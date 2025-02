Rastliny, ktoré by ste nikdy nemali mať v spálni. Zhoršujú kvalitu spánku

Spálňa by mala byť naším osobným útočiskom pokoja. Je to miesto, kde si doprajeme plnohodnotný odpočinok, znovu naberieme sily a necháme každodenné starosti za dverami. Napriek tomu sa mnohí z nás ráno prebúdzajú nevyspatí a unavení, bez ohľadu na to, že večer vetráme, máme čistú posteľnú bielizeň a snažíme sa vyhýbať elektronike pred spaním. Za nekvalitným spánkom sa môže ukrývať i niečo tak zdanlivo nevinné, ako sú nesprávne zvolené izbové rastliny.