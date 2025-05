Robert De Niro investuje 360 miliónov libier do stavby najvyššieho mrakodrapu vo Veľkej Británii

Mnohí z nás si tajne snívajú o vlastnej kaviarni, reštaurácii či inom podniku. Ani svetoznáme celebrity nie sú výnimkou a platí to aj pre hercov prvej hollywoodskej ligy. Jeden z najznámejších, Robert De Niro, už dávno nie je iba uznávaným filmovým umelcom. Úspešne sa totiž etabloval aj v gastronómii a developerských projektoch. Jeho najnovším podnikateľským krokom však rozhodne prekvapil celý svet.

Začiatky De Nira ako podnikateľa

Robert De Niro, známy predovšetkým svojimi ikonickými filmovými úlohami, sa pred rokmi dostal do sveta biznisu náhodou. Počas návštevy japonskej reštaurácie Nobu v Spojených štátoch ho fascinovala nielen výnimočná kvalita jedla, ale aj atmosféra podniku. Bez váhania kontaktoval samotného majiteľa, uznávaného šéfkuchára Nobuyukiho Matsuhisu, a presvedčil ho, aby sa pustili do spoločného podnikania.

Už v roku 1993 spoločne otvorili prvú prevádzku reštaurácie Nobu v New Yorku, meste, ktoré nikdy nespí. O kvalite ich reštaurácie hovorí aj fakt, že v krátkom čase získala prestížne trojhviezdičkové hodnotenie od New York Times. To bol však len začiatok veľkolepej expanzie.

Svetová expanzia značky Nobu

Po úspechu v New Yorku nasledovalo otvorenie prevádzok po celom svete. Jednou z najprestížnejších sa stala pobočka v Dubaji, ktorá sa nachádza v luxusnom komplexe Atlantis The Palm, jednom z najexkluzívnejších miest na svete. Značka Nobu Hospitality, ktorú v roku 1994 spoluzakladali Robert De Niro, Nobuyuki Matsuhisa a americký filmový producent Meir Teper, je dnes synonymom vysokej kvality, luxusu a prestíže.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa We Are MancPictures (@mancpictures)

Veľkolepý mrakodrap za stovky miliónov libier

V centre Manchestru, konkrétne v oblasti Deansgate, vyrastie ambiciózny developerský projekt s názvom Viadux 2, ktorý svojimi rozmermi predbehne všetky súčasné britské mrakodrapy nachádzajúce sa mimo hlavného mesta Londýna. Pôjde o impozantnú stavbu s celkovo 76 poschodiami, ktorá bude obsahovať luxusný hotel so 160 izbami, prémiovú reštauráciu Nobu a až 452 moderných bytových jednotiek.

Projekt je obrovský nielen svojím rozsahom, ale aj nákladmi – celková cena výstavby je odhadovaná na približne 360 miliónov libier, čo predstavuje viac než 10 a pol miliardy českých korún.

Súčasťou komplexu bude tiež menšia, ale stále výrazná 23-poschodová budova s multifunkčným využitím, ktorá ponesie názov Viadux 2. Obe budovy spoločne premenia panorámu Manchestru a prinesú do mesta nový impulz.

Obrovský prínos pre mesto Manchester

Za realizáciou projektu stojí renomovaná developerská spoločnosť Salboy Group, s ktorou Nobu Hospitality spojila svoje sily. Výkonný riaditeľ Salboy Group, Simon Ismail, sa o projekte vyjadril mimoriadne pozitívne a prisľúbil, že Viadux prinesie kvalitné ubytovanie dostupné v rôznych cenových kategóriách, čím uspokojí rastúci dopyt po bývaní v centre Manchestru.

„Je nám veľkou cťou, že mestská rada Manchesteru schválila naše plány, pretože Viadux prinesie mestu nový, jedinečný charakter. Viadux 2 sa stane neprehliadnuteľnou ikonou, ktorá bude ponúkať prvotriedne byty aj špičkové hotelové služby,“ povedal Ismail v oficiálnom vyhlásení.

Reakcia Nobu Hospitality

Generálny riaditeľ Nobu Hospitality, Trevor Horwell, vyjadril nadšenie z prítomnosti značky Nobu v Manchesteri: „Manchester je svetovo významné, pulzujúce mesto, ktoré dokonale zapadá do našej stratégie. Sme hrdí na to, že práve sem prinesieme unikátny koncept Nobu, ktorý je synonymom prémiového gastronomického zážitku.“

Úspech prvej fázy projektu Viadux

Už prvá fáza projektu Viadux, ktorá bola dokončená začiatkom minulého roka, zaznamenala obrovský úspech. Táto fáza zahŕňala 370 bytových jednotiek, pričom všetky sa vypredali ešte pred dokončením výstavby.

Nová fáza projektu tak nadväzuje na tento úspech a očakáva sa, že záujem o bývanie a služby v rámci Viaduxu bude ešte výraznejší, a to aj vďaka popularite značky Nobu a renomé Roberta De Nira ako úspešného podnikateľa.

Projekt Viadux sa tak stáva jedným z najvýznamnejších developerských projektov v Spojenom kráľovstve a jeho výstavba, ktorá by mala byť ukončená v priebehu najbližších rokov, nepochybne prinesie mestu výrazné ekonomické oživenie a nové pracovné príležitosti.