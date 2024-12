Pripravte sa na jar už pred zimou. Starostlivosť o náradie a techniku

Keď príroda v chladnom období oddychuje, do spánku sa ukladajú aj všetky záhradné nástroje a stroje. Ak ich pred zimou zanedbáte, jar vás môže prekvapiť poruchami a dodatočnými výdavkami. Aby ste sa tomu vyhli, je nevyhnutné začať s prípravou ešte pred príchodom prvých mrazov. Očista, konzervácia a vhodné uskladnenie zabezpečia, že vaša technika bude po zime v bezchybnom stave pripravená na novú sezónu.

Dôkladná čistenie náradia

Pred uložením záhradného náradia na zimu je nevyhnutné vykonať starostlivú očistu. Najviac pozornosti venujte motorovým strojom, ale nezanedbajte ani mechanické nástroje. Ak počasie dovolí, ideálne je vykonať očistu vonku na záhrade, aby ste sa vyhli neporiadku v dielni alebo kôlni. Navyše budete mať lepší prístup k náradie a prirodzené svetlo.

Najprv mechanicky odstráňte nános bahna, zaschnutej zeminy alebo prilepenej trávy škrabkou alebo oceľovou kefou. Po hrubom čistení nasleduje detailné umytie. Je najlepšie vykonať tento proces čo najskôr po poslednom použití náradia, keď sú nečistoty ešte čerstvé. Ak by ste to odložili na zimu, zaschnuté vrstvy by sa stali tvrdšími a ich odstránenie na jar by bolo oveľa namáhavejšie.

Po vyčistení náradie riadne umyte vodou a nechajte ho dôkladne vyschnúť. Pri mechanickom náradí je tento proces rýchly, avšak motorové stroje vyžadujú pozornosť aj na skryté miesta, kde by mohla zostať vlhkosť, hlavne ak použijete tlakovú umývačku.

Servis a zimná údržba

Zložitejšie stroje, ako sú kosačky, motorové krovinorezy či kultivátory, si zaslúžia profesionálnu starostlivosť. Zimné obdobie je ideálnym časom na servis, keďže servisy bývaju menej vyťažené a vás nečaká dlhé čakanie na opravy. Včasná kontrola a oprava zabezpečia, že vaše stroje budú na jar pripravené na plný výkon.

Menšie nástroje, ako sú nožnice na živý plot, sekery, píly alebo ostré náradie, môžete naostriť a ošetriť aj doma. Nezabudnite na namazanie všetkých pohyblivých častí. Ak na tieto úkony nemáte čas, môžete využiť služby záhradkárskeho servisu.

Príprava záhrady a náradia na zimu

Starostlivosť o elektrické a akumulátorové prístroje

Elektrické náradie je relatívne nenáročné na údržbu. Stačí pravidelne kontrolovať stav elektrických káblov a zástrčiek. Ak sa objavia akékoľvek praskliny alebo poškodenia, zverte opravu odborníkovi. Akumulátorové náradie nabite a skladujte na suchom mieste s miernou teplotou. Každých pár týždňov batériu skontrolujte a podľa potreby dobite.

Kontakty na batériách očistite starou kefkou alebo zubnou kefkou. Ak spozorujete oxidáciu alebo hrdzu, aplikujte sprej na kontakty, ktorý obnoví vodivosť a zabezpečí dlhšiu životnosť.

Konzervácia a ochrana pred hrdzou

Kovové časti náradia sú počas zimy náchylnejšie na vznik hrdze, preto je dôležité ich ošetriť konzervačným olejom. Drevo na rukovätiach môžete ošetriť olejom na drevo alebo voskom, aby sa predišlo vysušeniu alebo vzniku plesní.

Po ošetrení náradie uskladnite na suchom mieste. Hrubé náradie ako lopaty alebo rýle postačí postaviť do kôlne. Jemnejšie nástroje zabaľte do naolejovaného papiera, čo ich ochráni pred vlhkosťou. Stroje prikryte priedušnou plachtou a uistite sa, že pod ňou môže cirkulovať vzduch, aby sa zabránilo kondenzácii.

Skontrolujte záhradu, odpojte čerpadlá, vypustite hadice a ukryte všetko, čo by mohlo byť poškodené mrazom. Takto pripravená záhrada sa na jar rozbehne bez zbytočných problémov.