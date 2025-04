Spadla vám kúpeľňová skrinka? Možno za to môže hĺbka kotvenia. Tu je návod, ako na to správne

Kúpeľňa je priestor, kam si chodíme oddýchnuť a načerpať nové sily. Napriek tomu sa v nej môžu prihodiť nečakané situácie, ktoré niekedy končia menšou katastrofou – napríklad spadnutím závesnej skrinky zo steny. V súčasnosti sa totiž mnohí majitelia bytov a domov prikláňajú k riešeniam, ktoré šetria miesto a zároveň opticky zväčšujú priestor, akým je práve závesný nábytok. Ten umožňuje jednoduchší a rýchlejší upratovací režim, keďže pod ním bez problémov povysávate či vytriete. Aby ste však predišli nepríjemnému prekvapeniu, je dôležité vedieť, ako skrinku do steny správne ukotviť.

Závesný verzus samostatne stojaci nábytok

V obchodoch s kúpeľňovým vybavením nájdete skrinky v dvoch základných prevedeniach – závesné (pripevnené k stene) a samostatne stojace (s vlastnými nožičkami). Rozdiel medzi nimi nie je len vizuálny. Do menších kúpeľní je napríklad závesný nábytok často lepšou voľbou, pretože priestor zdanlivo odľahčí a nezaberie toľko miesta. Navyše ho neohrozí ani prípadná voda na podlahe, či už po sprchovaní alebo pri umývaní podlahy.

Plusom závesného nábytku aj jednoduchšia údržba podlahovej plochy: Pod skrinkou bez problémov povysávate alebo vytriete, a to bez zdĺhavého odsúvania. Závesný nábytok zaručuje väčší komfort aj pri pravidelnom čistení kúpeľne.

Napevno do steny

Ak sa však rozhodnete pre závesné skrinky, pripravte sa na dôkladné ukotvenie. Klasická tehlová či betónová stena vo všeobecnosti nepredstavuje problém, dôležitá je však správna hĺbka vrtu a typ hmoždiniek či kotiev, ktoré použijete. Inak môžete skončiť s nečakaným pádom skrinky na zem.

Pozor na sadrokartón

Najmä sadrokartónovú priečku treba pred kotvením závesného nábytku vhodne spevniť, napríklad kovovou traverzou alebo dreveným rámom. Ak sa táto úprava zanedbá, skrinka sa môže časom uvoľniť a spadnúť, čo v kúpeľni nepôsobí len estetické škody, ale môže predstavovať aj bezpečnostné riziko.

Treba brať do úvahy i fakt, že podľa celkových štatistík sa približne 25 % mimopracovných úrazov stane práve v kúpeľni. To znamená, že by sme mali byť veľmi obozretní nielen pri manipulácii s vodou a spotrebičmi, ale aj pri inštalácii kúpeľňového nábytku.

Kotvenie skriniek: Čomu sa vyhnúť a na čo si dať pozor

Nie každý má možnosť rozsiahlych stavebných úprav alebo nechce z rôznych dôvodov vŕtať do stien. V takom prípade možno uprednostníte skladnejšie riešenie v podobe skriniek na nožičkách, ktoré sa len doplnia o ľahké uchytenie ku stene. Pamätajte si však, že aj skrinky stojace na zemi je v niektorých prípadoch nevyhnutné dodatočne kotviť – hlavne vtedy, keď sú vyššie a slúžia na ukladanie ťažších či rozmernejších predmetov.

Keby ste napríklad do takejto vysokej a úzkej skrine odkladali množstvo fliaš s čistiacimi prostriedkami či uteráky, môže sa stať nestabilnou a ohroziť okolie svojím prípadným prevrátením. Navyše, ak máte v kúpeľni posuvné dvere zasúvajúce sa do stavebného puzdra v stene, majte na pamäti, že závesný nábytok do takejto steny spravidla vôbec nemôžete kotviť.

