Séria o chybách pri zariaďovaní. Prečo je umiestnenie postele v spálni kľúčom ku komfortu aj regenerácii

Spálňa je nesmierne dôležitým priestorom v domácnosti, pretože práve tu prebieha regenerácia a kvalitný oddych. Napriek tomu sa pri jej zariaďovaní robí množstvo chýb, ktoré narúšajú pokojný spánok a zhoršujú celkový komfort. Prečítajte si, ako usporiadať priestor tak, aby sa spálňa stala skutočnou oázou pokoja.

Dôležitosť dostatku miesta

V mnohých domácnostiach sa význam spálne podceňuje. Kým obývacia izba spojená s kuchyňou a jedálňou býva často navrhnutá veľkoryso, na spálňu niekedy zostane len menší, „odložený“ kút. Je to veľká chyba, pretože na pohodlné umiestnenie manželského dvojlôžka s rozmermi približne 160–180 × 210 cm potrebujete minimálne priestor 340 × 300 cm.

Ak navyše plánujete na stenu oproti posteli umiestniť šatníkové skrine či komody, je dôležité počítať s dodatočnou hĺbkou 60 cm. Výsledné rozmery spálne sa tak môžu dostať na 340 × 360 cm, čo už zodpovedá odporúčaniam českej normy pre minimálnu výmeru spálne pre dve osoby (t. j. 12 m²). V praxi vám tieto rozmery zabezpečia priestor na voľný pohyb a naozaj pohodlné umiestnenie postele aj nábytku.

Mnohí rodičia chcú mať v prvých mesiacoch bábätko vo svojej blízkosti, a tak do spálne pribúda detská postieľka. Už v štádiu projektu by ste preto mali myslieť na to, aby sa do spálne dala vhodne umiestniť. Dôležité je vyhnúť sa chybám, ako dať postieľku priamo k radiátoru, pod okno či k vchodovým dverám, kde by mohol byť prievan alebo iné rušivé vplyvy.

Pohodlný prístup k posteli

Aby ste spálňu využili naplno, je nevyhnutné, aby bola posteľ dobre prístupná. Ideálne riešenie je vycentrovať dvojlôžko na stred dlhšej steny, aby obaja partneri mali pohodlný prístup k svojej strane. Minimálna šírka voľného priestoru okolo postele je 80 cm; ak je priechod užší, rýchlo zistíte, že pohodlie pri ležaní a vstávaní citeľne klesá.

Niekedy sa ľudia snažia ušetriť miesto tým, že pristavia posteľ jednou stranou rovno k stene. Ak však máte dostatok priestoru na obe strany, rozhodne sa oplatí využiť ho. Jednak to uľahčí pohyb v spálni a jednak to zabezpečí pohodlnejšie každodenné fungovanie – najmä pri prípadných zdravotných ťažkostiach, keď sa človeku v noci ťažšie vstáva (napríklad po operácii, pri úraze, v tehotenstve a podobne).

Výhľad na dvere pre pocit istoty

Aj v modernej dobe sa pri zariaďovaní interiérov často opierame o zakorenené inštinkty našich predkov, ktorí intuitívne vyhľadávali čo najbezpečnejšie miesta na spánok. Človek je počas spánku zraniteľný, a preto chce mať jasno v tom, čo sa deje okolo neho. Z tohto dôvodu by spálňa nemala byť priechodná. Dokonca aj ďalšie dvere – napríklad do šatníka alebo kúpeľne – vedia niekedy narušiť pocit súkromia.

Je vhodné, aby ste z postele vždy videli na dvere. Veľmi znepokojujúco pôsobí situácia, keď sa dvere nachádzajú „za hlavou“ spiaceho. V ideálnom prípade by mali byť viditeľné zboku alebo naproti, čím získate pocit kontroly a väčšieho bezpečia.

V rodinných domoch sa pri spálňach na prízemí často objavujú francúzske okná. Aj keď vyzerajú elegantne, mnohým ľuďom, najmä ženám, môžu vyvolávať nepríjemné pocity, a to aj vtedy, ak je dom zabezpečený kvalitnými zámkami či alarmom.

