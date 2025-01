Toto rozpustí zatvrdnutý tuk. Jednoduchý spôsob čistenia sporáka

Okolie variča býva často znečistené čiernymi usadeninami od pretekajúcich hrncov a prilepenými kúskami jedla zo smaženia na panvici. Tento problém sa vyskytuje na lacnejších elektrických sporákoch s liatinovými varnými platňami, sklokeramických, indukčných aj na sporákoch s plynovými horáčikmi. Čo s tým robiť?

Pravidelné čistenie – základ úspechu

Údržba sporáka po každom varení, prípadne aspoň pravidelná, je kľúčom k tomu, aby ste sa vyhli dlhodobému hromadeniu špiny. Keď však do čistenia sporáka pristúpite po dlhšej dobe, môže sa stať nočnou morou najmä pre tých, ktorí často varia. Pravidelné čistenie po každom varení je teda najlepšou praxou, avšak v dnešnom zhone nemá väčšina z nás čas každý deň venovať sa podrobne údržbe kuchynských spotrebičov. Napriek tomu sa milovníci čistoty a lesklej kuchyne nevyhnutne stretnú s potrebou poriadne vyčistiť sporák. Ako však odstrániť všetku tú mastnú pohromu?

Soda a ocot ako neoceniteľní pomocníci

Jednou z najúčinnejších metód boja proti zatvrdnutej špine je použitie jedlej sódy v kombinácii s octom. Je známe, že sóda bikarbóna má v domácnosti nespočetné využitie a zohráva dôležitú úlohu aj pri domácich prácach.

Sóda má jemné abrazívne vlastnosti, čo znamená, že mechanicky odstráni nečistoty bez poškodenia povrchu. Tento fakt sa ukazuje ako veľká výhoda. Okrem toho je sóda schopná rozpúšťať mastnotu a špinu, čo je presne to, čo potrebujeme. K tomu sa skvelo hodí aj bežný ocot, ktorý je dostupný za veľmi nízku cenu a pri akciách ešte lacnejší. Ocot je tiež obľúbeným čistiacim prostriedkom, pretože zabraňuje usadzovaniu mastnoty.

Trpezlivosť prináša ovocie

Začnite tým, že do polovičky hrnčeka sódy pridáte trochu vody – stačia len niekoľko lyžíc tekutiny. Takto vznikne pasta, ktorú následne naneste na znečistené a zašpinené panely sporáka. Dôležité je nechať túto pastu pôsobiť na poškodených miestach aspoň cez noc. Ďalšia fáza je rovnako dôležitá. Po prebudení starostlivo nalejte ocot do rozprašovača a postriekajte ním oblasti pokryté pastou. Ocot pri kontakte so sódou začne mierne peniť a bublinkovať – to je normálna reakcia kyseliny a zásady. Potom už stačí všetko dôkladne utrieť handrou a problém je vyriešený.

Táto metóda čistenia sódy s octom je obľúbená najmä u ľudí, ktorí sa snažia byť šetrní k prírode a vyhnúť sa nákupu chemických čistiacich prostriedkov v plastových obaloch a sprejoch. Pre špinavšie miesta sa odporúča nepoužívať ostré predmety ako nože, lebo by mohli poškodiť povrch sporáka a vytvoriť nevzhľadné škrabance.

Čistenie plynových mriežok: Citrón pomáha

Ak vlastníte plynový sporák, určite vás zaujíma aj otázka, ako sa zbaviť usadenín špiny na mriežkach nad horákmi. Postup je jednoduchý: použite citrón! Vymačkajte šťavu z niekoľkých citrónov alebo, ak nemáte čerstvé, môžete použiť koncentrát, ktorý je bežne dostupný v obchodoch. Naneste získanú šťavu na znečistené mriežky, ponechajte ju pôsobiť cez noc a na druhý deň pôjdete do diely s kuchynskou špongiou. Tento postup efektívne odstráni mastnotu a uhniezdené zvyšky jedla.

Pozor na pemzu – nie je to zlatá voľba

Niekde som sa stretla s odporúčaním použiť pemzu na čistenie sporáka – tú istú pemzu, ktorú používame na drhnutie chodidiel v kúpeľni. Aj keď sa môže zdať lákavá, vyskúšala som ju na malej ploche okolo liatinovej platne a výsledok bol sklamaním. Pemza spôsobila poškriabanie povrchu, čo je naozaj nechcené. Preto od tejto metódy radšej odreagujte a držte sa osvedčených riešení so sódou a octom.