Umiestnenie kúpeľňovej poličky: Dôležité detaily

Nejde len o samotné závesné skrinky. Aj drobné poličky či regály musia byť v kúpeľni ukotvené dôkladne, aby neohrozovali vašu bezpečnosť. Pri každej inštalácii je navyše potrebné overiť, kadiaľ vedú rozvody vody či elektriny, aby ste pri vŕtaní nenarazili na potrubie alebo kábel.

Keď nemôžete alebo nechcete vŕtať, pomôže magnetická polička

Ak z určitých dôvodov do steny vŕtať nesmiete – napríklad bývate v prenajatom byte, alebo máte kúpeľňovú stenu vyhotovenú zo špeciálneho materiálu – existuje riešenie, ktoré šetrí nervy aj váš čas: magnetická polička. Táto elegantná pomôcka sa dá pripevniť na rôzne hladké a magneticky kompatibilné povrchy, napríklad na sklenené sprchové dvere alebo plechové dvierka skrinky.

Inštalácia je veľmi jednoduchá, pretože nie je potrebné použiť vŕtačku. Na sklo ju umiestnime pomocou pogumovaných magnetov, vďaka čomu nedochádza k žiadnemu poškodeniu materiálu ani k prerazeniu sprchovej zásteny. Polička sa skladá z dvoch dielov, každý má vlastné magnety. Najskôr položíme jeden dielec z jednej strany sklenenej steny a druhý diel priložíme zo zadnej strany, až kým k sebe magnety neprilnú. Následne jemným otočením vyrovnáme celú poličku do vodorovnej polohy.

Výhodou takéhoto riešenia je, že každý člen domácnosti si môže sám určiť, v akej výške alebo polohe bude poličku potrebovať. Vďaka magnetickému systému ju viete presunúť presne tam, kde je to v danej chvíli najpraktickejšie, a to bez toho, aby ste trvalo poškodili obklady či sklo sprchovej zásteny.

Keď túžite po väčšej kúpeľni

Mnoho dispozícií bytov, najmä v starších panelákoch, jednoducho neumožňuje väčšiu kúpeľňu. Ľudia tak často hľadajú spôsoby, ako aspoň opticky priestor zväčšiť alebo ho využiť čo najlepšie. V takomto prípade sú závesné skrinky a vhodne riešené poličky naozaj skvelou voľbou, najmä ak ich doplníte svetlejšími obkladmi a veľkým zrkadlom.

Ak však rekonštruujete a chcete sa vyhnúť zbytočným komplikáciám, oplatí sa dôkladne zvážiť nosnosť stien, zvoliť kvalitné kotviace systémy a premyslieť si, kde budú uložené väčšie či ťažšie predmety. Správny postup a kvalitný materiál sú zárukou, že vám skrinky vydržia roky a nehrozí žiadne nebezpečenstvo ich pádu.

Zhrnutie v niekoľkých bodoch:

Voľba medzi závesným a stojacim nábytkom – závisí od dispozície kúpeľne, od materiálu stien a vašich osobných preferencií. Spevnenie steny pri sadrokartóne – nevyhnutné pre bezpečné ukotvenie závesných skriniek. Správna hĺbka kotvenia – hmoždinky a kotvy vyberajte podľa typu steny a predpokladanej záťaže. Nezabúdajte na stabilitu – aj skrinky stojace na nožičkách môžu potrebovať ďalšie istenie, najmä ak sú vysoké a plné ťažkých predmetov. Alternatíva v podobe magnetických poličiek – riešenie, ktoré si vyžaduje minimum stavebných zásahov, a teda ani jednu dieru v stene.

Kúpeľňa by mala byť predovšetkým miestom pohody a bezpečného oddychu. Či už sa rozhodnete pre závesné skrinky, alebo zostanete pri klasickom nábytku na nožičkách, vždy dbajte na dôkladnú inštaláciu. Iba tak si môžete naplno užiť komfort a dizajn, ktorý moderné kúpeľňové riešenia prinášajú.