Už nikdy nebudem nechávať špinavé riady „odmáčať“. Je to zbytočné a môže to byť aj rizikové

Mnoho ľudí má vo zvyku nechať špinavé riady chvíľu „odmočiť“, aby sa z nich ľahšie uvoľnili zvyšky jedla. Tento trik sa traduje celé generácie. Moderné poznatky o hygiene však ukazujú, že dlhé státie riadu vo vode nie je vždy najlepší nápad – najmä ak riad stojí v dreze so zvyškami jedla a použitou špongiou.
Video: 7 tipov na efektívnejšie upratovanie domácnosti
Ak si chceš upratovanie ešte viac zjednodušiť, existuje množstvo praktických trikov, ktoré pomáhajú šetriť čas aj námahu – a zároveň dodržiavať hygienu.
Pozrieť si môžeš aj video s 7 tipmi na efektívne upratovanie domácnosti:
Namáčanie nerieši pripáleniny ani zaschnuté nečistoty
Krátke namočenie (niekoľko minút) môže pomôcť zmäkčiť zvyšky jedla, no dlhodobé máčanie samo o sebe nezaručí, že špina zmizne.
Pripálené dno hrnca, zaschnuté omáčky či mastné škvrny sa aj tak musia umyť mechanicky alebo pomocou vhodného čistiaceho prostriedku.
Niektoré materiály navyše dlhú vodnú kúpeľ neznášajú:
- liatina môže poškodiť svoju ochrannú vrstvu a začať korodovať
- drevo môže napučať alebo praskať
- nehrdzavejúca oceľ pri dlhom kontakte s agresívnymi zvyškami jedla môže strácať lesk
Stojatá voda v dreze = vhodné prostredie pre baktérie
Kuchynský drez je jedným z najviac kontaminovaných miest v domácnosti. Často sa tu stretávajú zbytky surového mäsa, ovocia, zeleniny a použité špongie či handry. V stojatej vode sú ideálne podmienky pre množenie bežných baktérií, ktoré sa v domácnosti vyskytujú:
- E. coli – môže spôsobiť črevné ťažkosti
- Salmonella – častý pôvodca potravinových otráv
- Staphylococcus aureus – môže spôsobiť kožné infekcie, najmä ak má človek ranku či poranenú kožu
Neznamená to, že každé máčanie vedie k infekcii. Ale ak riad stojí vo vode niekoľko hodín spolu so zvyškami potravín a použitou špongiou, riziko rastu baktérií sa zvyšuje.
Ak následne siahneme do vody rukou s drobnou rankou, môžeme si spôsobiť podráždenie alebo menšiu infekciu kože.
Zvyšky jedla priťahujú hmyz
Ak necháte drez plný riadu a vody stáť dlhší čas – najmä v teplých mesiacoch – môže to prilákať drobný hmyz, ako sú octomilky či mravce. Tie reagujú na vôňu kvasných a sladkastých zvyškov jedla. Aj keď nejde o zdravotnú hrozbu, odstrániť ich z kuchyne môže byť zdĺhavé.
Ako na riad bezpečne?
1. Ideálne je riad hneď vložiť do umývačky
Moderné umývačky sú veľmi efektívne, riad dezinfikujú horúcou vodou a automaticky odstránia väčšinu kontaminantov.
2. Ak riad nejde do umývačky, krátke namočenie je v poriadku
Odborníci odporúčajú maximálne 10–20 minút, aby sa nečistoty zmäkčili, ale voda nestihla „zvrhnúť“.
3. Špongiu alebo handru pravidelne meňte
Je to najväčší zdroj baktérií v kuchyni.
Odporúča sa výmena každých 5–7 dní alebo jej dezinfekcia (napr. prevarením).
4. Drez nezapĺňajte vodou so zvyškami jedla
Lepší postup je: zoškrabať zvyšky → krátko namočiť → umyť → opláchnuť.
Zhrnutie
Článok nehovorí, že namáčanie je „nebezpečné vždy“. Pravdou je:
- krátke, účelné namočenie je bezpečné
- dlhé státie riadu v špinavej vode v dreze môže podporiť rast baktérií
- riziko sa týka najmä teplých dní, špongií a zvyškov mäsa, vajec či mliečnych produktov
- hygienickejšie je riad čo najskôr umyť alebo vložiť do umývačky