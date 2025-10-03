Rohové vane už vychádzajú z módy. Moderné riešenia spájajú pohodlie, úsporu vody aj energie

Dnešné vane už dávno nie sú len symbolom luxusu či veľkých kúpeľní. Vďaka novým materiálom, tvarom a premysleným riešeniam dokážu ponúknuť pohodlie aj ľuďom, ktorí si chcú strážiť spotrebu vody a priestoru.
Aký materiál vane zvoliť?
Pri výbere vane sa veľa hovorí o tom, z akého materiálu je vyrobená. Niektorí ľudia si myslia, že od materiálu závisí, ako dlho zostane voda teplá. V skutočnosti však teplo uniká najmä cez hladinu vody, nie cez steny vane. Materiál je však dôležitý z iných dôvodov:
- Akrylátové vane sú ľahké, cenovo dostupné a ponúkajú široké možnosti tvarovania.
- Liaty mramor a kompozitné materiály pôsobia luxusne, sú veľmi odolné, ale majú vyššiu hmotnosť.
- Smaltované vane patria ku klasike, vynikajú životnosťou, no taktiež sú ťažké a náročnejšie na manipuláciu.
Spotreba vody závisí od tvaru
Ak je cieľom úspora vody, rozhodujúci je tvar a objem vane. Veľké rohové vane, kedysi veľmi obľúbené, dnes ustupujú, pretože spotrebujú priveľa vody a zaberajú viac miesta. Oveľa častejšie sa používajú obdĺžnikové alebo asymetrické vane, ktoré sú praktickejšie a šetrnejšie.
Špeciálne tvary s plochým dnom umožňujú nielen pohodlné kúpanie, ale aj sprchovanie, čo ocenia ľudia, ktorí chcú mať v kúpeľni viac možností bez nutnosti inštalácie samostatného sprchového kúta.
Voľne stojaca vaňa aj do menšej kúpeľne
Voľne stojace vane boli kedysi považované za prvok vhodný iba do priestranných kúpeľní. Dnes už existujú aj kompaktné modely, ktoré sa zmestia aj do stredne veľkých miestností. Okrem klasických solitérov existujú aj vane určené na umiestnenie k stene alebo do rohu, pričom širší okraj môže poslúžiť na odkladanie kozmetiky či drobností.
Prečo nepodceniť plánovanie
Pri výbere vane je dôležité myslieť aj na technické detaily. Každý typ si vyžaduje inú stavebnú prípravu. Je rozdiel, či bude vaňa stáť voľne v priestore alebo pri stene. Zvážiť treba aj napojenie odpadu, umiestnenie vodovodnej batérie a prípadnej zásteny. Správne plánovanie dokáže ušetriť čas, prácu aj zbytočné náklady.
Ako vybrať tú správnu vaňu – praktické tipy
- Objem – menšie vane spotrebujú menej vody, no správne tvarovanie zaručí pohodlné sedenie aj kúpanie.
- Asymetria – netradičné tvary lepšie využijú priestor a pritom ponúknu dostatok vnútornej plochy.
- Sprchovanie vo vani – vhodná je vaňa s rovným dnom a kvalitnou zástenou, aby nedochádzalo k striekaniu vody.
- Úsporné batérie – termostatické modely pomáhajú nastaviť rýchlo správnu teplotu a zabraňujú plytvaniu.
- Voľne stojace riešenia – moderné modely nemusia stáť iba uprostred miestnosti, ale aj pri stene či v rohu.
- Dôkladná príprava – plánujte dopredu, aby ste sa vyhli stavebným komplikáciám a dodatočným nákladom.
Moderné vane už nie sú iba otázkou luxusu, ale aj praktickým riešením. Pri správnom výbere môžu ponúknuť komfortné kúpanie aj sprchovanie, šetriť priestor a znižovať spotrebu vody. Dôležité je zvážiť materiál, tvar, objem aj technické detaily, aby vaša kúpeľňa získala nielen estetický, ale aj funkčný prvok.