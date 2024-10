Túžite po Novom Svete? Nová lokalita, nový začiatok

Bývať podľa vlastných predstáv nie je v dnešnej dobe tak jednoduché, ako si možno myslíme. Ceny nehnuteľností sú vysoké, metre štvorcové v mestských bytoch ubúdajú a bez kompromisov to, zdá sa, jednoducho nejde. Práve to je dôvodom, že mnohí, nielen mladí, hľadajú vysnívané bývanie mimo veľkých miest, ako napríklad Bratislavy, kde sú ceny nehnuteľností nastavené oveľa prijateľnejšie. Kedysi platilo, že sa z miest po rokoch života sťahovali starší ľudia, ktorí si chceli „na staré kolená“ dopriať odpočinok na vidieku. To však už neplatí a dôvodov prečo je tomu tak je hneď niekoľko.

Mesto alebo dedina? Výber je len na vás

Dve hlavné kritériá, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri výbere bývania mimo mesto sú doprava a cena. Vďaka výstavbe a rozvoju diaľnic je častokrát rýchlejšie dostať sa do Bratislavy zo širšieho okolia, ako z jednej mestskej časti do druhej na opačnom konci. Čím ďalej je Slovák ochotný dochádzať, tým prijateľnejšia je aj suma, ktorú minie. Za cenu, za ktorú si Bratislavčan kúpi dvojizbový byt mimo centra, si obyvateľ vzdialenejšej obce kúpi alebo postaví štvorizbový dom s krásnou záhradkou. Dnešný trh s realitami a s pribúdajúcimi developerskými projektmi ponúka kupujúcim tak široké spektrum domov, z ktorého si vyberie naozaj každý. Jedným z takýchto unikátnych miest na začatie nového, vysnívaného života sú aj stavebné pozemky v obci Nový Svet.

Malý kúsok od Bratislavy, veľký kus pohodlia

Len 20 minút od Bratislavy a 5 minút od Senca. Presne taká je vzdialenosť obce v seneckom okrese, ktorá nemá svoje meno len tak náhodou. Pokoj, príroda a príjemné prostredie robia z tejto lokality miesto, ktoré ponúka dokonalé bývanie, vhodné nielen pre mladé rodiny s deťmi. Na svoje si prídu aj vorkoholici, ktorým dochádzanie do práce nezaberie veľa času, vďaka čomu sa jej budú môcť naplno venovať, ale aj športovci, ktorí si užijú aktívny oddych po náročnom dni priamo v obci alebo v jej okolí. Možností je neúrekom, napríklad novovybudovaná cyklotrasa, a tak rýchlo zabudnete na ruch veľkomesta a preplnené ulice, ktoré vám rýchlo prestanú chýbať. Ihneď po nasťahovaní a vytvorení si vlastného bývania začnete žiť pre vás v novom svete, a tak samotný názov vášho nového bydliska dostane nový rozmer.

Medzi dostupnými pozemkami je voľných už len 72 pozemkov pre váš nový domov v rôznych veľkostiach, presne podľa vašich očakávaní a potrieb. Samozrejmosťou sú aj vybudované inžinierske siete a prístupová cesta s osvetlením. Svojou príjemnou polohou, veľkorysou výmerou a časom určite aj silnou komunitou susedov má za cieľ byť výnimočnou. Tí budú mať ku sebe tak blízko, ako si budú želať s dôrazom na súkromie, ktoré by ste v meste hľadali márne.

O stavebné povolenie je možné žiadať už dnes, a začať výstavbu bude možné začiatkom roka 2025.

Rozhodnutie bývať a začať písať novú kapitolu života v Novom Svete je len na vás. Nepremeškajte príležitosť a zvoľte si knižný koniec, ktorý sa vám bude páčiť.

Aktuálny stav výstavby nájdete v sekcii galéria na:

www.pozemky-novysvet.sk

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Nový Svet