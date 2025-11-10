Sklenené sprchové kúty končia. Architekti prezradili, čo ich nahrádza a prečo je to hit roku 2025

Po rokoch, keď sa sklenené a plastové steny považovali za nevyhnutnú súčasť modernej kúpeľne, prichádza zmena. Stále viac hotelov aj domácností dáva prednosť otvoreným sprchovým priestorom bez dverí a rámov. Tento trend, ktorý sa začal v luxusných hoteloch po celom svete, má racionálne dôvody – jednoduchšiu údržbu, vzdušnejší vzhľad aj väčšiu praktickosť.
Menej čistenia, viac pohodlia
Sklenené sprchové kúty pôsobia elegantne, no ich údržba si vyžaduje čas a trpezlivosť. Na skle sa usádza vodný kameň, vznikajú mapy po kvapkách a spoje so silikónom zachytávajú vlhkosť, ktorá môže viesť k tvorbe plesní. To platí nielen pre domácnosti, ale aj pre hotely, ktoré musia čistiť sprchy denne.
Otvorené sprchy tento problém zjednodušujú. Voda odteká po mierne sklonenej podlahe do odtoku, bez rámov a tesnení, ktoré by zachytávali vlhkosť. Stačí povrch po sprchovaní osušiť – bez potreby silných chemických prípravkov.
Čo znamená „open shower“
Takzvaná otvorená sprcha (z angličtiny open shower) neznamená úplne „holý“ priestor. Ide o sprchovací kút bez dverí, často oddelený len stenou alebo sklom, ktoré zabraňuje rozstreku vody. Tento koncept vznikol v luxusných hoteloch, kde je prioritou pohodlie, ľahká údržba a pocit priestrannosti.
Dnes sa objavuje čoraz častejšie aj v novostavbách či moderných rekonštrukciách bytov. Architekti navrhujú rozmiestnenie tak, aby sa voda nedostala mimo sprchovacieho priestoru – pomáha tomu správny sklon podlahy aj vhodné umiestnenie sprchovej hlavice.
Mikrocement – materiál pre moderné kúpeľne
Ruka v ruke s otvorenými sprchami ide aj nový prístup k povrchovým úpravám. Tradičné obklady postupne dopĺňa mikrocement, hladký bezšpárový materiál, ktorý odoláva vode, vlhkosti aj bežným čistiacim prostriedkom.
Výhodou mikrocementu je, že sa dá naniesť priamo na pôvodný povrch – často bez nutnosti búrania starých obkladov. Jeho hladká štruktúra zjednocuje steny aj podlahu, čím vytvára dojem väčšieho a súvislého priestoru.
Architekti ho radi kombinujú s prírodnými prvkami, ako je drevo, kameň alebo kov. Výsledkom je útulná a harmonická kúpeľňa, ktorá pôsobí teplejšie a prirodzenejšie než sklenené boxy z minulosti.
Trend z hotelov aj pre bežných ľudí
Otvorené sprchy už dávno nie sú len luxusnou záležitosťou. Mnoho domácností ich volí pre ich jednoduchosť, estetiku a praktické výhody. Často ide aj o bezbariérové riešenie, keďže do sprchy sa dá vstúpiť bez prahu či dverí – čo ocenia seniori, ľudia s pohybovým obmedzením aj rodiny s malými deťmi.
Zároveň sa tým kúpeľňa opticky zväčšuje. Bez pevných rámov a dverí pôsobí priestor svetlejšie a otvorenejšie. Tento efekt zlepšuje aj psychologické vnímanie miestnosti – človek sa cíti slobodnejšie a menej stiesnene.
Menej vlhkosti, plesní a chemikálií
Jednou z najväčších výhod otvorených sprchových priestorov je hygienickosť. Tam, kde nie sú spoje, tesnenia ani záhyby, sa nehromadí vlhkosť a nečistoty. Kúpeľňa rýchlejšie preschne, čo obmedzuje rast plesní a baktérií.
Vďaka tomu nie je potrebné používať agresívne chemické čistiace prostriedky – väčšinou stačí teplá voda a jemný saponát. Takéto riešenie prospieva nielen domácnosti, ale aj životnému prostrediu.
Kúpeľňa ako miesto pokoja
Moderné kúpeľne sa čoraz viac podobajú na malé wellness centrá. Mäkké osvetlenie, prírodné farby a voňavé drevo vytvárajú atmosféru pokoja. Otvorená sprcha tento pocit umocňuje – namiesto uzavretého priestoru ponúka voľnosť, teplo a svetlo.
Nie každý však musí dať sklu zbohom. V menších kúpeľniach môže byť čiastočná sklenená zástena praktická, najmä ak bráni rozstreku vody. Dôležité je nájsť rovnováhu medzi dizajnom, funkčnosťou a pohodlím.
Trend otvorených sprchových kútov sa z luxusných hotelov presúva aj do bežných bytov. Dôvod je jasný – praktickosť, jednoduchá údržba a estetika. Sklo zatiaľ úplne nemizne, no jeho dominantné postavenie postupne oslabuje.
Budúcnosť kúpeľní patrí riešeniam, ktoré šetria čas, priestor aj životné prostredie – a otvorené sprchy k nim bezpochyby patria.