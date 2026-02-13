Toto sú chyby, ktorými si zbytočne znižujete dôchodok. Robí ich väčšina seniorov. Nerobíte ich aj vy?

Mnohí ľudia berú odchod do dôchodku ako nový životný míľnik. Roky práce sú za nami a konečne si chceme dopriať pokoj, venovať sa záľubám či rodine. Aby však bol dôchodok čo najvyšší, je dôležité pripraviť sa v predstihu. Na Slovensku totiž existuje niekoľko častých chýb, kvôli ktorým si ľudia znižujú svoj budúci príjem — často úplne zbytočne.
Najväčší omyl je domnienka, že výška dôchodku závisí iba od odpracovaných rokov a od toho, koľko sme zarábali. Pravda je oveľa komplikovanejšia. Do výpočtu vstupuje viacero faktorov a každý detail môže ovplyvniť konečnú sumu.
1. Chýbajúce obdobia v evidencii Sociálnej poisťovne
Na Slovensku platí, že dôchodok sa vypočítava z rokov dôchodkového poistenia a z osobného mzdového bodu, ktorý odráža váš príjem počas života. Ak však v evidencii chýba čo i len niekoľko mesiacov, automaticky prichádzate o čas poistenia, čo môže znamenať nižší dôchodok alebo dokonca problém splniť podmienku minimálneho počtu rokov.
Najčastejšie chýbajú:
- staršie zamestnania (najmä pred rokom 2004)
- obdobia práce v zahraničí
- starostlivosť o dieťa do 6 rokov
- vojenská služba (pri starších ročníkoch)
- obdobia nezamestnanosti, keď ste poberali dávku
- obdobia štúdia (platí len pre obdobia pred rokom 2004)
Mnohí zistia chyby až pri žiadosti o dôchodok — a vtedy už ide o čas. Preto je múdre požiadať si vopred o Informáciu o stave individuálneho účtu. Urobiť to môžete osobne alebo elektronicky cez Slovensko.sk.
Ak v evidencii niečo chýba, dá sa to doplniť potvrdeniami od bývalých zamestnávateľov alebo z archívov. V niektorých prípadoch je možné chýbajúce obdobie aj dobrovoľne doplatiť (napríklad obdobie starostlivosti či obdobia bez poistenia — ale len za presne určených podmienok).
2. Nesprávne načasovanie žiadosti o dôchodok
Veľa ľudí si myslí, že je jedno, či požiadajú o dôchodok 1. marca alebo 1. júna. Na Slovensku však:
➤ Rozhoduje dátum, od ktorého chcete dôchodok poberať.
Nie dátum podania žiadosti.
Tento detail môže spôsobiť rozdiel v stovkách eur ročne. Prečo?
- každý odpracovaný mesiac navyše zvyšuje počet rokov poistenia
- každý ďalší mesiac zvyšuje aj osobný mzdový bod (ak zarábate minimálne priemernú mzdu)
- ak začnete poberať dôchodok neskôr, dostanete aj valorizáciu za celý nový rok
Príklad:
Ak odídete do dôchodku v decembri, nedostanete valorizáciu nasledujúceho roka. Ak však počkáte a nastúpite napríklad 2. januára, už sa vám zvýši dôchodok o valorizáciu platnú v danom roku.
3. Zámena dvoch pojmov: predčasný dôchodok a preddôchodok
Na Slovensku ide o dve úplne odlišné veci.
Predčasný starobný dôchodok
- vypláca ho Sociálna poisťovňa
- je možné oň požiadať najskôr dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku
- dôchodok sa trvalo kráti
- požiadavkou je dostatočne vysoký budúci dôchodok (min. 1,6-násobok životného minima po krátení)
Preddôchodok
- vypláca ho doplnková dôchodková spoločnosť (III. pilier)
- financuje sa z vašich nasporených peňazí
- nemá vplyv na výšku dôchodku zo Sociálnej poisťovne
- neskracuje budúci starobný dôchodok, no zároveň ho ani nezvyšuje
Zámena týchto dvoch možností môže viesť k veľkým stratám, pretože mnohí očakávajú výhody, ktoré sa viažu na iný typ dôchodku.
4. Odchod presne v deň nároku nemusí byť najvýhodnejší
Niektorí sa domnievajú, že najlepšie je požiadať o dôchodok hneď v deň, keď dosiahnu dôchodkový vek.
Nie vždy je to pravda.
Ak totiž odpracujete hoci len ďalšie mesiace po dovŕšení dôchodkového veku, váš dôchodok môže byť vyšší. A to hneď dvoma spôsobmi:
1. Pribudnú vám ďalšie dni dôchodkového poistenia.
2. Dôchodok sa vám zvýši za prácu popri nároku na dôchodok:
- za každých 30 odpracovaných dní bez poberania dôchodku sa dôchodok zvýši o 0,5 % aktuálnej dôchodkovej hodnoty
- ak dôchodok poberáte a zároveň pracujete, zvyšuje sa o 0,5 % zo sumy dôchodku za každých 30 dní poistenia
Toto je tzv. „práca po dôchodkovom veku“. Pre veľa ľudí je to najjednoduchší spôsob, ako si zvýšiť mesačný dôchodok o desiatky eur.
5. Spoliehanie sa iba na štátny dôchodok
Priemerný starobný dôchodok na Slovensku je okolo 700 € mesačne (údaj sa líši podľa roka). To je suma, z ktorej sa žije ťažko — najmä ak máte bývanie, lieky či iné pravidelné výdavky.
Preto štát aj odborníci odporúčajú:
- doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)
- dobrovoľné dôchodkové poistenie (pre ľudí s prerušeniami v kariére)
- dlhodobý investičný produkt (DIP)
- vlastné úspory alebo investície
Čím skôr sa začne, tým vyšší finančný vankúš si človek vytvorí.
6. Podcenenie včasnej kontroly a odborného poradenstva
Dôchodkové zákony sa pravidelne menia a veľa ľudí si neuvedomuje, že niektoré rozhodnutia sú jednosmerné.
Predčasný dôchodok sa napríklad nedá „vrátiť späť“.
Nevhodne zvolený dátum odchodu môže stáť stovky eur ročne.
Preto sa oplatí:
- overiť si stav účtu v Sociálnej poisťovni už pár rokov pred nárokom
- vypočítať si viacero scenárov (odchod v rôznych mesiacoch)
- poradiť sa s odborníkom — aj na pobočke poisťovne konzultácie poskytujú zdarma
Zhrnutie: Ako sa vyhnúť chybám, ktoré znižujú dôchodok?
✔ Skontrolujte si včas svoju evidenciu v Sociálnej poisťovni.
✔ Doplňte chýbajúce obdobia — nečakajte na poslednú chvíľu.
✔ Dobre si premyslite dátum, od ktorého chcete dôchodok poberať.
✔ Nepomýľte si predčasný dôchodok s preddôchodkom.
✔ Práca po dovŕšení dôchodkového veku sa môže veľmi vyplatiť.
✔ Kombinujte štátny dôchodok s vlastným sporením.