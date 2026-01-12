Toto by seniori rozhodne nemali mať doma. Odstráňte skryté nebezpečenstvá skôr, než spôsobia úraz

Zariadenie domova by malo vyhovovať nielen estetike, ale predovšetkým bezpečnosti jeho obyvateľov. U starších ľudí je dôležité brať ohľad na zmeny, ktoré prirodzene prichádzajú s vekom – zhoršuje sa stabilita, reflexy, sila dolných končatín aj zrak. Preto predmety, ktoré sú pre mladšie generácie úplne bezproblémové, môžu predstavovať výrazné riziko úrazu.
Pády sú jednou z najčastejších príčin hospitalizácie seniorov. Podľa odborných štúdií v domácnosti vzniká veľká časť pádov práve v dôsledku nevhodného vybavenia alebo nedostatku bezpečnostných prvkov. Preto je dôležité vedieť, čo môže byť pre starších ľudí nebezpečné a aké úpravy domácnosti pomáhajú riziko znižovať.
Kusové koberce patria medzi najčastejšie rizikové prvky
Podľa výskumov patria voľne položené kusové koberce a predložky medzi najčastejšie príčiny zakopnutia. Seniori majú často obmedzenú schopnosť dvíhať nohy, horšie udržiavajú rovnováhu a reagujú pomalšie. Roh koberčeka, jeho nerovnosť alebo posun po podlahe môžu viesť k pádu.
Koberce nie je nutné úplne odstrániť, ale:
- mali by byť pevne pripevnené k podlahe
- nemali by mať zvlnené alebo odlepené okraje
- vhodnejšou voľbou môže byť celoplošný koberec, ktorý sa nehýbe
Tieto opatrenia odporúčajú aj odborníci na prevenciu pádov.
Textilné obrusy ako rizikový faktor pri strate rovnováhy
Textilné obrusy, najmä ľahké alebo dlhé, môžu byť problémom v situácii, keď senior stratí stabilitu a snaží sa zachytiť stola. Ak chytí obrus, ten sa môže stiahnuť spolu s predmetmi, a starší človek tak zostane bez pevnej opory.
Nejde o hlavnú príčinu pádov, ale ako doplnkový rizikový faktor ju odborníci uznávajú najmä v domácnostiach, kde senior býva sám. Bezpečnejšie je používať:
- pevné podložky
- skrátené obrusy
- alebo úplne prázdnu stolovú dosku
Nedostatočné osvetlenie výrazne zvyšuje riziko pádu
S vekom sa zhoršuje schopnosť oka prispôsobiť sa tme. Slabé svetlo patrí medzi preukázateľné faktory zvyšujúce riziko pádu.
Najčastejšie problematické miesta:
- chodby
- prechody medzi miestnosťami
- spálňa
- toaleta
Odborníci odporúčajú:
- mať vždy dostupné centrálne osvetlenie
- doplniť byt o nočné orientačné svetlá
- zvážiť pohybové senzory, ktoré sa automaticky rozsvietia, keď sa človek priblíži
Toto riešenie preukázateľne znižuje počet nočných pádov.
Moderné technológie: jednoduchá a účinná pomoc
Pre seniorov, ktorí často vstávajú v noci, sú pohybové senzory alebo LED pásy s automatickým rozsvietením veľmi účinné. Znižujú potrebu hľadať vypínač v tme a zlepšujú orientáciu v priestore.
Tieto pomôcky sú odporúčané v mnohých programoch prevencie pádov, pretože znižujú riziko úrazu bez toho, aby obmedzovali komfort.
Koberce áno, ale bezpečne
Ak senior preferuje koberec v domácnosti, odborníci odporúčajú:
- voliť koberec po celej ploche miestnosti
- medzi miestnosťami použiť nízke prechodové lišty
- vyhnúť sa kusovým kobercom na miestach s intenzívnym pohybom
Cieľom je minimalizovať akékoľvek nerovnosti, o ktoré môže človek zakopnúť.
Bezpečný domov pre seniorov ani zďaleka nie je samozrejmosť
Hoci tieto odporúčania pôsobia logicky, veľa domácností starších ľudí nie je na ich potreby dostatočne prispôsobených. Preto sa oplatí pozrieť sa na bývanie rodičov či starých rodičov kriticky a zamyslieť sa nad tým, aké úpravy by im mohli pomôcť.
Medzi najúčinnejšie bezpečnostné zásahy patria:
- odstránenie voľných koberčekov
- zlepšenie osvetlenia
- zabezpečenie chodieb a prechodov
- usporiadanie priestoru tak, aby nebol preplnený
Tieto kroky preukázateľne znižujú riziko zranenia a môžu seniorovi výrazne spríjemniť život.