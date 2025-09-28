Okná a radiátory prezradia, kde vám uniká teplo. Jednoduché triky, ktoré znížia náklady hneď túto zimu

S príchodom vykurovacej sezóny začínajú rásť aj účty za energie. Vykurovanie je spravidla najväčšou položkou v domácnosti – často tvorí viac než polovicu celkových nákladov. Preto sa oplatí zamerať na to, aby sme teplo, ktoré v dome či byte vyprodukujeme, nestrácali zbytočne cez netesnosti alebo zanedbanú údržbu vykurovacieho systému.
Najčastejšie miesta úniku tepla
Okná a dvere
Okná a vchodové dvere patria k najčastejším miestam, kadiaľ uniká teplo. Moderné okná s trojsklom dokážu dobre izolovať, no ich účinnosť výrazne klesá, ak je poškodené tesnenie alebo nesprávne nastavené kovanie.
Ako odhaliť netesnosti:
- priložte ruku k uzavretému oknu a ucítite prípadný prievan
- použite sviečku alebo zapaľovač – ak plameň kolíše, preniká vzduch
- skúste papierový test – vložte list papiera medzi rám a krídlo. Ak ho po zatvorení ľahko vytiahnete, okno netesní
Takéto netesnosti spôsobujú nielen chlad, ale aj rosenie okien a znížený komfort v miestnosti.
Ako postupovať pri údržbe okien
- Skontrolujte tesnenie – ak je stvrdnuté alebo popraskané, je potrebná výmena.
- Prezrite kovanie – nesprávne nastavenie môže spôsobiť, že sa okno nedotláča k rámu.
- Rámy a sklá čistite jemnými prostriedkami, vyhnite sa abrazívnym pastám.
- Nezabudnite odstrániť nečistoty z odtokových kanálikov v rámoch – ich zanesenie môže zhoršiť funkčnosť.
Výmenu tesnení alebo nastavenie kovania je najlepšie zveriť odborníkom, najmä ak ide o moderné plastové alebo hliníkové okná. Nesprávny zásah môže viesť k poškodeniu.
Radiátory a vykurovací systém
Okrem okien môže znižovať účinnosť vykurovania aj zavzdušnenie radiátorov. Vo vnútri sa tvoria vzduchové bubliny, ktoré bránia cirkulácii horúcej vody. Radiátor potom nehreje rovnomerne – napríklad hore je chladný, dole teplý.
Ako radiátory správne odvzdušniť
- Použite ventil na boku radiátora.
- Najprv vypustite vzduch (ozýva sa syčanie).
- Keď začne tiecť voda bez vzduchových bublín, ventil zatvorte.
Po odvzdušnení je vhodné skontrolovať aj tlak v systéme – mal by byť podľa odporúčania výrobcu kotla (zvyčajne 1–2 bary).
Radiátory pravidelne čistite od prachu, a to aj za nimi. Pred ne neumiestňujte nábytok ani dlhé závesy, ktoré bránia šíreniu tepla.
Stručný zoznam krokov pred zimou
- Skontrolujte tesnenia a kovania na oknách a dverách.
- Okná a rámy vyčistite a odstráňte nečistoty z odtokových kanálikov.
- Nechajte odborníka nastaviť alebo vymeniť poškodené časti.
- Odvzdušnite radiátory a udržujte správny tlak v systéme.
- Dbajte, aby radiátorom nič nebránilo v sálaní tepla.
Najväčšie úspory v domácnosti možno dosiahnuť kombináciou kvalitnej izolácie a správnej údržby vykurovacieho systému. Investícia do tesnení alebo nastavenia okien a pravidelné odvzdušnenie radiátorov sa prejavia nižšími účtami aj vyšším komfortom bývania.