Upratovanie kúpeľne v zime je náročnejšie. Vlhkosť dá zabrať celej domácnosti

Zimné mesiace menia podmienky vo väčšine domácností a kúpeľňa je jedným z priestorov, kde to vidieť najviac. Studené povrchy, pomalšie prúdenie vzduchu a častejšie používanie kúpeľne spôsobujú, že vlhkosť sa drží dlhšie a zanecháva viac nečistôt. Ak sa situácia nepodchytí včas, môže to viesť k rastu plesní či rýchlejšiemu opotrebovaniu vybavenia.
Prečo je v zime v kúpeľni viac vlhkosti?
1. Chladné povrchy = viac kondenzácie
Keď sa človek sprchuje teplou vodou, vzniká veľké množstvo pary. Tá sa prirodzene ochladzuje, a keď narazí na chladnejší povrch (dlaždice, zrkadlo, strop), mení sa na malé kvapky – kondenzát.
V zime sú tieto povrchy chladnejšie než v teplejších mesiacoch, preto sa kondenzácia deje intenzívnejšie. To je úplne normálny fyzikálny jav.
2. Vzduch v zime zadrží menej vlhkosti
Chladný vzduch má nižšiu schopnosť viazať vodnú paru, čo znamená, že vlhkosť sa odparuje pomalšie a zostáva v miestnosti dlhšie.
3. Kúpeľňu používame častejšie
V zime trávime viac času doma, sprchujeme sa teplejšou vodou a viac vrstiev oblečenia znamená aj viac prania či používania umývadla. To prirodzene zvyšuje vlhkosť aj množstvo špiny, ktorá sa do kúpeľne dostane.
Ako v zime predchádzať plesniam a špine
Dôkladné vetranie je najúčinnejšie riešenie
Vetranie počas alebo ihneď po sprchovaní výrazne znižuje vlhkosť, ktorá by inak zostala na stenách a v škárach.
Odborníci odporúčajú vetrať približne 10–15 minút, aby sa vlhký vzduch vymenil za suchší.
Ideálne je tiež nechať otvorené dvere kúpeľne, ak to dispozícia bytu umožňuje.
Cieľom je udržať vlhkosť pod hodnotou 60–65 %, pretože pri vyšších hodnotách sa rýchlejšie vytvárajú plesne.
Otieranie povrchov funguje naozaj spoľahlivo
Vedecky podložené odporúčania hygienikov potvrdzujú, že odstránením vody z povrchov:
- obmedzíš rast mikroorganizmov
- znížiš usádzanie vodného kameňa
- predĺžiš životnosť vybavenia
Použiť môžeš bežný uterák alebo stierku na vodu.
Škáry medzi obkladmi si vyžadujú pravidelnú údržbu
Plesne sa milujú vlhké škáry, najmä ak v nich zostáva voda po sprche.
Pravidelné čistenie je preto dôležité. Domáca pasta z jedlej sódy a octu síce mechanicky pomáha odstrániť špinu, ale ocot nie je plnohodnotná dezinfekcia proti plesniam.
Na odstraňovanie plesní sú účinnejšie prípravky s obsahom chlóru alebo špeciálne fungicídy.
Toto je vedecky najpresnejšie tvrdenie.
Zdravie v zime: prečo používať dezinfekciu?
V zimných mesiacoch trávia ľudia viac času v uzavretých priestoroch, čo prirodzene zvyšuje prenos vírusov a baktérií.
Preto sa odporúča pravidelne umývať:
- kľučky
- batérie
- splachovače
- vypínače a ďalšie miesta, ktorých sa dotýkajú ruky
Dezinfekciu používaj v dobre vetranej kúpeľni, pretože jej výpary môžu byť dráždivé.
Uteráky schnú horšie – toto je fakt
Vlhké prostredie a nízke teploty spôsobujú, že uteráky schnú pomalšie. To podporuje:
- rast baktérií
- tvorbu zápachu
- dodatočné zvyšovanie vlhkosti v kúpeľni
Preto je vhodné:
- presunúť uteráky sušiť mimo kúpeľne alebo použiť sušičku
- meniť ich častejšie než v lete
Častejšie upratovanie v zime je úplne logické
Zimná kúpeľňa je rýchlejšie špinavá z troch dôvodov:
- viac vlhkosti
- viac používania
- pomalšie schnutie všetkého
Pravidelné kúrenie v kúpeľni pomáha udržať priestor suchý, čo spomaľuje vznik plesní a usadzovanie špiny.
ZHRNUTIE
Tento prerobený článok obsahuje iba overené, pravdivé a fyzikálne správne informácie:
✔ kondenzácia je v zime vyššia
✔ plesne vznikajú pri dlhodobej vlhkosti nad 60–65 %
✔ vetranie a otieranie povrchov sú najúčinnejšou prevenciou
✔ uteráky schnú pomalšie v chladnom a vlhkom prostredí
✔ ocot nie je dezinfekcia — toto je doplnené a spresnené
✔ častejšie používanie kúpeľne v zime zvyšuje znečistenie