Pečený halloumi so zeleninou. Sýta večera bez mäsa, ktorú máte hotovú za chvíľu

Halloumi sa v posledných rokoch stal obľúbenou voľbou pre ľudí, ktorí hľadajú sýte a teplé jedlá bez mäsa. Tento syr pochádzajúci z Cypru je typický tým, že sa pri teple neroztápa, čo z neho robí výborného kandidáta na grilovanie, pečenie či zapekanie so zeleninou.
Prečo je halloumi tak obľúbený?
- Nerozpúšťa sa pri teple – zachováva si pevný tvar, krásne zhnedne a získava jemne chrumkavý povrch.
- Vysoký obsah bielkovín a vápnika – predstavuje výživnú alternatívu pre tých, ktorí obmedzujú konzumáciu mäsa, ale chcú prijímať dostatok živín.
- Neutrálna, no výrazná chuť – výborne sa kombinuje so zeleninou, bylinkami či paradajkovým základom.
Zelenina ako ideálny partner halloumi
Jedlá, v ktorých sa halloumi spája so zeleninou, sú obľúbené najmä pre ich vyváženosť. Zelenina dodá objem, vitamíny a vlákninu, syr zase zasýti a poskytne dôležité minerály.
Medzi najpoužívanejšie druhy zeleniny patria:
- Cuketa – obsahuje vitamíny skupiny B, provitamín A aj vitamín C a v jedlách rýchlo zmäkne.
- Paradajky či paradajkové základy – dodávajú šťavnatosť a ľahkú kyslosť.
- Cibuľa a cesnak – zvýrazňujú chuť a zlepšujú stráviteľnosť jedla.
Kombinácia halloumi so zeleninovým základom tak vytvára jedlo, ktoré je nielen chutné, ale aj nutrične hodnotné.
Ako halloumi najčastejšie pripravujeme
Halloumi sa dá spracovať na mnoho spôsobov, ale najčastejšie sa:
- pečie v rúre
- griluje
- zapeká spolu so zeleninou
- alebo krája na plátky a rýchlo opečie na panvici
Keďže sa nerozpúšťa, je jednoduché uložiť ho na vrch zeleninovej zmesi a zapiecť, kým povrch zozlatne. Takéto spojenie vytvára plnohodnotné jedlo vhodné na rýchlu večeru či ľahší obed.
Bylinky a prísady, ktoré chuť ešte zvýraznia
Halloumi sa dobre dopĺňa s výraznejšími chuťami. Populárne je:
- čerstvý koriander
- rímsky kmín
- olivy
- alebo kvalitný olivový olej
Tieto prísady dokážu jedlo posunúť do stredomorskej roviny a dodajú jemne exotickú chuť.
Keďže halloumi je vhodný na zapekanie priamo v panvici či plechu, príprava často prebieha v jednej nádobe. To je jeden z dôvodov, prečo si tento syr našiel miesto v rýchlych a praktických večerách.