest nie podľa hlasov turistov, ale podľa presných proporcií budov. Tím analytikov preskúmal viac než 2 400 stavieb z rôznych európskych a svetových lokalít a porovnal ich architektonické línie s tzv. zlatým rezom – pomerom 1 : 1,618, ktorý od čias antiky symbolizuje harmóniu a estetickú dokonalosť.
Zlatý rez nájdeme v prírode, na mušliach, v obrazoch Leonarda da Vinciho či v Partenone. Keď sa naň aplikujú proporcie budov, dá sa vypočítať, ako veľmi je stavba „vyvážená“ z hľadiska symetrie a estetiky.
A práve v tomto porovnaní dosiahol Chester najlepšie výsledky – podľa štúdie z roku 2023 sa jeho budovy zhodujú so zlatým rezom v 83,7 % prípadov. Prekonal tak Benátky (83,3 %) či Florenciu (81,6 %).
Vedci však zároveň upozorňujú, že ide len o jeden aspekt krásy – matematickú proporcionalitu. To neznamená, že Chester je „najkrajším mestom sveta“ vo všeobecnom zmysle. Skôr je to mesto s najharmonickejšími proporciami podľa architektonického hľadiska.
Historické mesto so zachovaným pôvabom
Chester leží na severozápade Anglicka, neďaleko hranice s Walesom, a má viac ako 2 000 rokov histórie. Založili ho Rimania ako vojenskú pevnosť s názvom Deva Victrix, pretože miesto malo strategický význam. Dodnes sa tu zachovali časti rímskych hradieb, ktoré obkolesujú celé historické jadro mesta.
Keď sa prechádzate jeho uličkami, máte pocit, že sa čas zastavil. Typické čiernobiele tudorovské domy, drevené pavlače a kamenné ulice vytvárajú neopakovateľnú atmosféru, akú inde v Británii nenájdete.
Mesto s prirodzenou rovnováhou
Podľa autorov výskumu je Chester „učebnicovým príkladom mesta, v ktorom sa historická architektúra spája s moderným životom v rovnováhe a s rešpektom k detailu“. Jeho pôvab pritom nespočíva v okázalosti, ale v jemnej harmónii tvarov a materiálov.
Nie je preto prekvapením, že sem každoročne zavítajú milióny návštevníkov – podľa odhadov pred pandémiou až štyri milióny ročne. To je číslo, ktoré ho radí medzi najnavštevovanejšie historické mestá v Británii.
Čo v Chestere nevynechať?
Mesto je ideálne na prechádzku pešo – väčšina pamiatok sa nachádza v centre. Eastgate Clock, zdobené hodiny nad mestskou bránou, patria medzi najfotografovanejšie v celej Británii. Ich kovová konštrukcia sa v západe slnka trbliece ako malý zlatý klenot.
Neďaleko sa nachádza aj Chester Cathedral, veľkolepá gotická katedrála z pieskovca, ktorá patrí k najkrajším sakrálnym stavbám v Anglicku. Za mestom sa tiahne rieka Dee, popri ktorej vedie promenáda – ideálne miesto na oddych pri káve a pozorovanie lodiek.
Unikátom sú aj The Rows – dvojposchodové pasáže s obchodíkmi a galériami, v ktorých spodné podlažie tvoria klenuté arkády a horné poschodie drevené pavlače. Tento typ stavby sa nikde inde v Británii nenachádza.
Ako sa tam dostať?
Z Manchestru sa do Chesteru dostanete vlakom za menej než hodinu, z Londýna približne za dve a pol hodiny. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti je Chester ideálnym cieľom na víkendový výlet, no pokojne ho zvládnete spoznať aj počas jedného dňa. Najlepšie je prísť skoro ráno, keď sa mesto ešte len prebúdza a jeho kamenné uličky sa pomaly zalievajú svetlom.
Krása, ktorú možno zmerať – ale nie úplne vysvetliť
Štúdia Online Mortgage Advisor síce hodnotila len jeden aspekt krásy – matematickú harmóniu – no ukázala, že aj v malom a nenápadnom meste sa môže skrývať architektonický poklad. Chester je dôkazom, že nie vždy musia vyhrať veľké a známe metropoly.
Možno teda nevieme presne zmerať krásu mesta ako celku, no Chester ukazuje, že symetria, história a pokojná atmosféra môžu spolu vytvoriť niečo veľmi blízke dokonalosti.