Táto rastlina prevonia vzduch, pomáha pri astme. Zistite, ako doma pestovať eukalyptus

Len málokto tuší, že eukalyptus sa dá úspešne pestovať aj u nás. Hoci ide o rastlinu s exotickým pôvodom, v interiéri sa jej darí prekvapivo dobre – dokáže prevoňať celý byt, osviežiť vzduch a svojimi aromatickými látkami podporiť zdravšie dýchanie. Práve preto si ho obľúbili alergici, astmatici či domácnosti, kde sa fajčí. Ak premýšľate, že by ste si túto nevšednú vôňu dopriali tiež, pozrite sa na to, ako sa o eukalyptus starať doma aj v záhrade, ako ho rozmnožovať a ktoré druhy vybrať, aby vám naozaj prospievali.
Eukalyptus – aromatická stálica medzi drevinami
Eukalyptus, alebo aj blahovičník, patrí medzi stále zelené dreviny s výraznou arómou. Botanicky spadá do čeľade myrtovitých a v Austrálii či na Tasmánii, kde rastie prirodzene, existuje vyše sedemsto rôznych druhov. V domovine dorastá do neuveriteľných rozmerov – najvyššie jedince prekonávajú hranicu 100 metrov.
Jeho typické listy skrývajú množstvo éterických olejov. Tie sú zodpovedné za sviežu mentolovo-citrónovú vôňu a zároveň pôsobia antibakteriálne aj antivírusovo. Práve vďaka tomu dokáže rastlina v interiéri „vyčistiť“ vzduch od rôznych nečistôt a pomôcť ľuďom, ktorí trpia dýchacími ťažkosťami. V podstate ide o prírodnú čističku vzduchu, ktorá nevyžaduje žiadnu elektrickú energiu – stačí ju správne pestovať.
Skvelý spoločník do spálne aj kúpeľne
Malá zaujímavosť: koaly a ich netypická strava
Listy eukalyptu sú paradoxne jedovaté nielen pre ľudí, ale aj pre väčšinu zvierat. Jedinou výnimkou sú koaly. Tie sa živia takmer výlučne eukalyptovými listami, no vďaka špeciálnym mikroorganizmom v tráviacom trakte im toxické látky neškodia. Hoci listy obsahujú minimum živín, koaly sú na ne dokonale adaptované.
Prečo dať eukalyptus do spálne?
V spálni môže jeho vôňa pôsobiť upokojujúco a jemne zvlhčovať vzduch. Niektorí ľudia tvrdia, že sa im v miestnosti s eukalyptom dýcha ľahšie a spí pokojnejšie.
A čo kúpeľňa?
Hoci to nie je úplne bežné miesto pre izbovú rastlinu, odborníci odporúčajú eukalyptus zavesiť práve sem. Para z horúcej sprchy „prebudí“ jeho arómu – miestnosť sa okamžite naplní vôňou, ktorá uvoľňuje dýchacie cesty, zmierňuje bolesť hlavy, pôsobí proti stresu a dokonca pomáha uvoľniť napäté svaly.
Ako pestovať eukalyptus v byte
Eukalyptus rastie rýchlo, preto je dôležité myslieť na dostatok priestoru. Kvetináč by mal mať aspoň 20 cm v priemere a ideálne aj dobrú stabilitu, pretože rastlina je náchylná na nakláňanie.
Substrát a zalievanie
- najviac mu vyhovuje vzdušná zmes s pieskom a rašelinou
- zálievka musí byť pravidelná – sucho spôsobuje hnednutie a opadávanie listov
- rovnako však škodí príliš veľká vlhkosť, ktorá môže viesť k zahnívaniu
- raz za čas mu doprajte organické hnojivo
Letná starostlivosť: doprajte mu slnko
V interiéri eukalyptus bežne nekvitne. V lete mu však veľmi prospieva presun na balkón alebo terasu, najlepšie na slnečné miesto orientované na juh. Tam rastlina zosilnie, zhustne a jej vôňa bude výraznejšia.
