Vášeň pre tento spálňový doplnok podľa feng-šuej škodí. Prináša smolu aj problémy vo vzťahu

Spálňa by mala byť miestom dokonalého oddychu, harmónie a pokoja. Mnohí z nás však – často nevedomky – umiestňujú do tejto intímnej zóny doplnok, ktorý podľa starodávneho čínskeho učenia feng-šuej prináša len samé ťažkosti. Na prvý pohľad pôsobí nevinne, dokonca ho používame každý deň, a takmer polovica ľudí ho má hneď vedľa či oproti posteli. Hovoríme o zrkadle, ktoré môže podľa feng-šuej do domova vnášať negatívnu energiu, prehlbovať konflikty vo vzťahu a dokonca zhoršovať kvalitu spánku.

Zdanlivo nevinný doplnok, ktorý škodí

Väčšina z nás si pri zariaďovaní spálne ani neuvedomí, že umiestnenie zrkadla môže mať aj negatívny vplyv. Feng-šuej je starodávne čínske umenie harmonizácie priestoru – využíva poznatky o energii čchi, ktorá prúdi našimi príbytkami, a snaží sa ju nasmerovať tak, aby podporovala zdravie, prosperitu a vzájomnú súdržnosť ľudí žijúcich v danom priestore. Podľa tejto filozofie však práve zrkadlá patria medzi najsilnejšie energetické nástroje: vedia násobiť a odrážať to, čo sa pred nimi nachádza – vrátane našich vlastných emócií.

Zrkadlo v spálni sa na prvý pohľad zdá ako praktická vec. Vstávame, chceme sa upraviť, ešte pred odchodom z domu skontrolovať svoj vzhľad. V skutočnosti však podľa feng-šuej dokáže toto zrkadlo negatívne ovplyvniť náš oddych a vniesť do partnerského vzťahu zbytočné napätie. Prečo sa to deje?

Prečo feng-šuej varuje pred zrkadlom oproti posteli?

Feng-šuej vychádza z presvedčenia, že zrkadlá zdvojnásobujú akúkoľvek energiu, ktorá sa v ich dosahu objaví. V spálni, kde sa telo i myseľ usilujú regenerovať, tento násobiaci efekt môže spôsobiť množstvo problémov. Keď idete spať unavení, nervózni alebo nahnevaní, zrkadlo vašu vyčerpanú a negatívnu energiu “zduplikuje” a neustále vracia do priestoru. Rovnako tak, ak v spálni panuje zlá nálada či nepokoj, zrkadlo tieto vibrácie ešte zosilní.

Výsledkom môže byť nekvalitný spánok, časté budenie sa uprostred noci či dokonca živé a nepríjemné sny. To všetko sa podľa feng-šuej deje práve preto, že naše podvedomie vníma svoj odraz ako rušivý element, ktorý nedá mozgu pokoj ani v nočných hodinách.

Zrkadlo ako nepriamy pôvodca hádok a možných rozchodov

Zaujímavosťou je, že feng-šuej spája umiestnenie zrkadla v spálni aj s negatívnym vplyvom na vzťahy. Keď má pár v spálni zrkadlo, ktoré odráža posteľ, môže to podľa tohto učenia podporovať vznik nevery alebo minimálne vytvárať jej ilúziu. Zrkadlo totiž navodzuje pocit prítomnosti „tretej osoby“ v miestnosti. Partneri sa tak môžu stať podozrievavejšími, majú pocit, že medzi nimi niečo stojí, a drobné nezhody sa ľahko prehlbujú.

Samozrejme, zrkadlo nikomu neveru priamo neprivodí – no ak sa vo vzťahu začnú objavovať problémy a jeden z partnerov hľadá dôvody či vinníka, zrkadlo oproti posteli môže situáciu ešte zhoršiť. Vzťahové konflikty sa môžu kumulovať a bežné nezhody prerásť do veľkých nedorozumení.

Zrkadlo ako „brána“ pre cudzích návštevníkov

Staré čínske tradície hovoria o tom, že zrkadlo nie je len obyčajným odrazom nášho vzhľadu. Vnímajú ho ako istý energetický portál, cez ktorý môžu do miestnosti prenikať nielen rôzne vplyvy, ale dokonca aj duchovné entity. Feng-šuej tak vystríha pred umiestnením zrkadla naproti posteli, pretože práve v období spánku, keď je myseľ otvorenejšia a citlivejšia, môže byť tento „priestor“ narušený.

