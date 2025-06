Spíte v posteli s domácim miláčikom? Podľa vedcov ste lepší človek! V týchto 6 vlastnostiach vynikáte najviac

Zatiaľ čo niektorí ľudia považujú zdieľanie postele so psom alebo mačkou za nehygienické a neprípustné, pre iných je to úplne prirodzená súčasť každodenného života. V mnohých domácnostiach však napokon rozhodlo samotné zvieratko, keď si jednoducho obsadilo miesto v ľudskej posteli bez veľkých diskusií. Čo vlastne o vás hovorí fakt, že ste sa rozhodli spať so svojím štvornohým kamarátom v jednej posteli?

Je pochopiteľné, že niektorí ľudia odmietajú vpustiť psa či mačku do svojej postele, pričom argumentujú logickými dôvodmi. Aj keď psa po prechádzke umyjete, stále môže na svojich labkách či srsti priniesť do postele rôzne nečistoty či baktérie. Väčšina ľudí však takéto riziko považuje za zanedbateľné, pokiaľ nie sú mimoriadne citliví na hygienu. Často sa stáva, že tí, ktorí boli pôvodne zásadne proti, napokon rezignujú a dovolia svojmu miláčikovi, aby sa k nim pridal. Patríte medzi nich? Potom možno zistíte, že ste výnimoční práve v nasledujúcich oblastiach.

Pozrite si najprv zábavné video, ktoré ukazuje, aké rozkošné, ale aj otravné môže byť zdieľanie postele so psom:

VIDEO: Ako to vyzerá, keď máte psa v posteli?

1. Ste otvorení novým veciam

Ak ste dovolili psovi či mačke spať vo vašej posteli, hovorí to o vás, že ste otvorení novým možnostiam a skúsenostiam. Dokážete zmeniť svoje názory a prispôsobiť sa okolnostiam. Ste flexibilný človek, ktorý nemusí vždy presadzovať svoje názory tvrdohlavo a je ochotný hľadať kompromisy. To tiež prezrádza, že ste pravdepodobne veľmi starostlivý a empatický typ človeka, ktorý rád poskytuje oporu a starostlivosť druhým. Podľa štúdie z filipínskej Central Luzon State University je vzťah medzi človekom a jeho zvieratkom podobný emocionálnemu spojeniu medzi matkou a dieťaťom. Vaše domáce zvieratko je od vás závislé, a vaša ochota deliť sa o vlastný priestor ukazuje, že láska a starostlivosť sú pre vás skutočne dôležité hodnoty.

2. Máte veľké srdce

Keď dovolíte zvieraťu, aby obsadilo váš osobný priestor v posteli, demonštrujete veľkú dávku láskavosti a altruizmu. Posteľ nie je len miesto na spánok, ale aj intímny priestor, kde načerpávate silu, energiu a pokoj. Ak ho zdieľate so zvieraťom, znamená to, že ste človek, ktorý sa dokáže vzdať časti svojho pohodlia v prospech iných. Ak ste v novej životnej etape s partnerom, ktorý toto praktizuje, môžete si byť istí, že máte po boku citlivého a ohľaduplného človeka. Podľa štúdie zverejnenej v National Sleep Foundation si mnohí ľudia dokonca cenia svoje zvieratá viac než niektorých ľudí, s ktorými sa vo svojom živote stretli. To veľa napovedá o hĺbke citovej väzby medzi vami a vaším miláčikom.

3. Záleží vám na vzťahoch

Človek, ktorý dokáže vytvoriť silné citové puto so zvieraťom, je obvykle citlivejší a empatickejší aj vo vzťahoch s ľuďmi. Nerozmýšľate o svojom psovi či mačke ako o „stroji“, ktorý slúži len na určité účely, ale uvedomujete si, že majú emócie, nálady a potreby. Podľa odborníkov z magazínu Nature, spoločné zdieľanie postele so zvieraťom prináša psychickú pohodu, pretože jeho prítomnosť a rytmické dýchanie vytvárajú atmosféru pokoja a bezpečia. To isté platí aj v medziľudských vzťahoch, kde vám záleží na emocionálnom prepojení.

4. Ste otvorenejší v intímnych situáciách

Zdieľanie postele so zvieraťom naznačuje, že ste schopní deliť sa aj o veci, ktoré považujete za veľmi osobné. Takýto človek nemá problém s intimitou a je pripravený pustiť si blízko k telu nielen domáceho miláčika, ale aj ľudí, ktorých má rád. Ľudia, ktorí dokážu žiť v blízkej prítomnosti zvieraťa, bývajú obvykle intuitívnejší a ľahšie vnímajú nevyslovené želania druhých. Potvrdzuje to aj štúdia z Canisius University v USA, podľa ktorej prítomnosť psa alebo mačky v posteli najmä ženám pomáha k hlbšiemu a kvalitnejšiemu spánku.

5. Nebojíte sa zraniteľnosti a chaosu

Ak sa nebojíte, že budete mať ráno posteľ plnú chlpov alebo že vás prebudia mokré bozky, ste uvoľnená a prispôsobivá osobnosť. Nerobíte si ťažkú hlavu z drobností, ktoré by iných dokázali ľahko vyviesť z rovnováhy. Ako zistili vedci z University of Minnesota, ľudia schopní tolerovať určitý stupeň chaosu sú obvykle kreatívnejší, pretože im drobné nedokonalosti nebránia hľadať originálne riešenia.

6. Ste pokojnejší a lepšie spíte

Môže sa zdať, že zviera v posteli vás môže rušiť. Opak je však často pravdou. Fyzický kontakt so zvieraťom dokáže znížiť stres, spomaliť tepovú frekvenciu a navodiť hlbší a pokojnejší spánok. Potvrdzuje to aj štúdia prestížnej Mayo Clinic, podľa ktorej až 41 % majiteľov domácich zvierat spí lepšie, ak má pri sebe psa alebo mačku. Prítomnosť zvieraťa pôsobí upokojujúco a zmierňuje úzkosť.