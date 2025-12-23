Pelety do kotla objednávajte s rozumom. Nesprávne skladovanie veľkých zásob vám môže viac uškodiť než pomôcť

Vykurovanie peletami patrí medzi overené a ekologické spôsoby kúrenia, ktoré majú stabilné miesto v rodinných domoch aj menších prevádzkach. Pri správnom používaní ide o čistý, komfortný a ekonomicky efektívny zdroj tepla. Aby však pelety fungovali tak, ako majú, je dôležité nielen ich správne spaľovanie, ale aj primerané množstvo a vhodné skladovanie. Práve tu vznikajú v praxi najčastejšie problémy.
Kotly na pelety a vlastnosti paliva
Kotly na pelety spaľujú biomasu – najčastejšie lisované drevné piliny, prípadne inú rastlinnú hmotu. Pelety vznikajú lisovaním pod vysokým tlakom bez chemických prísad, vďaka čomu majú nízku počiatočnú vlhkosť (zvyčajne okolo 6–8 %) a dobrú výhrevnosť.
Automatické peletové kotly:
- dávkujú palivo samostatne
- produkujú nízke množstvo emisií
- vyžadujú menej manuálnej obsluhy než klasické kotly na drevo
Priemerná spotreba peliet v rodinnom dome sa pohybuje približne medzi 4 až 6 tonami za vykurovaciu sezónu, pričom rozhodujúca je veľkosť domu, jeho zateplenie, klimatické podmienky a nastavenie kotla.
Prečo sa neoplatí skladovať veľké prebytky bez podmienok
Drevené pelety sú hygroskopické, čo znamená, že dokážu pohlcovať vlhkosť zo vzduchu. K navlhnutiu pritom nemusí dôjsť priamym kontaktom s vodou – stačí dlhodobo zvýšená vzdušná vlhkosť alebo chladné prostredie, kde dochádza ku kondenzácii.
Ak sa vlhkosť peliet zvýši:
- klesá ich výhrevnosť
- spaľovanie je menej rovnomerné
- zvyšuje sa množstvo popola
- môže dôjsť k rýchlejšiemu zanášaniu spaľovacej komory
Nejde o to, že by sa pelety po roku automaticky stali nepoužiteľnými, ale ich kvalita sa môže zhoršiť natoľko, že kúrenie je menej efektívne a spotreba paliva vyššia.
Vlhké pelety = nižšia účinnosť kúrenia
Spaľovanie peliet so zvýšeným obsahom vlhkosti je porovnateľné so spaľovaním nedostatočne vysušeného dreva. Časť energie sa spotrebuje na odparovanie vody, nie na tvorbu tepla. Výsledkom je:
- nižší tepelný výkon
- vyššia spotreba paliva
- viac zvyškového popola
Moderné kotly síce dokážu určitú odchýlku v kvalite paliva tolerovať, no dlhodobé používanie vlhkých peliet nie je ideálne.
Riziká skladovania na nevhodných miestach
Pelety bývajú často skladované v garážach, kôlňach, pivniciach či na terasách. Problém môže nastať, ak:
- sú vrecia položené priamo na studenej podlahe
- miestnosť nie je vetraná
- dochádza k sezónnemu kolísaniu vlhkosti
Studené povrchy môžu podporovať kondenzáciu vlhkosti, ktorá sa postupne prenáša aj cez obal. Otvorené alebo zle uzavreté vrecia strácajú ochranu veľmi rýchlo a pelety sa môžu začať drobiť.
Ako skladovať pelety správne a bezpečne
Ak chcete zachovať kvalitu peliet čo najdlhšie, odborné odporúčania sú nasledovné:
- Neskladujte ich priamo na zemi. Použite palety, rošty alebo drôtené pletivo, ktoré umožní prúdenie vzduchu.
- Chráňte ich pred vzdušnou vlhkosťou. Ideálne sú suché, kryté a mierne vetrané priestory.
- Otvorené vrecia vždy dôkladne uzavrite. Zabránite tak prenikaniu vlhkosti zo vzduchu.
- V miestnostiach s vyššou vlhkosťou zvážte odvlhčovač.
- Voľne sypané pelety skladujte len v uzavretých, suchých nádobách.
Objednávanie peliet by malo vychádzať z reálnej spotreby domácnosti. Primerané množstvo a správne skladovanie sú istotou, že pelety si zachovajú svoje vlastnosti a kúrenie zostane účinné, úsporné a bez zbytočných problémov. Veľké zásoby bez vhodných podmienok síce nie sú nebezpečné, no z dlhodobého hľadiska sa nemusia vyplatiť.