Pravidelným rezom dokážete tvar udržať pod kontrolou a podporíte aj lepšie rozvetvenie.
Jesenný návrat do interiéru
V októbri, keď sa dni začínajú ochladzovať, preneste rastlinu do svetlej, no chladnejšej miestnosti. Ideálne sú:
- zimná záhrada
- nevykurovaná chodba
- skleník
Teplota okolo 20 °C je pre zimovanie ideálna. Zalievajte výrazne menej ako v lete.
Pestovanie eukalyptu v záhrade
Vonku dosahujú eukalypty oveľa väčšie rozmery než v kvetináči, preto je dôležité zvoliť vhodný druh. Napríklad eukalyptus Gunnov alebo citrónový blahovičník sú známe vyššou odolnosťou, no aj tie potrebujú pri mrazoch dôkladnú ochranu.
Ako chrániť eukalyptus pred zimou?
- pri poklese teplôt k 5 °C rastlinu obaľte jutou, netkanou textíliou alebo bublinkovou fóliou
- najmä mladé rastliny bývajú náchylné na poškodenie mrazom
Ako tvarovať eukalyptus v záhrade
ak ho chcete mať ako ker alebo živý plot:
- po druhom roku skráťte asi tretinu rastliny
- v ďalších sezónach postačí odstrániť štvrtinu výšky
ak pestujete stromček:
- stačí odstraňovať suché a spodné vetvy
Hnojenie
Od apríla do augusta používajte hnojivá bohaté na draslík a s nižším obsahom dusíka. Takéto hnojivo podporí pevné výhonky a zdravé listy.
Liečivé účinky a využitie eukalyptu
Eukalyptus je obľúbený nielen ako dekorácia, ale aj v prírodnej medicíne. Obsahuje vzácnu látku eukalyptol (cineol), ktorá pomáha pri:
- astme
- nádche a prechladnutí
- horúčke
- migrénach a bolestiach hlavy
Okrem toho je rozšírený aj v kozmetike:
- v parfumoch
- mydlách a šampónoch
- ústnych vodách
- žuvačkách
- masážnych a inhalančných olejoch
Sušené listy krásne prevoňajú skriňu a dokážu odradiť mole. Čerstvé stonky zas pôsobia veľmi esteticky vo váze alebo v kvetinových dekoráciách.
Ako eukalyptus rozmnožiť: semená alebo odrezky?
Pestovanie zo semien
S výsevom začnite vo februári alebo marci. Substrát premiešajte s rašelinou a semená len veľmi jemne zasypte zeminou. Umiestnite ich na svetlé a teplé miesto, zalievajte opatrne a neprelievajte. Klíčenie trvá približne 2–3 týždne. Keď rastlinky dosiahnu výšku okolo 15 cm, môžete ich presadiť alebo premiestniť von.
Množenie odrezkami
Koncom leta môžete odobrať mladé výhonky. Ak ich vložíte do vody, korienky sa objavia približne po mesiaci. Neskôr ich jednoducho presadíte do substrátu.
Najčastejšie pestované druhy eukalyptu
Eucalyptus gunnii – blahovičník Gunnov
S obľubou sa pestuje v kvetináčoch aj v záhrade. Má jemné striebristé listy a výraznú arómu.
Eucalyptus globulus – blahovičník guľatoplodý
Rýchlo rastie, dobre sa tvaruje a patrí medzi najznámejšie druhy.
Eucalyptus regnans – blahovičník kráľovský
Obrovský majestátny strom, ktorý v prírode dosahuje až 100 metrov. Vhodný len pre skutočne veľké pozemky.
Eucalyptus deglupta – blahovičník olúpaný
Pútavý druh s farebnou kôrou, ktorá mení odtiene. Vyžaduje teplejšie podmienky.