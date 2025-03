Rýchle a jednoduché čistenie drezu. Táto 5-minútová prírodná metóda tromfne aj chémiu

Drez možno vyčistiť za pár minút, a to aj bez použitia agresívnych chemických prostriedkov. Vyhnúť sa nepríjemným zápachom či upchatému odtoku je jednoduchšie, než by ste čakali. Stačí poznať jednu osvedčenú prírodnú metódu, vďaka ktorej drez zostane dlho čistý a voňavý. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, prečo sa oplatí drez čistiť pravidelne, ako mu predchádzať pred upchatím a čo robiť, ak sa predsa len upchá.

Prevencia je základ

Jedným z najdôležitejších krokov je predchádzať tomu, aby sa v dreze hromadili nečistoty. V kuchyni sú najčastejšími „vinníkmi“ zvyšky jedál či mastnoty, ktoré sa dokážu rýchlo usadiť na stenách odtokového potrubia. V kúpeľni to zas bývajú vlasy alebo zvyšky kozmetických prípravkov. Preto je vhodné používať sitko – jednoduchý kovový alebo plastový filter, ktorý zachytí väčšie nečistoty ešte predtým, než sa dostanú do potrubia.

Okrem toho je rozumné vedome sledovať, čo všetko nechávate stekať do drezu alebo umývadla. Ak zbadáte väčšie zvyšky potravín, radšej ich vyhoďte do bežného koša, než by ste sa spoliehali na to, že ich odpad „strávi“. Vďaka tomuto jednoduchému návyku sa vo vašich odtokoch bude usadzovať oveľa menej nečistôt.

Pravidelná údržba drezu

Aj keď sa vám drez nezdá byť upchatý alebo znečistený, vyhradiť si niekoľko minút na preventívne čistenie sa naozaj oplatí. Pravidelné prepláchnutie horúcou vodou, prípadne prírodnou zmesou jedlej sódy a octu, môže zabrániť hromadeniu mastnoty a zvyškov, ktoré by neskôr mohli spôsobiť nepríjemné problémy.

Prečo radšej prírodné prostriedky?

Na trhu je síce množstvo chemických čističov, tie sú však často veľmi silné a určené na akútne riešenie upchatého odpadu. Pri pravidelnom používaní by mohli časom poškodiť povrch drezu či potrubie, najmä ak ide o staršie inštalácie. Navyše bývajú agresívne aj k životnému prostrediu. Na bežnú údržbu je preto múdrejšie siahnuť po osvedčených a jemných domácich surovinách: jedlej sóde a octe.

Jedlá sóda a ocot ako spoľahlivý „čistiaci tím“

Jedlá sóda a ocot patria medzi najúčinnejších pomocníkov pri prírodnej údržbe domácnosti. Táto dvojica dokáže rozpustiť mastnotu a zvyšky jedla, ktoré sa v dreze usádzajú. Postup je jednoduchý:

Do odpadu nasypte niekoľko čajových lyžičiek jedlej sódy. Následne ju zalejte primeraným množstvom octu. Približne minútu počkajte, kým zmes zareaguje a zapení. Nakoniec všetko dôkladne prepláchnite teplou až horúcou vodou.

Tento rýchly a lacný postup zvyčajne stačí na odstránenie menších usadenín. Zároveň neutralizuje nepríjemný zápach, ktorý by mohol z drezu vychádzať.

Čo robiť pri upchatom dreze

Niekedy sa však stane, že odtok ostane úplne nepriechodný. Vtedy môžete vyskúšať:

Horúcu vodu pod tlakom : Naliať do drezu väčšie množstvo horúcej vody a nechať ju pôsobiť môže „rozpustiť“ usadeniny.

: Naliať do drezu väčšie množstvo horúcej vody a nechať ju pôsobiť môže „rozpustiť“ usadeniny. Klasický „zvon“ : Zvon je tradičná, mechanická pomôcka, ktorá neraz zvládne problém s upchatým potrubím aj bez chémie.

: Zvon je tradičná, mechanická pomôcka, ktorá neraz zvládne problém s upchatým potrubím aj bez chémie. Jedlá sóda, ocot či kyselina citrónová: Opäť použite prírodné suroviny, no nechajte ich pôsobiť o niečo dlhšie. Pri väčšej upchávke môžete postup zopakovať niekoľkokrát.

Ak však odtok zostane nepriechodný, môže byť nutné siahnuť po silných chemických čističoch, ktoré usadeniny „prežerú“. Takéto prostriedky využívajte naozaj výnimočne, pretože môžu byť nebezpečné pre potrubie a agresívne voči vášmu zdraviu aj životnému prostrediu.

Kedy volať inštalatéra

V prípade, že sa vám ani pomocou bežne dostupných prostriedkov a nástrojov nepodarí drez uvoľniť, ostáva už len obrátiť sa na inštalatéra. Hoci takéto služby nie sú lacné, často ide o jedinú možnosť, ako predísť vážnejším poškodeniam, prípadne aj vytekajúcej vode a škodám s tým spojeným.

Pamätajte, že predchádzanie upchatému drezu je vždy jednoduchšie a lacnejšie než následné riešenie vážnych komplikácií. Preto si osvojte pravidelnú údržbu a prírodné metódy čistenia, ktoré zaberajú len pár minút, no ušetria vám kopec času, energie a starostí do budúcnosti. Kľúčom je dohliadať na to, čo do drezu vylievate, a párkrát do mesiaca ho dôkladne prečistiť. Tým zabezpečíte, že bude dlhodobo fungovať bez zápachu a nepríjemných problémov.