Strieka vám voda zo sprchy do strán? Okamžite hlavicu odskrutkujte, môže ovplyvňovať vaše pľúca

Keď sa prúd vody zo sprchy zmení a namiesto rovného striekania začne voda prskať do strán alebo slabnúť, väčšina ľudí to pripíše vodnému kameňu. Je to najčastejšia príčina, no v zanesených otvoroch sprchovej hlavice sa môže časom hromadiť aj niečo ďalšie – zmes minerálov a prirodzene sa vyskytujúcich mikroorganizmov. Tie síce väčšinou nepredstavujú priame nebezpečenstvo, no pravidelné čistenie hlavice má svoje opodstatnenie.
Chýbal vám návod? Pozrite si, ako hlavicu vyčistiť
Pravidelné čistenie sprchovej hlavice je jednoduché a zvládne ho každý. Ak máte radi vizuálne postupy, môžete si pozrieť toto praktické video, v ktorom je celý proces ukázaný krok za krokom:
Prečo sprcha strieka nerovnomerne?
V tvrdších vodách sa prirodzene nachádza viac vápnika a horčíka. Keď pretekajú cez malé otvory sprchovej hlavice, časom za sebou zanechávajú belavé usadeniny – vodný kameň. Ten sa postupne hromadí a zužuje priechod pre vodu. Výsledkom môže byť:
- slabší tlak
- výpadok niektorých prúdov
- striekanie do strán
- kolísanie prietoku
Ide o bežný fyzikálny jav, ktorý sa zvýrazňuje pri teplej vode, pretože vyššia teplota urýchľuje tvorbu usadenín.
Čo sa deje vo vnútri sprchovej hlavice
Keď sa minerály hromadia dlhšie, ich povrch môže prirodzene zachytávať mikroorganizmy, ktoré sa bežne vyskytujú v domácnostiach aj vodovodných systémoch. Vytvára sa tak tenká vrstva nazývaná biofilm. Tento jav je normálny – biofilm sa tvorí v rôznych vlhkých prostrediach, napríklad v odtokoch či na gumových tesneniach.
Dôležité je však zdôrazniť, že:
- pre zdravého človeka predstavuje bežný biofilm v domácich podmienkach nízke riziko
- problém môže vzniknúť len u ľudí so silne oslabenou imunitou, u ktorých je všeobecne potrebné dávať pozor na hygienu prostredia
Pri sprchovaní sa zároveň tvorí aerosól – veľmi malé kvapôčky, ktoré sa dostávajú do vzduchu. Je pravda, že môžu obsahovať aj miniatúrne čiastočky z vnútra hlavice, no v bežnej domácnosti to zvyčajne nepôsobí zdravotné komplikácie.
Významnejšie riziko by vznikalo až v prípade zvýšeného výskytu patogénov, napríklad baktérie Legionella. Tá však býva problémom najmä vo veľkých, zanedbaných teplovodných systémoch (hotely, rekreačné objekty), nie v pravidelne používaných domácich sprchách.
Prečo sa aj tak oplatí hlavicu vyčistiť
Hoci väčšine ľudí z biofilmu či usadenín nehrozí okamžité zdravotné riziko, čistenie sprchovej hlavice má niekoľko výhod:
- obnoví sa rovnomerný prúd vody
- zvýši sa tlak
- predĺži sa životnosť hlavice
- odstránia sa usadeniny, ku ktorým sa mikroorganizmy najľahšie prichytávajú
Okrem toho pravidelná údržba pomáha udržiavať celkovú hygienu kúpeľne a znižuje množstvo drobných nečistôt, ktoré by inak ostávali v uzavretom priestore.
Ako sprchovú hlavicu správne vyčistiť
Najjednoduchší spôsob je hlavicu odskrutkovať a ponoriť ju do roztoku kyseliny citrónovej alebo octu. Tieto látky dokážu vodný kameň prirodzene rozpustiť bez potreby agresívnych čistiacich prípravkov.
Odporúča sa čistiť ju aspoň raz za niekoľko mesiacov, v oblastiach s tvrdou vodou pokojne aj častejšie.
Záver
Ak sprcha strieka nerovnomerne alebo prúd slabne, vo väčšine prípadov ide o obyčajný vodný kameň. Usadeniny môžu zachytávať aj mikroorganizmy, no v domácich podmienkach ide spravidla o prirodzený jav s nízkym zdravotným rizikom. Napriek tomu má pravidelné čistenie svoj význam – zlepší funkčnosť sprchy, predĺži životnosť hlavice a pomôže udržiavať hygienu v kúpeľni.
Sprcha by mala slúžiť na osvieženie, nie na starosti. Stačí pár minút údržby a jej výkon bude opäť taký, ako má byť.