Podľa odborníkov, väčšina Slovákov spí v špine! Aká by mala byť frekvencia výmeny posteľnej bielizne?

Nie je nič príjemnejšie ako ľahnúť si do čerstvo prezlečenej postele, ktorej sviežosť láka k dokonalému oddychu. Napriek tomu mnoho ľudí túto zdanlivú maličkosť zanedbáva, pričom si neuvedomujú, že to môže mať negatívny vplyv na ich zdravie. Ako často by sme si mali prezliekať posteľné obliečky, aby sme si zabezpečili čisté a zdravé prostredie na spánok? Odpoveď odborníkov vás môže prekvapiť.

Podľa dostupných údajov väčšina Slovákov prezlieka posteľnú bielizeň len raz za štyri týždne. Dôvodov na tento zlozvyk je viacero – mnohým sa jednoducho nechce venovať čas prezliekaniu perín, keďže to vnímajú ako náročnú a nepríjemnú činnosť. Iní sa obávajú vyššej spotreby vody, energie či pracích prostriedkov, najmä ak perú často aj iné oblečenie a domáci textil. Odborníci však varujú, že takýto prístup môže viesť k hromadeniu rôznych nečistôt, ktoré sa v posteľnej bielizni hromadia, a to najmä potu, odumretej kože a drobných čiastočiek vlasov. Tieto látky sú doslova hostinou pre roztoče, ktoré sa môžu stať príčinou alergií či iných zdravotných problémov.

Posteľ ako útočisko miliónov roztočov

Hoci sa posteľ na prvý pohľad môže zdať čistá, realita je často úplne iná. Zdravotní odborníci preto odporúčajú, aby ste posteľnú bielizeň menili aspoň raz za týždeň. Pravidelná výmena obliečok dokáže dramaticky znížiť množstvo nahromadených nečistôt a zabezpečiť, že budete spať v hygienicky čistom prostredí. Posteľná bielizeň absorbuje množstvo potu, odumretých buniek či rôznych drobných nečistôt, no ešte väčší problém predstavujú samotné matrace. Tie sa stávajú útočiskom pre milióny roztočov. Výskumy ukazujú, že v bežnej posteli ich môže byť až jeden a pol milióna! Keďže ich odstránenie je veľmi náročné, odporúča sa používať ochranné návleky na matrace, ktoré môžete prať spolu s obliečkami.

Zvlášť dôležité je častejšie pranie posteľných textílií, ak ste alergik. Roztoče, ktoré sa živia odumretou kožou, produkujú alergény, ktoré môžu zhoršovať dýchacie ťažkosti, spôsobovať podráždenie očí či svrbenie kože.

Domáci miláčikovia a choroby: Prečo meniť obliečky častejšie?

Nie každá domácnosť má rovnaké nároky na hygienu. Ak spíte sami, výmena raz za týždeň by mala byť dostatočná. Situácia sa však mení, ak posteľ zdieľate s partnerom, deťmi alebo domácimi zvieratami. Psy a mačky môžu do postele prinášať alergény, prach a dokonca aj parazity, ktoré sa môžu hromadiť na obliečkach. Ak chcete minimalizovať riziko zdravotných problémov, je potrebné meniť posteľnú bielizeň ešte častejšie, ideálne každé tri až štyri dni.

Ďalším faktorom, ktorý by vás mal prinútiť k okamžitej výmene obliečok, je choroba. Po prekonaní prechladnutia, chrípky alebo iného ochorenia by ste mali posteľné textílie okamžite vyprať, aby ste sa vyhli opätovnému kontaktu s baktériami či vírusmi. Pranie pri teplote 40 až 60 °C je dostatočné na ich zničenie, no v bežných situáciách postačí nižšia teplota, ktorá je šetrnejšia k materiálom a farbám textílií.

Hygiena postele ako základ zdravého spánku

Investícia času a úsilia do pravidelného prania posteľnej bielizne sa vám vráti v podobe lepšieho spánku a zníženého rizika zdravotných komplikácií. Nezabúdajte tiež na pravidelnú údržbu matracov a perín – stačí ich aspoň raz za pár mesiacov vyvetrať na čerstvom vzduchu alebo ošetriť pomocou vysávača. Čistá a svieža posteľ nie je len otázkou pohodlia, ale aj dôležitým krokom k udržaniu dobrého zdravia. Urobte z pravidelnej výmeny obliečok prioritnú súčasť svojej starostlivosti o domácnosť a spánok si vychutnáte na úplne novej úrovni.