Potrebujú sliepky kohúta? Koľko sliepok zvládne jeden kohút? A čo všetko by ste mali o sliepkach vedieť?

Chov sliepok sa v posledných rokoch teší čoraz väčšej obľube nielen u skúsených farmárov, ale aj u ľudí, ktorí na záhrade doposiaľ pestovali len zeleninu či kvety. Dôvod je jednoduchý: čerstvé domáce vajcia a možnosť zažiť nefalšovaný kontakt s prirodzene sa správajúcou hydinou. Sliepky, ak dostanú vhodné podmienky, odmenia svojich chovateľov nielen pravidelnou znáškou, ale aj priateľskou povahou. Mnohí ich dokonca porovnávajú so psami či mačkami, pokiaľ ide o inteligenciu a prítulnosť – stačí sa s nimi pravidelne stretávať v záhrade. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na najdôležitejšie otázky okolo chovu sliepok, vrátane toho, či nevyhnutne potrebujú kohúta, aký veľký kurník je ideálny a ako predísť škodám na záhonoch i rastlinách.

Spolunažívanie sliepok s ľuďmi na záhrade

Ak sa rozhodnete pustiť sliepky úplne voľne po celej záhrade, počítajte s tým, že hoci trávnik či väčšinu dospelých rastlín nechajú väčšinou na pokoji, mladučké sadenice a čerstvo vyklíčené semienka vedia byť pre ne veľkým lákadlom. Najmä jemné šaláty, bylinky, jahody alebo čerstvo vyklíčené zeleniny môžu skončiť ako rýchly desiat. Aby ste chránili tieto citlivejšie časti záhrady, zvážte oplotenie aspoň niektorých záhonov či vytvorenie samostatného výbehu. Mnoho chovateľov tiež vyhradí sliepkam určitú časť pozemku najmä v teplých mesiacoch (na jar a v lete), kedy je vegetácia najzraniteľnejšia.

Čo sa týka výšky plota, pre menej aktívne plemená môže stačiť oplotenie vysoké 1,5 metra. Niektoré sliepky však dokážu preletieť oveľa vyššie, najmä ak majú vhodné podmienky na rozbeh. V takomto prípade existujú dve možnosti:

Zastrihnúť letky na jednom krídle – ide o nenáročný úkon, ktorý sliepke neublíži, no zabráni jej vo vzlietnutí. Postaviť vyšší plot (minimálne dva metre) a prípadne ho navrchu zabezpečiť sieťou. Tento variant sa zíde najmä v oblastiach, kde by na hydinu mohli zaútočiť dravé vtáky.

Aký kurník vyhovuje sliepkam?

Kurník je srdcom celého chovu sliepok. Tu sliepky prespávajú, znášajú vajíčka a hľadajú útočisko pred nepriaznivým počasím či predátormi. Z tohto dôvodu by mal byť:

Priestranný : Pre štyri dospelé sliepky sa odporúča minimálny pôdorys 2 × 1,5 metra a výška okolo dvoch metrov, aby ste mali aj vy pohodlný prístup pri čistení.

: Pre štyri dospelé sliepky sa odporúča minimálny pôdorys 2 × 1,5 metra a výška okolo dvoch metrov, aby ste mali aj vy pohodlný prístup pri čistení. Suchý a vetraný : Zároveň je potrebné dbať, aby kurníkom neprúdil prievan, ktorý môže sliepky ľahko prechladnúť.

: Zároveň je potrebné dbať, aby kurníkom neprúdil prievan, ktorý môže sliepky ľahko prechladnúť. Jednoducho prístupný na čistenie: Pri chove je dôležitá hygiena – čím ľahšie sa dostanete do kurníka, tým dôkladnejšie a pravidelnejšie ho budete udržiavať čistý.

Vchod do kurníka je dobré na noc zatvárať, aby sa k sliepkam nedostali kuny, líšky či iné nepozvané zvieratá. Na trhu dokonca nájdete aj automatizované dvierka vybavené fotobunkou, ktoré sa otvárajú a zatvárajú podľa intenzity svetla.

Bidielka sú nevyhnutnosťou. Sliepky potrebujú miesto, kde môžu pohodlne prespať. Hladké drevené konáre, prípadne lišty s priemerom približne 3–6 cm, sú pre ne ideálne. Umožňujú sliepkam pevne sa prichytiť a zároveň sú šetrné k ich nohám.

Hniezda na znášku vystlite slamou, senom či hoblinami. Ak sa stane, že si vaše sliepky hľadajú iné miesto na kladenie vajíčok, môžete do hniezd umiestniť sadrové napodobeniny vajec, čím im naznačíte, kde je „to správne miesto“.

Prečo sliepky hrabú a radi sa popolia?

Sliepky majú zakorenené inštinkty po svojich divo žijúcich predkoch. Hrabanie v zemi je pre ne prirodzeným spôsobom, ako vyhľadávať potravu – hmyz, semienka, drobné slimáčiky či iné dobroty. Aj keď im poskytnete dostatok krmiva, tento inštinkt nevyhasne.