Stena za hlavou ako opora

Pocit bezpečia v spálni môžete zvýšiť aj tým, že posteľ ukotvíte o pevnú stenu za hlavou. Mnohým ľuďom nevyhovuje spať na „voľnom priestore“, pretože im tam chýba pocit opory a istoty. Na posteliach, ktoré sú určené do stredu miestnosti, sa toto rieši vysokým čelom. Vo veľkých spálňach možno použiť aj polopriečku, ktorá stojí za lôžkom a vytvára bariéru.

Týmto spôsobom sa dá šikovne oddeliť aj menší šatník, pretože skryté šatníkové skrine za polopriečkou nepôsobia rušivo. Opticky tak zostane priestor naokolo čistý a pri prebúdzaní sa nebudete pozerať na rad skriňových dverí, ale na príjemne upravenú voľnú stenu.

Preč od okna!

Jednou z typických chýb pri zariaďovaní spálne je umiestnenie postele priamo pod okno. Najmä vtedy, keď je otvorené alebo sa v chladnom období kúri radiátorom, môže vznikať nepríjemný prievan. Takáto kombinácia teplého vzduchu od radiátora a chladného vzduchu prúdiaceho zvonka dokáže narobiť problémy ľudskému organizmu – chrbtica a kĺby sa môžu ľahko podchladiť.

Hoci na fotografiách v katalógoch vyzerá posteľ zasadená pred pekným oknom s bohatými závesmi romanticky, v skutočnosti vám to môže narušiť spánok a časom spôsobiť aj zdravotné ťažkosti. Ak sa umiestneniu postele v blízkosti okna nedokážete vyhnúť, skúste aspoň zabezpečiť, aby okno nebolo priamo pri hlave a aby najbližšie tepelné zdroje smerovali viac k nohám, než k hornej časti tela. Staré múdre príslovie hovorí: „Hlavu v chlade, nohy v teple,“ čo v praxi znamená, že spaním s hlavou ďalej od radiátora a chladného vzduchu môžete zlepšiť kvalitu odpočinku.

Ako sa vyhnúť chybám pri zariaďovaní spálne?

Ak chcete detailnejšie porozumieť všetkým nástrahám a postupom, ako ich prekonať, môžete sa zamerať napríklad na tieto oblasti:

Organizácia šatníka : Prečo je niekedy lepšia samostatná šatňa ako veľké skrine v spálni?

: Prečo je niekedy lepšia samostatná šatňa ako veľké skrine v spálni? Optimálne rozmiestnenie skriniek a políc : Kam ukladať oblečenie a bielizeň, aby boli poruke, no zároveň neuberali miesto v zóne spánku?

: Kam ukladať oblečenie a bielizeň, aby boli poruke, no zároveň neuberali miesto v zóne spánku? Minimalizácia skladových funkcií : Prečo spálňa nemá byť preplnená sezónnymi vecami a zbytočnosťami?

: Prečo spálňa nemá byť preplnená sezónnymi vecami a zbytočnosťami? Psychologický vplyv priestrannosti : Ako pôsobí vzdušný interiér na kvalitu spánku?

: Ako pôsobí vzdušný interiér na kvalitu spánku? Prevencia porúch spánku : Aká je súvislosť medzi správnym nábytkom, umiestnením postele a zdravým spánkom?

: Aká je súvislosť medzi správnym nábytkom, umiestnením postele a zdravým spánkom? Vhodné koberce, závesy a doplnky: Čím dotvoriť atmosféru, aby bola spálňa príjemná a zároveň praktická na údržbu?

Vďaka správne premyslenému a dôslednému zariaďovaniu sa spálňa môže stať miestom, ktoré vás bude každé ráno nabíjať novou energiou. Venujte jej pri plánovaní dostatočnú pozornosť a zamerajte sa na detaily, ktoré vám umožnia zdravý a ničím nerušený spánok. Napokon, práve v spálni by ste mali nájsť harmóniu, kľud a dostatok priestoru na regeneráciu po náročnom dni.