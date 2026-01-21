Odkladáte si popol? Ak ho do 21. januára nevyužijete na záhrade, pripravíte sa o najcennejšie prírodné hnojivo

Popol vznikajúci pri kúrení drevom mnohí z nás považujú za zbytočnosť, ktorú treba jednoducho vysypať do koša. Záhradkári však dobre vedia, že popol z čistého dreva môže byť v určitých situáciách pre pôdu užitočný. Obsahuje totiž minerály, ktoré sa v priebehu roka z pôdy prirodzene vyčerpávajú. Aby bol jeho prínos skutočne pozitívny, je dôležité vedieť, kedy ho použiť, v akom množstve a kde je použitie naopak nevhodné.
Video: Ako môže byť drevný popol užitočný v záhrade
Na internete nájdete viaceré návody a ukážky toho, ako možno drevitý popol využívať. Jedným z nich je aj video, ktoré sa venuje praktickým možnostiam jeho použitia v záhradníctve:
Čo presne obsahuje drevitý popol?
Popol zo spáleného dreva neobsahuje organické látky, ale je bohatý najmä na minerály:
- draslík (K) – podporuje odolnosť rastlín a ich celkovú vitalitu
- vápnik (Ca) – prispieva k znižovaniu kyslosti pôdy
- horčík (Mg), fosfor (P) a ďalšie stopové prvky v menších množstvách
Na rozdiel od bežných hnojív však neobsahuje dusík (N), ktorý je pre rast rastlín rovnako dôležitý. Preto ho nemožno používať ako jediné hnojivo.
Ako môže popol pomôcť pôde
1. Úprava pH pôdy
Popol má zásaditý charakter. To znamená, že môže pomôcť znížiť kyslosť pôdy. Je vhodný najmä do záhrad, kde je pôda výrazne kyslá (napr. pH pod 6).
Ak je pôda neutrálna alebo zásaditá, pridávanie popola jej môže skôr uškodiť.
2. Doplnenie minerálov
Najcennejšou zložkou popola je draslík, ktorý rastliny potrebujú na tvorbu plodov, pevnosť pletív a lepšie odolávanie mrazom či suchu.
3. Obohatenie kompostu
Popol môžete v malom množstve pridávať aj do kompostu. Prispieva k neutralizácii kyslosti a dodáva minerály. Neplatí však „čím viac, tým lepšie“ — prebytok môže kompost zbytočne presoliť a narušiť mikrobiálnu aktivitu.
Ako popol správne používať
Používajte iba popol z čistého dreva
To je najdôležitejšia podmienka. Popol z uhlia, brikiet, preglejky, lakovaného alebo impregnovaného dreva môže obsahovať toxické látky nevhodné pre pôdu.
Aplikujte ho s mierou
- Popol rozsypte v tenkej vrstve na záhony a jemne zapracujte do pôdy.
- Najlepšie je pracovať v bezveterný suchý deň, aby sa popol nerozprášil.
- Nepoužívajte ho každoročne vo veľkých množstvách — pôda by sa mohla stať príliš zásaditou.
Použitie okolo stromov a na snehu
Je pravda, že popol sa môže rozsypať aj na sneh v okolí stromov. Tmavý materiál pomáha snehu rýchlejšie taviť a minerály sa následne postupne dostávajú do pôdy. Ide však len o doplnkovú techniku — stromom samotným popol nenahradí jarné hnojenie.
Nenechávajte popol premoknúť
Draslík sa z popola pri daždi rýchlo vyplavuje, preto je vhodné skladovať ho v suchu.
Kedy sa popol nepoužíva
Nie všetky rastliny znášajú zásaditejšiu pôdu. Popol preto nie je vhodný pre druhy, ktoré milujú kyslé prostredie, ako sú:
- čučoriedky
- rododendrony
- azalky
- brusnice
- vresoviskové rastliny
Rovnako nie je dobrý nápad používať popol na pôdy, ktoré majú už teraz vyššie pH.
Má zmysel viazať používanie popola na konkrétny dátum?
Nie. Vedecké zdroje neuvádzajú žiadny „deadline“, do ktorého treba popol použiť. Podstatné je:
- stav pôdy
- ročné obdobie (zima a začiatok jari sú najvhodnejšie)
- suché počasie
- správne množstvo
Popol z čistého dreva môže byť pre záhradu skutočne prínosný, no iba vtedy, keď sa používa rozumne. Je bohatým zdrojom draslíka a pomáha pri úprave kyslosti pôdy, no nesmie sa aplikovať tam, kde by zvýšené pH rastlinám uškodilo. Je to teda užitočný doplnok, nie univerzálne ani úplné hnojivo.