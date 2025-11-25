Prečo nie je dobré prať uteráky vo vlažnej vode? Aká teplota je skutočne ideálna?

Mnohí z nás majú zaužívané prať uteráky na nízkych teplotách v domnienke, že tým predĺžia ich životnosť a ušetria energiu. Pravdou však je, že pri uterákoch je teplota prania mimoriadne dôležitá – a vlažná voda vo väčšine prípadov jednoducho nestačí. Uteráky patria medzi najpoužívanejšie textílie v domácnosti a práve preto si vyžadujú dôkladnejšiu hygienu, než bežné oblečenie.
Tip navyše: video s praktickými radami
Ak chcete vidieť prehľadné vysvetlenie základných zásad prania uterákov aj názorné ukážky správnej starostlivosti, môžete si pozrieť toto video:
Prečo uteráky potrebujú vyššiu teplotu?
Uterák prichádza do kontaktu s pokožkou celého tela. Vo vláknach sa po použití zachytáva:
- vlhkosť
- kožný maz
- zvyšky kozmetiky, mydiel či krémov
- pot
- baktérie bežne sa nachádzajúce na koži
Keďže uteráky často ostávajú ešte dlhší čas vlhké, vytvárajú ideálne prostredie na množenie mikroorganizmov. Neznamená to, že sú automaticky nebezpečné, no z hygienického hľadiska je dôležité, aby sa pri praní odstránili čo najefektívnejšie. A to sa pri nízkych teplotách nedarí.
Prečo nestačí vlažná voda (30 °C)
Pri teplote okolo 30 °C dochádza najmä k mechanickému odstráneniu nečistôt – teda prací prostriedok a pohyb bubna odplavia časť nečistôt z povrchu vlákien.
Táto teplota však nedokáže spoľahlivo zničiť baktérie ani rozpustiť mastnotu a zvyšky kozmetiky.
V dôsledku toho sa môžu vo vláknach hromadiť:
- mastné nánosy
- minerály z vody
- zvyšky pracích prostriedkov
Tieto látky časom spôsobujú, že uteráky tvrdnú, strácajú savosť, horšie schnú a môžu získať zatuchnutý zápach.
Aká teplota je najvhodnejšia?
Odborníci z oblasti údržby textílií sa zhodujú, že:
Farebné uteráky – 40 °C
Toto je najlepší kompromis medzi hygienou, ochranou vlákien a zachovaním farieb.
Pri 40 °C sa lepšie odstráni mastnota aj kozmetické zvyšky a prací prostriedok sa spoľahlivejšie aktivuje.
Biele uteráky – 60 °C
Pre biele uteráky je 60 °C ideálna voľba.
Táto teplota:
- účinne likviduje väčšinu baktérií
- znižuje riziko zatuchnutia
- pomáha udržať belosť a odstrániť zažltnutie
Ak máte doma malé deti, alergikov alebo niekoho s kožnými problémami, je 60 °C odporúčaná ešte viac.
Čo hovorí moderný výskum?
V posledných rokoch sa pracie prostriedky výrazne zlepšili. Mnohé sú navrhnuté tak, aby dobre fungovali aj pri nižších teplotách. Napriek tomu to neplatí úplne pre uteráky, pretože obsahujú viac mastnoty a zvyškov kozmetiky než bežné prádlo.
Preto je najpresnejšie odporúčanie:
farebné uteráky – 40 °C
biele uteráky – 60 °C
Teploty nižšie ako 40 °C sú vhodné skôr na šetrné pranie oblečenia, nie uterákov.
Ako udržať uteráky mäkké bez aviváže
Mnoho ľudí používa aviváž, aby boli uteráky jemné. Pri uterákoch však aviváž robí presný opak.
Prečo aviváž škodí
Aviváž zanecháva na vláknach jemný film, ktorý:
- znižuje ich savosť
- môže sa hromadiť a spôsobovať zatuchnutie
- zhoršuje hygienu, pretože vytvára vrstvu, ktorá sa ťažšie vyplavuje
Lepšia alternatíva: biely ocot
Pranie s bielym octom raz za čas dokáže:
- odstrániť zvyšky pracích prostriedkov
- zmäkčiť uteráky
- obnoviť ich savosť
- neutralizovať pachy
Ocot nenahrádza prací prostriedok, ale funguje ako „reset“ pre vlákna.
Zhrnutie: Ako prať uteráky tak, aby vydržali roky
- Vlažná voda (30 °C) je pre uteráky nedostatočná – neodstraňuje mastnotu ani baktérie.
- Najlepšie teploty sú 40 °C pre farebné a 60 °C pre biele uteráky.
- Aviváž zhoršuje savosť, preto sa jej pri uterákoch treba vyhnúť.
- Pranie s octom pomáha odstrániť usadeniny a udržať uteráky mäkké.
- Správna starostlivosť predlžuje životnosť uterákov a zlepšuje hygienu v domácnosti.