Útoky medveďov pribúdajú. Odborník prezradil trik, ktorý vám môže zachrániť život

Na Slovensku v posledných rokoch pribúdajú správy o stretoch ľudí s medveďom hnedým. Pre mnohých turistov či obyvateľov podhorských obcí ide o strašiaka, no odborníci upozorňujú, že väčšina kontaktov sa končí bez útoku. Medveď prirodzene nevyhľadáva človeka a vo väčšine prípadov sa mu radšej vyhne. Problém nastáva až vtedy, keď ho prekvapíme, keď bráni mláďatá alebo keď ho prilákajú potraviny.
Správne správanie a prevencia však výrazne znižujú riziko konfliktu. Tu sú odporúčania odborníkov.
Ako predchádzať stretu s medveďom
- Pohybujte sa po značených chodníkoch. V hustých húštinách či na neprehľadných miestach je väčšia šanca, že sa ocitnete tvárou v tvár medveďovi.
- Dajte o sebe vedieť. Rozprávajte sa, spievajte alebo používajte rolničku na batohu. Medveď vás tak zachytí skôr a stihne sa vám vyhnúť.
- Vyhnite sa rizikovým časom. Medvede sú aktívne najmä skoro ráno a večer. Na túry je preto vhodnejší deň.
- Nepriťahujte ich jedlom. Pri stanovaní uložte potraviny mimo stanu do uzavretého vrecka alebo nádoby. Zvyšky jedla nikdy nenechávajte voľne pohodené.
- Nepokúšajte sa kŕmiť alebo priblížiť k medveďovi. Aj keď pôsobí pokojne, ide o divoké zviera.
Pozor na mláďatá
Najnebezpečnejšie sú situácie, keď narazíte na medvedicu s mláďatami. Malé medvieďa môže pôsobiť nevinne, ale matka bude vždy v blízkosti a je pripravená ho brániť. V takom prípade sa treba okamžite a potichu stiahnuť, nikdy sa nepribližovať.
Psy v lese
Ak beriete na túru psa, vždy ho majte na vodítku. Voľne pustený pes môže medveďa vyplašiť, no ten ho v panike môže nasledovať späť k vám. To je častá príčina konfliktov.
Ako reagovať pri stretnutí
- Zachovajte pokoj. Ak medveď stojí ďalej a neprejavuje agresiu, pomaly sa vzďaľujte. Nikdy neutekajte – mohlo by to v ňom prebudiť lovecký inštinkt.
- Ak sa medveď priblíži. Zastavte sa, nevykrikujte, nepokúšajte sa hádzať predmety. Väčšinou sa po chvíli stiahne.
- Pri obrannom útoku. Ak vás prekvapí a zaútočí v sebaobrane (napr. chránil mláďatá), najlepšie je ľahnúť si na brucho, nohy dať od seba a rukami si zakryť šiju. Batoh nechajte na chrbte – poslúži ako štít.
- Ak útok pokračuje. V zriedkavých prípadoch môže ísť o predátorský útok. Vtedy už pasivita nestačí – je nutné sa brániť všetkými dostupnými prostriedkami.
Medvedí sprej
V niektorých krajinách sa odporúča nosiť so sebou špeciálny medvedí sprej. Je účinný najmä vtedy, keď sa zviera dostane do tesnej blízkosti. Na Slovensku ho možno legálne používať a pre ľudí, ktorí často chodia do rizikových oblastí, je vhodnou poistkou.
Medveď hnedý patrí k prirodzeným obyvateľom slovenských hôr a väčšina stretnutí s ním končí bez incidentu. Dôležité je správať sa zodpovedne – nepriťahovať ho jedlom, nevychádzať mimo značené chodníky a vedieť, ako reagovať. Správne správanie môže v kritickej chvíli rozhodnúť o tom, či sa z výletu vrátite domov s unikátnym zážitkom alebo s nepríjemnou skúsenosťou.