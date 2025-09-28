Okná a radiátory prezradia, kde vám uniká teplo. Jednoduché triky, ktoré znížia náklady hneď túto zimu

okno
okno Foto: www.shutterstock.com

S príchodom vykurovacej sezóny začínajú rásť aj účty za energie. Vykurovanie je spravidla najväčšou položkou v domácnosti – často tvorí viac než polovicu celkových nákladov. Preto sa oplatí zamerať na to, aby sme teplo, ktoré v dome či byte vyprodukujeme, nestrácali zbytočne cez netesnosti alebo zanedbanú údržbu vykurovacieho systému.

Najčastejšie miesta úniku tepla

Okná a dvere

Okná a vchodové dvere patria k najčastejším miestam, kadiaľ uniká teplo. Moderné okná s trojsklom dokážu dobre izolovať, no ich účinnosť výrazne klesá, ak je poškodené tesnenie alebo nesprávne nastavené kovanie.

Ako odhaliť netesnosti:

  • priložte ruku k uzavretému oknu a ucítite prípadný prievan
  • použite sviečku alebo zapaľovač – ak plameň kolíše, preniká vzduch
  • skúste papierový test – vložte list papiera medzi rám a krídlo. Ak ho po zatvorení ľahko vytiahnete, okno netesní

Takéto netesnosti spôsobujú nielen chlad, ale aj rosenie okien a znížený komfort v miestnosti.

Ako postupovať pri údržbe okien

  • Skontrolujte tesnenie – ak je stvrdnuté alebo popraskané, je potrebná výmena.
  • Prezrite kovanie – nesprávne nastavenie môže spôsobiť, že sa okno nedotláča k rámu.
  • Rámy a sklá čistite jemnými prostriedkami, vyhnite sa abrazívnym pastám.
  • Nezabudnite odstrániť nečistoty z odtokových kanálikov v rámoch – ich zanesenie môže zhoršiť funkčnosť.

Výmenu tesnení alebo nastavenie kovania je najlepšie zveriť odborníkom, najmä ak ide o moderné plastové alebo hliníkové okná. Nesprávny zásah môže viesť k poškodeniu.

Radiátory a vykurovací systém

Okrem okien môže znižovať účinnosť vykurovania aj zavzdušnenie radiátorov. Vo vnútri sa tvoria vzduchové bubliny, ktoré bránia cirkulácii horúcej vody. Radiátor potom nehreje rovnomerne – napríklad hore je chladný, dole teplý.

Ako radiátory správne odvzdušniť

  • Použite ventil na boku radiátora.
  • Najprv vypustite vzduch (ozýva sa syčanie).
  • Keď začne tiecť voda bez vzduchových bublín, ventil zatvorte.

Po odvzdušnení je vhodné skontrolovať aj tlak v systéme – mal by byť podľa odporúčania výrobcu kotla (zvyčajne 1–2 bary).

Radiátory pravidelne čistite od prachu, a to aj za nimi. Pred ne neumiestňujte nábytok ani dlhé závesy, ktoré bránia šíreniu tepla.

Stručný zoznam krokov pred zimou

  • Skontrolujte tesnenia a kovania na oknách a dverách.
  • Okná a rámy vyčistite a odstráňte nečistoty z odtokových kanálikov.
  • Nechajte odborníka nastaviť alebo vymeniť poškodené časti.
  • Odvzdušnite radiátory a udržujte správny tlak v systéme.
  • Dbajte, aby radiátorom nič nebránilo v sálaní tepla.

Najväčšie úspory v domácnosti možno dosiahnuť kombináciou kvalitnej izolácie a správnej údržby vykurovacieho systému. Investícia do tesnení alebo nastavenia okien a pravidelné odvzdušnenie radiátorov sa prejavia nižšími účtami aj vyšším komfortom bývania.

