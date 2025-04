Sprchovým závesom odzvonilo. Toto je hit kúpeľní pre rok 2025, ktorý musíte mať doma

Kedysi nechýbali v žiadnej kúpeľni, no dnes sú už sprchové závesy jasne na ústupe. Prečo sa zrazu stali nežiadaným doplnkom? Okrem toho, že sú esteticky prekonané, majú aj množstvo praktických nevýhod – ľahko na nich ostávajú usadeniny, voda, vznikajú plesne a nepríjemné pachy. Ak chcete, aby vaša kúpeľňa pôsobila moderne, čisto a vzdušne, stavte radšej na niektoré z aktuálnych trendov roku 2025.

Walk-in sprcha ako nový štandard

Medzi absolútne najpopulárnejšie riešenia, ktoré vládnu súčasným dizajnovým trendom kúpeľní, patrí tzv. walk-in sprcha. Ide o sprchový priestor, ktorý je od zvyšku kúpeľne oddelený len elegantnou sklenenou zástenou bez dverí. Najčastejšie sa používa číre sklo, vďaka ktorému pôsobí miestnosť opticky väčšia, vzdušnejšia a svetlejšia. Táto minimalistická voľba zároveň uľahčuje údržbu, keďže na sklenenom povrchu sa neusadzujú nečistoty tak intenzívne ako na textilných závesoch.

Pokiaľ však preferujete väčšie súkromie alebo vám úplne priehľadné sklo nevyhovuje, máte stále na výber alternatívy, ako napríklad mliečne alebo dymové sklo. Tieto varianty vytvárajú príjemnú atmosféru intimity, no zachovávajú rovnaký minimalistický a moderný vzhľad.

Kombináciou vhodnej walk-in zásteny s dostatočným osvetlením získate nielen praktickú kúpeľňu, ale aj príjemnú atmosféru, vďaka ktorej sa budete na každú sprchu vyslovene tešiť.

Sprchovací kút oddelený pevnou priečkou

Ak máte k dispozícii o čosi viac priestoru, môže byť pre vás vhodným riešením pevná deliaca priečka, ktorá sprchovací kút dôkladne oddelí od zvyšku miestnosti. Toto riešenie je síce na inštaláciu trochu náročnejšie, no jeho výsledkom je mimoriadne elegantný a funkčný priestor. Veľkou výhodou pevnej priečky je, že nepotrebujete dvere – tým sa znížia nároky na čistenie a údržbu, keďže zmiznú plochy, na ktorých sa obvykle drží vodný kameň či usadeniny z mydla.

Toto riešenie však odporúčame iba majiteľom väčších kúpeľní. V malých priestoroch by mohlo dôjsť k optickému a reálnemu zmenšeniu kúpeľne, čo by narušilo celkový dojem vzdušnosti a otvorenosti.

Myslite aj na budúcnosť a voľte bezbariérové vstupy

Rok 2025 prináša do sveta dizajnu kúpeľní aj výrazný dôraz na bezbariérovosť. Čoraz viac ľudí začína pri rekonštrukcii myslieť aj na svoju budúcnosť a pohodlie v každom veku či situácii. Bezbariérové riešenie sprchového kúta znamená, že sa medzi sprchovacou časťou a zvyškom kúpeľne nenachádza žiadny schodík ani iná prekážka. Tento typ sprchy výrazne uľahčuje každodennú hygienu ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou, po zraneniach alebo starším osobám.

Mať kúpeľňu, do ktorej sa dá pohodlne vstúpiť aj po operácii bedrového kĺbu či so zlomenou nohou, predstavuje obrovskú výhodu, ktorá sa z dlhodobého hľadiska určite vyplatí. Bezbariérové sprchy navyše pôsobia veľmi elegantne a moderne, vďaka čomu sa stávajú novým štandardom komfortu a dizajnu.

Zahoďte zastarané sprchové závesy

Záver je jasný – klasické sprchové závesy už jednoducho nepatria do moderných kúpeľní. Ich údržba je zdĺhavá, nie sú hygienické a pôsobia staromódne. V roku 2025 je čas posunúť sa ďalej. Moderná domácnosť by preto mala byť vybavená buď praktickou walk-in sprchou, elegantne oddeleným sprchovým kútom pevnou priečkou alebo bezbariérovou sprchou, ktorá myslí na vaše zdravie a pohodlie aj do budúcnosti.

Je čas dať zbohom nepraktickým závesom a privítať štýlové, hygienické a funkčné riešenia, ktoré vás nadchnú aj po rokoch.