Ďalšou typickou činnosťou je tzv. „popolenie sa“. Sliepky sa rady váľajú v sypkej, suchej zemine, no ak máte k dispozícii drevený popol alebo kremelinu, môžete im túto lázeň ešte vylepšiť. Prach či popol pomáhajú sliepkam zbaviť sa vonkajších parazitov a súčasne udržiavajú perie v dobrom stave.

Potrebujú sliepky kohúta a koľko sliepok zvládne?

Možno vás prekvapí, že z hľadiska samotnej produkcie vajec kohút nie je vôbec nutný. Sliepky znášajú vajíčka aj bez jeho prítomnosti. Ak však chcete mať možnosť liahnutia kurčiat priamo z vajec, kohút je nevyhnutnosťou, pretože oplodňuje vajíčka.

Napriek tomu má kohút aj iné úlohy. Často sa správa ako prirodzený ochranca – varuje sliepky pred blížiacim sa nebezpečenstvom, rozdeľuje im potravu a vytvára akýsi poriadok v kŕdli. Mal by však dohliadať na dostatočne početné hejno. Vo všeobecnosti sa odporúča mať jedného kohúta minimálne na 6–8 sliepok. Tak sa zabezpečí, že kohút nebude nadmerne namáhať chrbát niekoľkých málo sliepok, ale rozloží svoju pozornosť na väčší počet.

Ako udržať výbeh a nakladať so slepačím trusom?

Pokiaľ je priestor, kde sa sliepky pohybujú, primalý, pripravte sa na to, že z neho môže časom vzniknúť vyslovene „vydriapaná“ holá plocha bez vegetácie. Najlepšie je preto dopriať sliepkam dostatok miesta, aby si mohli hľadať rastlinné zvyšky aj drobný hmyz a prirodzene tak dopĺňať svoj jedálniček.

Slepačí trus, hoci býva pre niektorých ľudí zapáchajúci, je mimoriadne cenným prírodným hnojivom. Obsahuje množstvo dusíka, ktorý je dôležitý pre rast zeleniny, kvetov a iných okrasných rastlín. Pred aplikáciou do záhonov však odporúčame trus zmiešať s vodou, prípadne ho pridať do kompostu, kde sa rozloží a vyzreje. Priame použitie čerstvého trusu by mohlo spáliť citlivé korene rastlín.

Sociálne vzťahy a hierarchia v kŕdli

Sliepky sú vyslovene spoločenské zvieratá, ktoré uprednostňujú život v skupine. Preto je ideálne mať aspoň štyri jedince, aby sa necítili osamelo. Vo väčšom kŕdli sa však prirodzene vytvára hierarchia. Niektoré sliepky sa môžu správať dominantnejšie, najmä pri prísune nových členov do skupiny, a môžu dochádzať k drobným konfliktom.

Aby ste toto napätie zmiernili, môžete nových jedincov pridávať do kŕdľa postupne alebo ich najprv držať v oplotenom výbehu vedľa starousadlíkov, aby sa navzájom videli a zvykli si na seba. Ďalšou možnosťou je odchovať kuriatka, ktoré budú od začiatku vyrastať medzi ostatnými sliepkami a prirodzene sa prispôsobia.

Kde zohnať sliepky?

Najbežnejším spôsobom je nákup tzv. kuričiek – mladých sliepok z liahne, ktoré sú tesne pred začiatkom znášky, takže takmer okamžite produkujú vajcia. Ak však máte záujem o špeciálne plemená so zaujímavým sfarbením alebo odlišnými vlastnosťami (napríklad vysoká znáška či odolnosť voči chladu), obráťte sa na lokálnych chovateľov či drobnochovateľské burzy.

Stále populárnejšou možnosťou je aj adopcia sliepok z veľkochovov, ktoré by inak končili na bitúnku. Tieto sliepky bývajú niekedy vychudnuté či vyplašené, ale pri dostatočnej starostlivosti a vhodnom prostredí sa rýchlo zotavia a odmenia vás vďačnosťou i znáškou.

Záver: Sliepky ako užitočné a milé spoločníčky

Hoci to tak niekedy navonok nevyzerá, sliepky sú veľmi inteligentné, priateľské a vedia medzi sebou i s ľuďmi nadväzovať pevné väzby. Ak im doprajete dostatok priestoru, kvalitný kurník a vhodné krmivo, stanú sa nenahraditeľnou súčasťou vašej záhrady. Či už sa rozhodnete pre chov s kohútom alebo bez neho, zistíte, že sliepky prinášajú radosť nielen svojim vajíčkami a mäsom, ale aj nezameniteľným oživením každej záhrady.

Dôležité je pamätať, že sliepky sú živé tvory, ktoré potrebujú nielen jedlo a prístrešok, ale aj pozornosť, bezpečie a akýsi „pocit domova“. Ak s nimi budete tráviť čas a budete pozorovať ich prirodzené správanie, pravdepodobne vás prekvapí, aké môžu byť bystré a prítulné. Chov sliepok je tak nielen praktickým prínosom, ale zároveň príjemnou formou relaxu, ktorá ponúka možnosť zblížiť sa s prírodou.