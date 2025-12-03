Radiátor je teplý len v hornej časti a dole zostáva studený? Prečo sa to deje a ako to odstrániť krok za krokom

Ak pri prechádzaní rukou po radiátore zistíte, že jeho horná časť príjemne hreje, no spodok je prekvapivo chladný, nejde o náhodu ani o bežný jav. Takéto nerovnomerné prehrievanie je varovným signálom, že vo vašom vykurovacom systéme niečo nie je v poriadku. Najčastejšie sa problém objaví po letných mesiacoch, keď kúrenie stálo a systém nebol v pohybe. Hoci sa to môže na prvý pohľad zdať ako malá nepríjemnosť, ignorovanie studeného spodku radiátora môže viesť k vyššej spotrebe energií, nižšej účinnosti vykurovania a v horšom prípade aj k preťaženiu kotla.
Ako pracuje radiátor a prečo je rovnomerné zahrievanie také dôležité
Radiátor je súčasťou uzavretého vykurovacieho okruhu. Kotol zohrieva vodu, ktorá následne prúdi potrubím do jednotlivých radiátorov v domácnosti. Vnútri radiátora cirkuluje teplá voda, ktorá odovzdá teplo okolitému vzduchu. Keď sa voda ochladí, vracia sa späť do kotla, kde sa proces opakuje.
Aby systém pracoval efektívne, musia byť radiátory správne nastavené, neupchaté a bez vzduchových bublín. Ak sa niektorá časť okruhu naruší – či už zanesením, zavzdušnením alebo zlým prietokom – teplo sa prestane rozdeľovať rovnomerne. Práve vtedy začnú jednotlivé časti radiátora pôsobiť inak: jedna časť horúca, druhá nepríjemne chladná.
Radiátor je teplý hore, ale studený dole: čo to znamená?
Ak je situácia opačná – teda vrch radiátora je teplý a spodná časť nechce zohriať ani po dlhšej dobe – zvyčajne to značí, že voda cez radiátor nepreteká tak, ako by mala. Najčastejším vinníkom sú usadeniny, ktoré sa v systéme tvoria priebežne počas rokov.
Čo sa v radiátore vlastne usádza?
- jemný kal
- hrdzavé čiastočky
- vodný kameň
- nečistoty z potrubia
Keď sa tieto nánosy nahromadia, vytvoria akoby zátku, ktorá bráni vode v plynulom obehu. Teplá voda tak „zostane visieť“ v hornej časti a spodok radiátora ostáva studený.
Bez zásahu sa problém bude zhoršovať a môže sa preniesť aj na ďalšie radiátory či dokonca na samotný kotol.
Radiátor je teplý len v hornej časti? Môže ísť aj o zavzdušnenie
Ak je radiátor chladný hore, no teplý dole – ide o klasické zavzdušnenie. V tomto prípade sa vzduch drží v hornej časti a vytláča vodu dole.
Toto je našťastie najjednoduchšia porucha, ktorú zvládne odstrániť každý.
Ako bezpečne radiátor odvzdušniť
- Nájdite odvzdušňovací ventil – obvykle je umiestnený v hornej časti radiátora.
- Pripravte si menšiu nádobu a handru.
- Ventil jemne otočte pomocou kľúča alebo plochého skrutkovača.
- Počkáte, kým vyfučí vzduch – budete počuť syčanie.
- Keď začne tiecť voda, ventil opäť uzavrite.
Po krátkej chvíli by sa mal radiátor zohriať rovnomerne.
Ako odstrániť usadeniny, keď radiátor nechce hriať zospodu
Ak máte studený spodok radiátora, ide o komplikovanejší problém, ktorý si vyžaduje čistenie. Existujú dve hlavné metódy:
1. Chemické čistenie radiátora
Predstavuje najjednoduchšie riešenie, ktoré zvládne aj bežný používateľ.
- Do systému sa vleje špeciálny čistiaci prípravok, ktorý rozpúšťa kal a usadeniny.
- Nechá sa cirkulovať niekoľko hodín (alebo podľa návodu).
- Po vyčistení sa celý vykurovací okruh vypustí a napustí čistou vodou.
Táto metóda dokáže obnoviť prietok vody, pokiaľ sa usadeniny ešte nestihli premnožiť.
2. Manuálne prepláchnutie radiátora
Ak chemické čistenie nestačí, je potrebné radiátor demontovať a dôkladne prepláchnuť. Ide o náročnejší postup, ktorý je ideálne nechať na odborníka, no zvládnuť sa dá aj svojpomocne.
Postup manuálneho čistenia:
- Zavrite oba ventily – horný aj spodný.
- Počkajte, kým radiátor úplne vychladne.
- Pripravte si nádoby na vodu – býva jej viac, než sa na prvý pohľad zdá.
- Pomaly otvorte odvzdušňovací ventil a nechajte vodu odtiecť.
- Radiátor odpojte a zložte z držiakov.
- Prepláchnite ho silným prúdom vody (ideálne vonku).
- Opakujte, kým nebude vytekať číra voda.
Takéto čistenie dokáže radiátor doslova „prebrať k životu“.
Ako radiátor opäť zapojiť a uviesť do prevádzky
Po prepláchnutí:
- zaveste radiátor späť,
- pripojte ventily,
- začnite napúšťať vodu.
Počas napúšťania nechajte otvorený odvzdušňovací ventil – vzduch tak unikne prirodzene. Keď sa objaví voda, ventil zatvorte.
Nezabudnite skontrolovať tlak v systéme. Ak je nízky, doplňte vodu podľa odporúčaní výrobcu kotla. Po chvíľke by sa mal radiátor zohriať po celej ploche.
Ako problémom s radiátormi predchádzať
Údržba vykurovacieho systému je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako sa vyhnúť problémom, ktoré sa objavujú najmä po dlhšom období nečinnosti.
Odporúčané kroky:
- raz ročne dať kotol aj radiátory skontrolovať technikovi,
- používať ochranné prísady proti korózii a vodnému kameňu,
- nainštalovať filter nečistôt, ktorý zachytáva kovové častice a kal,
- radiátory odvzdušňovať pred začiatkom každej vykurovacej sezóny.
Ak sa aj po týchto krokoch radiátor nechová tak, ako by mal, problém môže byť hlbší – napríklad v čerpadle, ventile alebo celkovom vyvážení systému. Vtedy je najrozumnejšie zavolať odborníka.
Správne fungujúce kúrenie je základom útulného domova. Ak radiátorom doprajete pravidelnú starostlivosť, odmenia sa rovnomerným teplom a nižšou spotrebou energií. Ak chceš, môžem pre teba podobne prepracovať aj ďalší článok.