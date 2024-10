Starostlivosť o trávnik na jeseň. Dodržaním týchto pravidiel ochránite trávnik počas zimy

Ak chcete, aby váš trávnik zostal po zime krásny a bez poškodenia, dôležité je dodržať niekoľko základných krokov starostlivosti. Prečítajte si tipy, ako udržať trávnik v kondícii až do jari.

Posledné kosenie pred zimou

Pred nástupom zimy je nevyhnutné trávnik naposledy pokosiť. Tráva prestáva rásť, keď teplota klesne pod 7 °C, no kým sa tak stane, je potrebné udržiavať ju v optimálnej výške. Posledné kosenie vám pomôže predísť tomu, aby tráva príliš vyrástla, čo by mohlo podporiť tvorbu plesní. Ideálna výška trávnika na zimu by mala byť medzi 4 až 5 cm. Príliš krátka tráva by mohla v mrazoch utrpieť.

Prevzdušnenie trávnika

Na jeseň by ste mali trávniku dopriať aj dôkladné prevzdušnenie, ktoré odstráni zvyšky posekanej trávy a zlepší prístup vzduchu, vody a živín ku koreňom. Tento krok tiež zabráni prerastaniu buriny. Použiť môžete vertikutátor, duté vidly alebo vertikutačné hrable v závislosti od typu pôdy. Najvhodnejší čas na prevzdušnenie je v septembri alebo októbri, v závislosti od aktuálneho počasia.

Pieskovanie pre lepšiu pôdu

Ak chcete zlepšiť priepustnosť pôdy, môžete na trávnik rovnomerne rozsypať kremičitý piesok. Použite piesok s veľkosťou zŕn 0,5 až 2 mm a rozhrňte ho po celej ploche. Tento proces pomôže zlepšiť štruktúru pôdy a podporí zdravý rast trávy.

Odstránenie lístia a nečistôt

Popadané lístie, vetvičky a iné nečistoty môžu byť zdrojom chorôb, ak ich pred zimou neodstránite. Plesne a hniloba sa ľahko rozšíria, ak trávnik nebude mať prístup k svetlu a vzduchu. Preto nezabudnite trávnik dôkladne očistiť pred príchodom chladných dní.

Jesenné hnojenie pre silnejší trávnik

Hnojenie je kľúčovým krokom pri príprave trávnika na zimu. Vhodné je použiť hnojivo bohaté na draslík, ktoré pomáha spevniť bunkové steny trávy a zvyšuje jej odolnosť voči chorobám. Kompost môže byť tiež skvelou voľbou. Hnojiť by ste mali od začiatku septembra do konca novembra, aby trávnik získal všetky potrebné živiny.

Dosievanie holých miest

Ak máte na trávniku holé miesta, jeseň je najlepším obdobím na ich dosievanie. Použite špeciálne osivo určené pre obnovu trávnika, ktoré je navrhnuté na rýchle a účinné doplnenie riedkych miest.

Zavlažovanie trávnika aj na jeseň

Aj keď teploty na jeseň klesajú, trávnik stále potrebuje dostatočnú vlhkosť. Zalievajte ho primerane podľa počasia, aby mal dostatok vody na podporu koreňov pred príchodom mrazov.

Správnou starostlivosťou počas jesene zabezpečíte, že váš trávnik prečká zimu bez problémov a na jar bude opäť vyzerať sviežo a zdravo.