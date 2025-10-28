Tieto farby v kuchyni? V roku 2026 budú úplne mimo! Pozrite sa, čo radia dizajnéri

Ak plánujete v roku 2026 rekonštrukciu kuchyne, možno vás prekvapí, že niektoré farby, ktoré donedávna pôsobili moderne a nadčasovo, dnes ustupujú do úzadia. Dizajnéri sa zhodujú, že trendom budúcnosti bude prirodzenosť, svetlo a teplé odtiene, ktoré vnášajú do priestoru pocit domova.
Sivá – kedysi elegantná, dnes priveľmi chladná
Nie je to tak dávno, čo bola sivá farba považovaná za najmodernejšiu voľbu. Kombinácia minimalizmu, betónového efektu a kovových doplnkov pôsobila štýlovo, no dnes čoraz viac interiérových dizajnérov upozorňuje, že sivé odtiene môžu pôsobiť sterilne a bez života, ak sa v priestore nenachádza dostatok teplých prvkov.
To však neznamená, že sivá je úplne „out“. V roku 2026 sa presúva do jemnejších, teplejších variácií – napríklad do odtieňa greige, čo je kombinácia sivej a béžovej. Táto farba vytvára príjemnú rovnováhu medzi moderným vzhľadom a útulnosťou.
Biela, modrá, zelená – ako s nimi narábať
Mnoho farieb, ktoré boli v posledných rokoch veľmi obľúbené, sa mení vo svojom použití:
- Čistá biela zostáva symbolom čistoty, no v roku 2026 sa viac využíva v kombinácii s drevom, mosadzou či teplým osvetlením. Samostatne pôsobí chladne a neosobne, preto dizajnéri odporúčajú krémové alebo vanilkové odtiene, ktoré dodávajú priestoru mäkkosť.
- Námornícka modrá bola v uplynulých rokoch hitom, najmä na kuchynských ostrovčekoch. Dnes ju však nahrádzajú svetlejšie a tlmenejšie tóny modrej, ktoré priestor neuzatvárajú, ale opticky ho rozširujú.
- Šalviová zelená bola veľkým trendom okolo roku 2020. Stále je krásna, no v roku 2026 sa viac objavujú jej hlbšie a prirodzenejšie alternatívy – olivová, machová či eukalyptová, ktoré lepšie ladia s trendom návratu k prírode.
- Hlboké červené odtiene (bordó, vínová) si nachádzajú miesto skôr v doplnkoch a detailoch, pretože ako hlavná farba môžu pôsobiť ťažko.
Čo bude v roku 2026 „in“
Interiérový dizajn sa posúva smerom k teplu a prirodzenosti. Zemité farby – napríklad piesková, béžová, hnedá, krémová či terakota – vnášajú do kuchyne harmóniu a pocit pokoja. Veľmi obľúbené sú aj odtiene zelene, ktoré pripomínajú prírodu, rastliny a sviežosť.
Pre tých, ktorí majú radi jemnosť, prichádzajú na scénu aj pastelové farby – mätová zelená, levanduľová alebo púdrovo ružová. Tieto tóny vyzerajú výborne v kombinácii s čiernymi, medenými alebo mosadznými detailmi. Vďaka tomu kuchyňa pôsobí moderným, ale zároveň hrejivým dojmom.
Prečo sa trendy menia
Zmena trendov nie je náhodná. Posledné roky ukázali, aké dôležité je cítiť sa doma pohodlne a príjemne. Kuchyňa už nie je len miestom na varenie – je srdcom domácnosti, kde trávime čas s rodinou, pracujeme či oddychujeme.
Po období pandémie sa do popredia dostali teplé, upokojujúce farby, ktoré podporujú pocit bezpečia. Preto sa studené odtiene, ako čistá sivá či ostrá biela, stiahli do úzadia. Moderný dizajn dnes hľadá rovnováhu medzi estetikou a pocitom domova.
Farby v kuchyni už dávno nie sú len o trendoch – sú o atmosfére. V roku 2026 sa bude klásť dôraz na útulnosť, prirodzenosť a harmonické kombinácie.
Ak teda plánujete novú kuchyňu, zabudnite na sterilné odtiene a stavte na farby, ktoré vás budú tešiť každý deň – také, ktoré premenia kuchyňu na miesto, kde sa budete cítiť dobre.