Nie je preto nezvyčajné, že ľudia v takýchto spálňach opisujú pocit, akoby ich niekto sledoval, alebo sa sťažujú na príliš živé nočné mory. Hoci to môže znieť ako scenár z hororového filmu, prívrženci feng-šuej sú presvedčení, že dobrý spánok a pocit bezpečia závisia aj od odstránenia týchto „energetických lákadiel“.

Psychológovia majú vlastné vysvetlenie

Aj z rýdzo psychologického hľadiska môžu zrkadlá v spálni prispieť k nespavosti či neustálej ostražitosti. Ľudská myseľ totiž neustále vníma priestor okolo nás, a to aj vtedy, keď spíme. Náhle pohyby alebo odrazy v zrkadle dokáže mozog vyhodnotiť ako prítomnosť inej osoby. Výsledkom môže byť okamžitá obranná alebo stresová reakcia, ktorá naruší spánok. Dlhodobo to môže viesť k únave, podráždenosti či dokonca k úzkostným stavom.

Zrkadlo teda nepôsobí iba ako zdroj paranormálnych obáv, ale aj ako objekt, ktorý naše podvedomie dokáže vyrušiť čisto racionálnym spôsobom – napríklad nejasnými tieňmi a odrazmi v miestnosti.

Ako spálňu zariadiť, aby podporovala pohodlie a regeneráciu?

Ak máte zrkadlo v spálni, netreba panikáriť ani sa ho hneď zbaviť. Niekedy postačí naozaj málo na to, aby sme minimalizovali jeho potenciálny negatívny vplyv:

Zrkadlo pravidelne zakrývajte

Ak máte vestavný šatník so zrkadlovými dverami alebo veľké dizajnové zrkadlo proti posteli, môžete na noc zrkadlo jednoducho prikryť dekou, závesom alebo paravánom. Takto zamedzíte priamemu odrážaniu postele a znížite riziko, že sa budete zobúdzať nepokojní. Umiestnite ho mimo priameho výhľadu z postele

Ideálne umiestnenie zrkadla je na bočnej stene, kde nie je v priamom uhle s vašou posteľou. Ak je to možné, skúste skriňu alebo voľné zrkadlo presunúť tak, aby ste sa pri zaspávaní nevideli. Vyhnite sa mozaikám a roztriešteným zrkadlám

Dizajnové mozaikové zrkadlá síce vyzerajú zaujímavo, ale vo feng-šuej symbolizujú chaos. Svoju energiu tak „rozkúskujú“ do viacerých častí a môžu vizuálne i energeticky rušiť spálňu.

Vyberte pre postel správne miesto

Pri zariaďovaní spálne nejde len o umiestnenie zrkadla. Feng-šuej odporúča postaviť posteľ tak, aby ste na ňu mali dobrý výhľad už od dverí a zároveň neboli vystavení prievanu alebo priamemu prúdeniu energie od okna. Snažte sa zabezpečiť voľný priestor na oboch stranách postele – umožňuje to nielen jednoduchšiu cirkuláciu energie, ale aj pohodlný prístup pre oboch partnerov.

Stojí to za pokus

Mnohí ľudia považujú feng-šuej za ezoterické rozprávanie a neveria, že takéto detaily môžu ovplyvniť ich život. Na druhej strane, drobná zmena, ako je zakrytie zrkadla alebo jeho presun na iné miesto, je pomerne jednoduchá a môže priniesť zaujímavé výsledky. Ak vám zrazu začne lepšie spať, budete sa cítiť pokojnejšie a vo vzťahu ubudne napätie, určite to stojí aspoň za vyskúšanie. Nie je nutné hneď všetko radikálne meniť alebo vyhadzovať nábytok.

Možno je to iba povera, no prečo riskovať?

Je možné, že sa v konečnom dôsledku nič zásadné nestane – no ak existuje i len malá šanca, že sa váš spánok zlepší, prípadne sa vyhnete zbytočnému stresu, potom nie je na škodu dať týmto jednoduchým opatreniam šancu. Feng-šuej je predsa len tisícročná prax, ktorá sa snaží prispieť k harmonickej domácnosti, a zrkadlo oproti posteli je jednou z najčastejších chýb, na ktoré starí čínski majstri upozorňujú.

Niektorí ľudia na feng-šuej nedajú dopustiť, iní ho berú s rezervou. Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, pamätajte, že spálňa by mala byť miestom pokoja, regenerácie a súkromia. Ak by ste mali na výber, či vo svojej oáze pokoja riskovať negatívny vplyv, alebo jednoducho zrkadlo premiestniť inam, nie je na škodu zvoliť si tú bezpečnejšiu možnosť. Výmenou za chvíľku námahy môžete získať pokojnejšie noci – a možno aj krajšie sny.