Skleník môže vydržať desaťročia, alebo sa premeniť na drahú chybu. Rozhoduje nenápadný detail

Skleník Foto: depositphotos.com

Dobre navrhnutý skleník dokáže výrazne zjednodušiť pestovanie aj v čase klimatických výkyvov. Pomáha stabilizovať podmienky, predlžuje sezónu a umožňuje pestovať aj druhy, ktorým by sa na bežnom záhone nedarilo. Aby však skleník skutočne slúžil dlhé roky, je dôležité pochopiť, aké parametre rozhodujú o jeho životnosti, úžitku aj prevádzkových nákladoch.

Prečo sa investícia do skleníka oplatí?

V porovnaní s pestovaním na voľnom priestranstve poskytuje skleník rastlinám stabilnejšie tepelné prostredie, menšie výkyvy vlhkosti a ochranu pred vetrom či prudkými dažďami. To sa prejaví na:

  • rýchlejšom raste
  • skoršom kvitnutí
  • vyšších úrodách
  • dlhšej sezóne pestovania

Teplomilné druhy, ako paradajky či papriky, môžete vysádzať do skleníka o 3–4 týždne skôr než vonku, pokiaľ nehrozia silné mrazy.

Nevyhrievaný verzus temperovaný skleník

Sezónny (nevyhrievaný) skleník

Funguje spravidla od marca do prvých výrazných jesenných mrazov. Využíva sa najmä na:

  • predpestovanie sadby
  • pestovanie plodovej zeleniny
  • skoré jarné a neskoré jesenné výsadby listovej zeleniny

Pri správnom umiestnení udrží cez slnečné jarné dni teplotu výrazne vyššiu než vonkajší vzduch.

Temperovaný skleník

Skleník, v ktorom sa teplota udržiava na úrovni 5–10 °C, umožňuje pestovať odolnejšie druhy aj počas zimy. Zároveň je vhodný na prezimovanie mnohých prenosných rastlín.

Platí, že čím je skleník lepšie izolovaný, tým nižšie sú prevádzkové náklady na vyhrievanie. Izolácia by mala byť:

  • v stenách a streche
  • v konštrukcii
  • aj v základoch skleníka

Sklo alebo polykarbonát?

Oba materiály majú svoje výhody aj nevýhody. Ktorý je „lepší“, závisí od toho, ako bude skleník využívaný.

Polykarbonát

  • veľmi dobrá tepelná izolácia
  • nízka hmotnosť
  • rozptýlené svetlo znižuje riziko popálenia rastlín
  • odolný voči úderom a krupobitiu

Nevýhody:

  • kratšia životnosť než tvrdené sklo (cca 10–15 rokov podľa hrúbky)
  • postupná strata priehľadnosti vplyvom UV žiarenia
  • prepúšťa menej svetla než čisté sklo

Tvrdené sklo

  • najvyšší svetelný prienik (cca 90 %)
  • dlhá životnosť (desaťročia)
  • jednoduchá údržba a čistenie
  • estetická hodnota

Nevýhody:

  • nižšia tepelná izolácia
  • vyššia hmotnosť
  • pri extrémnom zaťažení môže prasknúť (hoci tvrdené sklo je bezpečnostné)

Záver:
Na vyhrievané skleníky je vhodnejší polykarbonát.
Na sezónne a estetické skleníky je ideálne tvrdené sklo.

Údržba skleníka: čisté sklá = zdravšie rastliny

Rastliny potrebujú svetlo. Znečistené sklá znižujú prienik svetla až o desiatky percent, najmä v zimných mesiacoch. Následkom môže byť:

  • pomalší rast
  • blednutie rastlín
  • vyšší obsah dusičnanov pri listovej zelenine

Na čistenie stačí teplá voda s octom alebo ekologický čistič skla. Vyhýbajte sa agresívnym chemikáliám, ktoré by mohli poškodiť pôdu.

Bezpečnosť pre vtáky je nevyhnutnosť

Priehľadné sklá predstavujú pre vtáctvo reálne riziko. Najúčinnejšie riešenie:

  • UV nálepky (vtáky ich vidia ako modré signály)
  • rozmiestnenie vzorov vo vzdialenosti do 10 cm
  • vyhnúť sa tmavým siluetám dravcov – nie sú dostatočne účinné

Ako skleník správne umiestniť

Najlepšie výsledky dosiahnete na:

  • slnečnom mieste, orientovanom ideálne v osi východ–západ
  • bez tieňa od budov či stálozelených drevín
  • s aspoň 6 hodinami priameho slnka denne

Čiastočný tieň listnatým stromom je prijateľný – v zime prepúšťa svetlo, v lete ochraňuje pred prehriatím.

Pri dlhších skleníkoch je výhodné orientovať dlhšiu stenu na juh – získate maximum svetla v chladnejšej časti roka.

Tvar skleníka ovplyvňuje jeho fungovanie

Skleník so zvislými stenami

  • maximálne využitie priestoru
  • jednoduché rozmiestnenie políc a regálov

Skleník so šikmými stenami (typ „japan“)

  • lepšie využíva nízke zimné slnko
  • vhodný na zimovanie rastlín
  • obmedzený priestor vo výške

Asymetrický solárny skleník

  • veľká sklenená plocha orientovaná na juh maximalizuje zimný ohrev
  • strecha odráža časť letného svetla → znižuje prehriatie
  • veľmi efektívny v oblastiach s dlhými zimami

Pultový skleník: praktický aj úsporný

Skleník opretý o múr domu má viacero výhod:

  • múr akumuluje teplo a v noci ho uvoľňuje
  • lepšia tepelná stabilita
  • možnosť napojenia na vnútorné teplo domu či kotolne

Nevýhodou je nižšie osvetlenie zo strany steny, preto sa nesmie umiestňovať na severnú stranu.

Ako veľký skleník skutočne potrebujete

Priestor v skleníku sa zaplní rýchlejšie, než čakáte. Najmä ak plánujete pestovať:

  • rajčiny
  • papriky
  • uhorky
  • vlastnú priesadu

Odporúča sa vybrať najväčší rozmer, aký vám priestor aj rozpočet umožňuje. Menšie skleníky do 2,5 × 2 m sú vhodné skôr pre rekreačných pestovateľov – starostlivosť v nich môže byť obmedzená.

Pestovanie počas celého roka

Február – marec

  • možnosť vysievať listové šaláty, rukolu, ázijské zeleniny
  • rastliny znášajú slabý mráz, rast sa len spomalí

Jar

  • presun predpestovaných rastlín zo slnečného parapetu do skleníka
  • nižšie teploty zabránia vyťahovaniu rastlín za svetlom
  • ak hrozia mrazy, rastliny zakryte netkanou textíliou

Leto

  • intenzívne vetranie a tienenie pri vysokých teplotách.

Jeseň – zima

  • temperovaný skleník umožní pestovať odolné druhy (špenát, poľný šalát),
  • v nevyhrievanom skleníku je možné prezimovať rastliny odolné do -5 °C.

Ako pripraviť pôdu v skleníku

Záhony nie je potrebné oddeľovať od okolitej pôdy, pokiaľ je pôda kvalitná.

Ideálna skleníková pôda:

  • hlinitopiesočnatá
  • bohatá na organickú hmotu
  • dobre priepustná

Pri ťažkej ílovitej pôde:

  • odľahčiť štrkom, pieskom alebo perlitom
  • doplniť kvalitný kompost

Rýľovanie nie je nutné – mikroorganizmy a dážďovky urobia prirodzenú štruktúru pôdy. Pravidelné dopĺňanie kompostu stačí na udržanie úrodnosti.

