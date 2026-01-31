Pridajte do práčky obyčajnú hubku na riad. Jednoduchý trik, ktorý vás zbaví chlpov na oblečení

Na internete sa objavuje množstvo domácich tipov, ako si uľahčiť starostlivosť o domácnosť. Jedným z nich je aj vloženie obyčajnej hubky na riad do bubna práčky. Hoci to môže pôsobiť ako zvláštny nápad, mnohí ľudia ho v praxi používajú. Dôležité je však poznať skutočný účinok, aby ste od triku neočakávali viac, než môže reálne ponúknuť.
Prečo hubka dokáže zachytiť časť chlpov a nečistôt?
Hubka má porézny povrch, ktorý pri praní pôsobí ako akýsi „pasívny zberač“ nečistôt. Keď sa v bubne pohybuje medzi oblečením, môže sa stať, že sa na ňu zachytia:
- voľné chlpy domácich zvierat
- krátke vlasy
- drobné vlákna a žmolky
Treba však zdôrazniť, že nejde o vedecky potvrdenú metódu, ale o praktickú skúsenosť mnohých používateľov. V niektorých prípadoch hubka skutočne zachytí časť nečistôt, v iných je efekt minimálny. Záleží najmä od typu tkaniny, množstva chlpov a aj od toho, či je pranie veľmi plné alebo len mierne naplnené.
Najväčší zmysel má v domácnostiach so zvieratami
Majitelia psov a mačiek často bojujú s chlpmi na oblečení či posteľnej bielizni. Práve tu môže hubka pomôcť najviac, pretože pri väčšom množstve voľných chlpov je vyššia šanca, že časť z nich skončí v póroch hubky.
Dôležité je však realisticky povedať:
- hubka neodstráni všetky chlpy
- nenahrádza lepiaci valček, sušičku s filtrom ani špeciálne komerčné zberače chlpov
- slúži len ako doplnkový spôsob, ktorý môže zlepšiť výsledok
Aká hubka je vhodná
Pri praní sa odporúča používať mäkkú, penovú hubku bez drsnej strany. Hubky s abrazívnou vrstvou alebo veľmi lacné typy sa môžu v bubne drobiť.
Najlepšie fungujú:
- svetlé jednofarebné hubky
- klasické mäkké hubky bez hrubej vrstvy
Na svetlej farbe dobre vidno, koľko nečistôt sa zachytilo. Ak sa hubka začne trhať alebo zapáchať, treba ju vyhodiť.
Koľko hubiek použiť a pri akom praní
- Na bežné pranie 1–2 hubky úplne stačia.
- Pri väčšom množstve chlpov (napr. pelechy, deky pre zvieratá) možno pridať aj tretiu.
- Viac hubiek nemá zmysel, pretože by obmedzovali pohyb bielizne.
Hubka funguje najlepšie pri praní bavlny, uterákov či posteľnej bielizne. Neodporúča sa používať ju pri jemných materiáloch, funkčných tkaninách alebo krajke.
Ako sa o hubku starať
Po dopraní ju stačí:
- vybrať z bubna
- opláchnuť pod tečúcou vodou
- vyžmýkať
- nechať voľne uschnúť
Pri bežnom používaní vydrží približne 3–5 praní, potom stráca tvar a účinnosť.
Hubka môže pomôcť aj samotnej práčke – ale len čiastočne
Hubka zachytí časť voľných nečistôt, ktoré by inak skončili v tesnení alebo vo filtri práčky. Môže to mierne znížiť množstvo vlasov a chlpov, ktoré sa v práčke usádzajú, ale nenahrádza pravidelnú údržbu. Filter aj tesnenie je potrebné čistiť tak či tak.
Ako ešte znížiť množstvo chlpov na oblečení
Účinok hubky bude lepší, ak tento trik doplníte aj ďalšími postupmi:
- Oblečenie pred praním vyklepte alebo prejdite lepiacim valčekom.
- Silne znečistené kusy perte oddelene.
- Pravidelne čistite filter i gumové tesnenie.
- Občas pustite prázdny cyklus na vyššej teplote, aby sa z práčky odstránili zvyšné vlákna.
Kombinácia postupov je vždy efektívnejšia ako jediný trik.