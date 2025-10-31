Ochrana trávnika pred snehovou plesňou

Keď sa na jar začne topiť sneh, príroda sa prebúdza a spolu s ňou sa odhaľujú aj všetky „tajomstvá“ zimy. Mnohí majitelia záhrad vtedy s prekvapením zistia, že ich trávnik nie je v ideálnom stave – namiesto sviežej zelene sa na ňom objavujú šedobiele až ružovkasté mapy. Ide o snehovú pleseň, jednu z najčastejších chorôb, ktorá trávnik postihuje po zime
Táto hubová choroba sa objavuje, keď sa pod vrstvou snehu alebo vlhkého lístia vytvorí prostredie s nedostatkom kyslíka a nadmernou vlhkosťou. V takých podmienkach sa huba rýchlo rozmnožuje a na jar po roztopení snehu sa prejaví v podobe zoschnutých, sploštených miest. Hoci to môže vyzerať znepokojujúco, väčšina trávnikov sa dokáže z tohto stavu zotaviť – ak im venujete správnu starostlivosť a myslíte na prevenciu ešte pred zimou.
Prevencia začína už na jeseň
Najlepšou obranou proti snehovej plesni je dôkladná príprava trávnika ešte pred príchodom mrazov. V novembri by ste ho mali naposledy pokosiť, ale nie úplne nakrátko – ideálna výška trávnika je 3 až 4 centimetre. Príliš dlhá tráva sa pod ťarchou snehu zvalí, zle sa prevzdušňuje a ľahko začne plesnivieť.
Ešte pred prvým snehom nezabudnite trávnik dôkladne vyhrabať. Odstráňte z neho všetky zvyšky pokosenej trávy, opadané lístie aj drobné vetvičky. Tieto zvyšky totiž zadržiavajú vlhkosť a bránia prúdeniu vzduchu – čím vytvárajú ideálne podmienky pre šírenie plesní a húb.
Veľmi prospešné je aj jesenné hnojenie. V tomto období voľte hnojivá s nižším obsahom dusíka, no s vyšším podielom draslíka. Práve draslík posilňuje bunkovú štruktúru rastlín a zvyšuje ich odolnosť voči mrazu aj chorobám. Ak bývate v oblasti, kde sa snehová pleseň vyskytuje pravidelne, môžete použiť aj preventívny fungicídny postrek, ktorý hrozbu výrazne zníži.
Ako pomôcť trávniku po zime
Ak sa snehová pleseň predsa len objaví, netreba hneď panikáriť. Po roztopení snehu nechajte trávnik niekoľko dní preschnúť. Potom postihnuté miesta jemne prehrabte, aby sa k koreňom dostal vzduch. Tým odstránite odumreté časti a zlepšíte regeneráciu.
V mnohých prípadoch sa trávnik dokáže spamätať sám – po pár týždňoch rastu sa väčšina poškodených miest obnoví. Ak však niektoré plochy zostanú prázdne, dosejte ich zmesou pre regeneráciu trávnika. V teplejšom počasí sa nová tráva rýchlo ujme a po mesiaci už rozdiel takmer nespoznáte.
Ak chcete obnovu urýchliť, môžete použiť mierne dávky jarného hnojiva, ktoré podporí rast nových výhonkov. Dobrá správa je, že snehová pleseň napáda prevažne listy, nie korene – preto je regenerácia väčšinou jednoduchá a úspešná.
Zdravý trávnik = najlepšia ochrana
Aj keď snehová pleseň pôsobí nevzhľadne, nie je dôvod na obavy. Dôležité je myslieť na prevenciu a udržiavať trávnik v kondícii po celý rok. Pravidelné prevzdušňovanie, primerané hnojenie a dostatok slnka zabezpečia, že tráva bude silná a odolná.
Ak jej na jeseň venujete trochu starostlivosti, na jar sa vám odmení hustým, sviežozeleným kobercom bez šedých fľakov. A aj keby sa pleseň predsa len objavila, nezabúdajte – tráva má úžasnú schopnosť regenerácie, stačí jej len trochu pomôcť.