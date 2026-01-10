V Česku sa šíri krutý podvod. Neznámi zaklopú priamo na dvere, ich vystupovanie je presvedčivé. Najohrozenejší sú seniori

V Českej republike sa v poslednom období rozšíril typ podvodu, pri ktorom sa páchatelia predstavujú ako zamestnanci štátnych inštitúcií a pokúšajú sa dostať do domácností nič netušiacich ľudí. O týchto prípadoch informovala Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) aj polícia, ktoré verejne upozorňujú na zneužívanie mena úradov a na zavádzajúce návštevy pri dverách.
ČSSZ vydala oficiálne varovanie
Česká správa sociálneho zabezpečenia jasne uvádza, že jej pracovníci:
- nechodia na neohlásené kontroly do domácností
- nevyberajú žiadne peniaze v hotovosti
- nežiadajú občanov o poskytovanie osobných údajov pri dverách
- nepreukazujú sa náhodne na ulici či pri bytoch s „nutným overením údajov“
Ak sa niekto vydáva za zástupcu ČSSZ bez predchádzajúcej komunikácie či oficiálneho oznámenia, nejde o skutočného pracovníka.
Ako podvodníci vystupujú?
Podľa popisov poškodených a upozornení polície má ich správanie spoločné znaky:
- predstavia sa ako kontrolóri alebo zamestnanci sociálnej správy
- tvrdia, že potrebujú preveriť údaje, dôchodok alebo vyplatenie preplatku
- používajú formálny jazyk a pôsobia profesionálne
- môžu mať pri sebe falošný preukaz
Cieľ je vždy rovnaký – získať hotovosť, cennosti alebo citlivé informácie. Podvodníci sa snažia obete presvedčiť, aby ich pustili do bytu, čo im následne umožní manipulovať situáciu vo svoj prospech.
Prečo sú najviac ohrození seniori?
Podľa skúseností polície sú najčastejšími obeťami starší ľudia. Je to dané viacerými faktormi:
- Seniori často dôverujú autoritám a nepredpokladajú podvodné správanie.
- Mnohí žijú osamote a nemajú možnosť okamžite sa poradiť.
- Sú zvyknutí komunikovať s úradmi osobne a môžu predpokladať, že „kontrola“ je bežná vec.
Podvodníci túto situáciu vedome využívajú.
Podobné prípady sa objavujú aj v zahraničí
Za rovnaké typy podvodov varovali aj úrady v ďalších európskych krajinách. Mechanizmus je vždy prakticky rovnaký — predstieranie oficiálneho postavenia a snaha dostať sa do domácností pod zámienkou kontroly či overovania údajov.
Čo úradníci naozaj nerobia
Toto sú základné pravidlá, ktoré potvrdzujú štátne inštitúcie:
- Zamestnanci úradov nechodia náhle a bez ohlásenia po domácnostiach.
- Neberú hotovosť a nevyberajú „poplatky pri dverách“.
- Nepotrebujú vidieť platobné karty, PIN kódy ani opisovať ich údaje.
- Nepožadujú vstup do bytu na účely preverovania dát.
Ak je potrebné osobné stretnutie, prebieha na úradnom pracovisku alebo po vopred dohodnutom termíne.
Ako sa účinne chrániť?
Najdôležitejšie je dodržiavať niekoľko zásad:
- Nepúšťať cudzích ľudí do bytu, ani keď tvrdia, že sú z úradu.
- Vyžiadať si ich identifikáciu a informáciu, ktorý úrad zastupujú.
- Zavolať priamo na úrad, aby ste si overili pravosť návštevy.
- Nikdy nedávať osobné doklady, bankové karty ani hotovosť neznámym osobám.
Významnú úlohu zohráva aj komunikácia v rodine. Rodičov a starých rodičov je dobré vopred upozorniť, že skutoční úradníci bez predchádzajúceho kontaktu neprichádzajú.
Čo robiť, ak niekto zazvoní?
Ak sa pri vašich dverách objaví osoba, ktorá sa vydáva za úradníka:
- zachovajte pokoj
- neotvárajte dvere dokorán a nepozývajte ho dovnútra
- požiadajte o preukaz
- povedzte, že si návštevu overíte telefonicky
Skutočný pracovník nebude vytvárať nátlak. Podvodníci však často tlačia na rýchle rozhodnutia. Ak máte čo i len malé podozrenie, odporúča sa kontaktovať políciu.