Toto je cieľová suma, ktorú by ste mali mať nasporenú v štyridsiatke. Ste na tom podobne?

Mnohí finanční experti tvrdia, že okolo štyridsiatky by sme už mali mať vytvorenú solídnu finančnú rezervu. Napriek tomu mnohí Slováci žijú od výplaty k výplate a bez dostatočných úspor. Ako teda zistíte, či máte „dosť“ a aká suma je považovaná za optimálnu?

Prečo je 40-ka prelomový vek?

V období medzi tridsiatkou a štyridsiatkou sa zvyčajne najviac stabilizuje naša kariéra, prípadne sa nachádzame v pokročilejšej fáze pracovného rastu. Často už máme splnené niektoré základné potreby (napr. riešenie bývania) a dokážeme si vďaka dlhšej praxi vyrokovať lepšie pracovné podmienky či vyšší príjem. Z hľadiska šetrenia by malo ísť o obdobie, kedy sa naše finančné návyky výrazne upevnia a kedy môžeme intenzívnejšie budovať rezervu na nasledujúce desaťročia.

Hoci každý človek má inú životnú situáciu – niekto živí rodinu s deťmi, iný zasa investuje do podnikania alebo bývania –, odporúčanie ohľadom vytvorenia kvalitného „vankúša“ platí pre všetkých rovnako. Práve štyridsiatka je podľa odborníkov často zlomová, lebo máme pred sebou ešte niekoľko aktívnych pracovných rokov, ale už by sme mali premýšľať aj nad dôchodkom a dlhodobou finančnou stabilitou.

Aká je ideálna výška úspor po štyridsiatke?

Podľa bežných finančných odporúčaní na Slovensku by ste mali mať v každom veku nasporenú rezervu aspoň na tri až šesť mesiacov svojich výdavkov. To znamená, že ak mesačne miniete (vrátane nákladov na bývanie, stravu, dopravu či voľný čas) povedzme 1 000 €, mali by ste mať k dispozícii ideálne 3 000 až 6 000 € ako základnú rezervu.

Avšak pri vyššom veku a väčšej zodpovednosti (napr. starostlivosť o deti, hypotéka, iné finančné záväzky) odborníci radia ísť nad rámec minimálnej rezervy. Viacerí finanční poradcovia hovoria, že ak chcete žiť pokojne a mať dostatočný „odrazový mostík“ aj v prípade nečakaných udalostí, je v 40 rokoch rozumné mať nasporené aspoň 30 000 až 40 000 € (v závislosti od vášho príjmu, rodinnej situácie a životných nákladov).

Samozrejme, ak zároveň vlastníte nehnuteľnosť, či už byt alebo dom, môže sa táto suma znížiť, keďže hodnota nehnuteľnosti sa považuje za súčasť vášho majetku. Na druhej strane, ak máte vyššie ambície a plánujete skôr odísť do dôchodku, prípadne chcete žiť na dôchodku v nadštandardnejšom režime, sústreďte sa na vytvorenie ešte väčšej finančnej rezervy.

Údaje o šetrení na Slovensku

Hoci sa o Slovákoch niekedy hovorí, že sú sporiví, reálne štatistiky častokrát dokazujú opak. Podľa viacerých prieskumov (napr. prieskum 365.bank z roku 2021) je až tretina Slovákov bez dostatočnej rezervy, pričom pri nečakanom výdavku 300 – 400 € by museli siahnuť po pôžičke. Veľká časť ľudí má problém odložiť si aspoň 50 – 100 € mesačne.

Nehovoriac o tom, že mnohí Slováci žijú s vysokými splátkami hypotéky či iných úverov, čo obmedzuje priestor na sporenie. Napriek tomu odborníci zdôrazňujú, že práve pravidelné mesačné sporenie dokáže priniesť dlhodobé výsledky.

Ako začať?

Vytvorte si plán a stanovte si ciele

Dôležité je nastaviť si reálne čiastky, ktoré chcete mesačne odkladať, a určiť si, či sa jedná o krátkodobú rezervu (napr. nečakané výdavky v horizonte niekoľkých mesiacov) alebo dlhodobú (zabezpečenie na dôchodok či väčšie životné investície). Odkladajte hneď po výplate

Ideálne je nastaviť si automatický trvalý príkaz na sporenie hneď potom, čo dostanete výplatu. Takto sa vyhnete pokušeniu peniaze minúť na iné účely. 20- až 25-percentné pravidlo

Viacerí poradcovia odporúčajú snažiť sa odložiť 20 až 25 % z celkového príjmu. Z toho by 10 % malo smerovať do dôchodkového sporenia či dlhodobých investícií a zvyšok do krátkodobej rezervy. Samozrejme, ak máte nižší príjem, začnite aj s menšou sumou (napr. 50 či 100 €). Dôležitá je pravidelnosť. Eliminujte nepotrebné výdavky

Často sa dá ušetriť na bežných veciach, akými sú predražené paušály, nevyužité členstvá či neefektívne služby. Vytvorte si prehľad mesačných platieb, položku po položke, a zamyslite sa, čo môžete obmedziť alebo zrušiť. Naučte sa investovať

Len držať peniaze na bežnom účte či v hotovosti často nestačí, pretože inflácia znižuje hodnotu úspor. Dnes je na Slovensku množstvo možností, ako investovať – či už formou doplnkového dôchodkového sporenia, podielových fondov, ETF alebo iných nástrojov. Dôležité je vybrať si spôsob, ktorý zodpovedá vášmu rizikovému profilu a cieľom.

Čo čakať v päťdesiatke a neskôr?

V 50 rokoch : V ideálnom prípade by mal človek už prejsť hlavným obdobím splácania hypotéky a mať vybudovanú rezervu, ktorá sa blíži k násobkom ročných príjmov. Odborníci uvádzajú sumu približne 50 000 – 60 000 €, prípadne viac, ak máte vyššie príjmy.

Po šesťdesiatke: Tu už hovoríme o príprave na dôchodok. Ak ste dlhodobo sporili a rozumne investovali, mali by ste disponovať úsporami, z ktorých sa dá pohodlne žiť aj pri nižšom dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

Na záver

Neexistuje jedna univerzálna čiastka, ktorá by platila pre všetkých. Niekto potrebuje viac kvôli vyšším výdavkom, iní dokážu hospodáriť s menším rozpočtom a aj napriek nižšiemu príjmu si môžu postupne našetriť zaujímavé sumy. Dôležité je vytvoriť si jasný plán, držať sa ho a začať čo najskôr – najlepšie už v dvadsiatke či tridsiatke. Ak ste však o šetrení začali rozmýšľať až tesne pred štyridsiatkou, stále nie je neskoro. Zamerajte sa na pravidelnosť, zvyšujte si finančnú gramotnosť a naučte sa rozumne investovať. Postupne sa tak priblížite k cieľu, vďaka ktorému si zaistíte pokojnejší a stabilnejší život nielen v štyridsiatke, ale aj v ďalších desaťročiach.