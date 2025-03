Profesionál odhaľuje nevyhnutný krok pri údržbe okien, o ktorom väčšina netuší. Vďaka nemu môžete ušetriť

Údržba okien počas vykurovacej sezóny bola vždy dôležitá, hoci to mnoho ľudí dlho prehliadalo. V minulosti síce nesprávne nastavenie okien znamenalo zbytočné finančné straty, ale keďže energie boli pomerne lacné, väčšina z nás to veľmi neriešila. V súčasnosti sa však situácia zmenila a každá chyba v nastavení alebo opotrebovaní môže prerásť do omnoho vyšších účtov. Rozdiel v spotrebe energií totiž môže dosahovať sumy, ktoré presahujú aj stovky eur.