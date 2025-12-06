Otrava plesňami. Prečo na nás útočí najmä v zime a ako jej predísť?

V chladnejších mesiacoch mnohí ľudia pociťujú únavu, smútok, slabšiu koncentráciu či bolesti hlavy. Hoci tieto príznaky môžu súvisieť so sezónnymi zmenami nálady, niekedy za nimi stojí oveľa praktickejší dôvod – plesne v domácnosti.
Zima a plesne: Prečo idú ruka v ruke
Počas zimy bývajú okná častejšie zatvorené a vetráme menej, aby sme neochladili interiér. Vlhkosť z bežných činností – varenie, sprchovanie, sušenie bielizne – potom zostáva v priestore a kondenzuje sa na chladných povrchoch, ako sú:
- okenné rámy
- parapety
- rohy miestností
- steny pri vonkajších múroch
Práve kombinácia vlhkosti a nízkej teploty vytvára ideálne prostredie pre rast plesní.
Prevencia je jednoduchá: pravidelne intenzívne vetrať aspoň 10–15 minút niekoľkokrát denne.
Ako môže pleseň ovplyvniť zdravie
Pleseň nie je len estetický problém. Z vedeckých poznatkov jasne vyplýva, že:
Najviac ohrození sú:
- alergici
- astmatici
- malé deti
- starší ľudia
- ľudia s oslabenou imunitou
Overené zdravotné ťažkosti spôsobené plesňami:
- dráždenie dýchacích ciest
- kýchanie, kašeľ a tlaky v prieduškách
- zhoršenie astmy
- zápaly dutín
- podráždené, červené alebo slziace oči
- bolesti hlavy
Tieto účinky sú dobre zdokumentované a bežne sa pozorujú u ľudí vystavených plesniam.
A čo únava či zhoršená koncentrácia?
Niektoré štúdie naznačujú, že dlhodobé vystavenie plesniam môže prispieť k pocitom únavy či slabšej mentálnej výkonnosti. Nedeje sa to však u každého a účinky veľmi závisia od množstva plesní, dĺžky expozície a zdravotného stavu človeka.
Ide teda o možný, no nie univerzálny dôsledok.
Môže pleseň viesť k zápalu pľúc?
Toto je dôležité uviesť presne:
- Pri zdravých ľuďoch je plesňami vyvolaný zápal pľúc veľmi zriedkavý.
- Môže sa objaviť najmä u ľudí s oslabenou imunitou alebo pri dlhodobom pôsobení veľkého množstva plesní.
- Bežnejšie sú však alergické reakcie a podráždenie dýchacích ciest — to je najčastejšia reakcia, ktorú potvrdzujú odborníci aj lekári.
Pleseň nemusí byť na očiach
Plesne sa často rastú tam, kde ich nevidíme:
- za skriňami a sedačkami
- pod parapetmi
- okolo okien
- v rohoch za chladničkou
- pod tapetami alebo nátermi
- v špárach okolo radiátorov
Aj malé ložisko môže postupne ovplyvňovať kvalitu vzduchu v celom byte.
Čo robiť, keď objavíte pleseň
Keď sa objaví pleseň, je dôležité konať rýchlo:
- Odstrániť viditeľnú pleseň vhodným prípravkom alebo roztokom.
- Vyriešiť príčinu vlhkosti, inak sa problém vráti — najčastejšie ide o slabé vetranie, zlé tesnenie okien, chladné steny alebo sušenie prádla v interiéri.
- Pravidelne vetrať a sledovať vlhkosť – ideálna vlhkosť v byte je 40–60 %.
Zhrnutie
- Plesne sa v zime tvoria najčastejšie vďaka kombinácii vlhkosti a nedostatočného vetrania.
- Majú preukázateľné účinky na dýchacie cesty, oči a imunitný systém.
- Niektoré príznaky, ako únava či mozgová hmla, sú možné, ale nie vždy priamo spôsobené plesňami.
- Najdôležitejšia je prevencia – pravidelné vetranie a kontrola vlhkosti v domácnosti.