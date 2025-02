Odborník odhaľuje, kedy práčka, sušička a umývačka riadu „prehltnú“ najviac elektriny. Naučte sa, ako ušetriť stovky eur

Domáce spotrebiče, ako práčka, sušička či umývačka riadu, sú pre mnohé rodiny nenahraditeľnými pomocníkmi. Dokážu ušetriť veľa času, no na druhej strane spotrebúvajú výrazné množstvo elektriny. Ak sa však používajú rozumne, prinášajú aj možnosť zaujímavých úspor. Mnohí ľudia však tieto možnosti buď prehliadajú, alebo nevyužívajú naplno. Nasledujúce rady vám pomôžu znížiť účty za energiu a zároveň si zachovať pohodlie, na ktoré ste zvyknutí.

Umývačka riadu: Eko-mód je vaším spojencom

Jednou z kľúčových otázok je, či umývačku využívate efektívne. Rodiny s deťmi ju bežne zapínajú každý deň, a tak má jej kúpa opodstatnenie. No ak žijete sami alebo vo dvojici a varíte len príležitostne, umývačka môže byť z hľadiska spotreby energií skôr luxus než nutnosť.

Najviac elektriny pri umývaní riadu spotrebuje ohrievanie vody. Práve tu môžete ušetriť, ak si zvolíte úsporný (tzv. eko) program. Ten zvykne trvať o niečo dlhšie, no celkovo má nižšiu spotrebu elektriny i vody. Pokiaľ riad nie je extrémne znečistený, nemusíte na umývačke nastavovať intenzívne cykly s najvyššími teplotami. Špinavé zvyšky môžete pred vložením do koša krátko opláchnuť v dreze, a umývačka si so zbytkom ľahko poradí.

Ďalším významným „žrútom“ energie v umývačke je sušenie riadu až do úplnej suchosti. Veľa modelov totiž pri tomto procese výrazne zvyšuje teplotu vo vnútri, čo vedie k rastu spotreby elektriny. V mnohých prípadoch však stačí, aby ste po domytí riad nechali chvíľu doschnúť na vzduchu – dvierka umývačky jednoducho pootvoríte a zvyšné kvapky vody sa rýchlo odparia.

Sušička bielizne: Skráťte cyklus a prispôsobte program materiálu

Sušičky sú čoraz obľúbenejšie, pretože šetria čas a uľahčujú život – nemusíte riešiť, kam zavesiť mokrú bielizeň, ani čakať dva dni, kým vyschne. Kto však nezohľadní správne nastavenie, môže každý mesiac platiť zbytočne veľa za elektrinu.

Mnohí ľudia sušia všetko bielizeň na univerzálnom alebo bavlnenom programe bez ohľadu na to, či ide o jemné látky, syntetiku alebo zmesové materiály. Takéto nastavenie však nemusí byť vhodné pre každú tkaninu – a navyše spotrebuje väčší objem energie, než je nevyhnutné.

Ďalšou možnosťou, ako ušetriť, je ľahké skrátenie každého cyklu. U moderných sušičiek stačí niekedy znížiť dĺžku programu o pár minút, napríklad o desať, a po dosušení chvíľu nechať bielizeň „dôjsť“ na vzduchu. Napodiv je už po takejto drobnej úprave takmer suchá, a ak to budete robiť pravidelne, rozdiel vo vašich účtoch za elektrinu môže byť príjemne citeľný.

Práčka: Nie vždy treba najvyššie otáčky a teploty

Práčku dnes zapína väčšina domácností aspoň niekoľkokrát do týždňa. Jej prevádzka je preto jedným z najväčších dlhodobých výdavkov, pokiaľ ide o elektrinu. No aj tu existuje priestor na úspory. Prvý krok je jednoduchý – nevkladajte do práčky poloprázdny kôš. Každá várka by mala byť optimálne naplnená, aby ste využili celý potenciál pracieho cyklu.

Pri bežne znečistenom oblečení nemusíte nutne prať na najvyššie teploty. Často postačí 30 alebo 40 stupňov. Okrem nižšej spotreby energie pritom ešte aj šetríte svoje oblečenie, ktoré sa pri agresívnych teplotách rýchlejšie opotrebúva. Odborníci tiež odporúčajú používať nižšie otáčky pri odstreďovaní – napríklad 800 či 1000, namiesto 1400. Vďaka tomu práčka nespotrebuje zbytočne veľa elektriny.

Niektoré práčky majú navyše vlastný eko-mód, ktorý síce výraznejšie predĺži čas prania, no zato zníži celkovú spotrebu. Ak netrváte na tom, že oblečenie musíte mať hotové za hodinu, ale stačí vám, aby práčka spracovala bielizeň počas vašej neprítomnosti, ide o skvelú cestu, ako ušetriť.

Drobnými zmenami k veľkej úspore

Ako vidíte, stačí pár jednoduchých krokov a vaše trojité combo – práčka, sušička, umývačka riadu – spotrebuje menej elektriny. Či už upravíte dĺžku cyklu, teploty alebo sušenie, dokážete pri každom spustení prístroja znížiť účet za energie. Keď tieto zmeny zaradíte do dennej praxe, dlhodobo sa vám odrazia v reálnych úsporách, ktoré môžu pokojne dosiahnuť stovky eur ročne.

Neznamená to, že by ste sa mali vzdať technologických vymožeností, ktoré vám uľahčujú život. Stačí, ak budete pristupovať k ich používaniu s mierou a rozmyslom. Skúste si uvedomiť, kedy naozaj potrebujete zapnúť intenzívne režimy a kedy môžete zvoliť úspornejší spôsob. Rozdiel v pohodlí často ani nespoznáte, no váš rodinný rozpočet sa vám poďakuje.