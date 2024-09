Rozrežte zemiak na polovicu a vložte ho do vane, čo sa stane na druhý deň?

Zemiaky zvyčajne skladujeme v kuchyni, pivnici alebo na povale, no stojí za to umiestniť jeden aj do kúpeľne. Môže to znieť absurdne, ale má to svoje logické opodstatnenie. Obyčajný zemiak vám môže pomôcť vyriešiť bežný a nepríjemný problém. Možno sa teraz pousmejete, ale neskôr nám poďakujete.