Tento jednoduchý trik s lyžicou vám prezradí, či máte doma skutočný med. Väčšina ľudí totiž kupuje ten „vylepšený“

Med je jednou z najstarších prírodných potravín a mnohí si bez neho nevedia predstaviť jesenné a zimné mesiace. Okrem toho, že výborne chutí, obsahuje enzýmy, antioxidanty a ďalšie prospešné látky, ktoré vznikajú počas spracovania nektáru včelami. Na trhu však existujú rozdiely v kvalite, preto je dobré vedieť, podľa čoho rozpoznať skutočný, poctivý med.
Kauza „falšovaných medov“ a prečo sa o kvalite hovorí dodnes
V roku 2008 sa v Európe riešili prípady falšovania medu. Išlo najmä o výrobky, do ktorých sa pridávali lacné cukrové sirupy (napríklad kukuričný či trstinový). Vďaka sprísneným kontrolám sa kvalita na trhu výrazne zlepšila, no falšovanie sa stále môže vyskytnúť.
Najspoľahlivejšia metóda, ako odhaliť falšovaný med, je laboratórna analýza — tá dokáže presne určiť pôvod cukrov, obsah vody aj prítomnosť cudzích látok.
Je kryštalizácia medu dobrá, alebo zlá?
Kryštalizácia je prirodzený a neškodný proces. Poctivý med vždy skôr či neskôr stuhne.
Najviac o rýchlosti kryštalizácie rozhoduje pomer glukózy a fruktózy:
- Repkový med tuhne veľmi rýchlo, často už za niekoľko týždňov.
- Lipový či lesný medovicový kryštalizuje pomalšie.
- Agátový med ostáva tekutý najdlhšie — niekedy aj niekoľko rokov.
Samotná kryštalizácia nie je znak znehodnotenia ani falšovania.
Ako med správne roztopiť bez zničenia účinných látok
Odborníci odporúčajú zahrievať med maximálne na 40 °C. Vyššie teploty narúšajú enzýmy a znižujú nutričnú hodnotu.
Najšetrnejší postup je:
- vložiť zavretú pohárik do vlažného vodného kúpeľa
- neponáhľať sa
- nezohrievať ho v mikrovlnke
Mrazenie medu je bezpečné — med počas mrazenia nestratí svoje vlastnosti, pretože má nízky obsah vody a vysoký obsah cukrov.
Ako doma odhadnúť kvalitu medu (pravdivé a odborníkmi uznané znaky)
100 % istotu dá len laboratórium, ale doma si kvalitu môžete orientačne preveriť podľa týchto faktov:
1. Obsah vody
Kvalitný med má najviac 20 % vody.
Ak jej je viac, med môže časom začať kvasiť.
Toto sa dá zistiť len presným meraním (refraktometrom), nie pohľadom.
2. Vôňa a chuť
Pravý med má:
- prírodnú, výraznú vôňu závislú od druhu nektáru
- plnú chuť, ktorá nie je iba sladká, ale má charakteristické medové tóny
Slabá vôňa alebo neutrálny profil môžu naznačovať priemyselnú úpravu.
3. Zloženie
Na etikete musí byť uvedené:
- „med“ — bez iných surovín
- krajina pôvodu (môže byť aj zmes krajín EÚ a mimo EÚ)
- žiadne pridané cukry, sirupy ani arómy
4. Tekutosť a viskozita
Hustota medu sa líši podľa druhu.
Toto nie je definitívny dôkaz pravosti, ale príliš riedky med môže znamenať vysoký obsah vody.
Test s lyžicou je orientačný, nie vedecký
Test, kde necháte med stekať z lyžice, môže naznačiť hustotu, ale nedokáže potvrdiť pravosť.
Je to iba pomôcka, nie dôkaz.
Kde naozaj kúpiť dobrý med
Najspoľahlivejší zdroj je priame kúpenie od včelára, pretože:
- máte možnosť spýtať sa na pôvod medu
- včelári často ponúkajú med bez priemyselného zahrievania
- ide o menšie, kontrolovateľné množstvá
Nie každý med zo supermarketu je nekvalitný — veľa značiek prešlo prísnymi testami. Rozdiel je skôr v tom, že medy z veľkovýroby sú často menej aromatické kvôli tepelnej stabilizácii.
Aké druhy medu majú najsilnejšie účinky
Z hľadiska prirodzených antibakteriálnych vlastností sú najviac cenené:
- medovicový
- pohankový
- lipový
- vresový
- med zo zlatobyle
Tieto druhy majú vyšší obsah antioxidantov a polyfenolov.
Prečo je pravý med drahší
Kvalitný med si vyžaduje:
- prirodzené množstvo práce včiel
- odbornú starostlivosť včelára
- spracovanie bez prehriatia
Poctivý med nemôže stáť „pár eur za kilo“, pretože výroba je náročná a množstvo z jednej sezóny je obmedzené.