Než stlačíte ŠTART. 6 chýb, ktorými si pri každom praní ničíte oblečenie

Pranie bielizne vyzerá ako jednoduchá domáca rutina, no ak sa robí nesprávne, môže výrazne skrátiť životnosť oblečenia. Mnohé poškodenia, vyblednuté farby či deformované kúsky nevznikajú v bubne pračky „náhodou“ — často za nimi stoja chyby, ktoré sa opakujú pri každom praní.
Dobrá správa je, že všetky sa dajú ľahko odstrániť. Stačí niekoľko krátkych krokov navyše, ktoré vám nezaberú takmer žiaden čas, ale dokážu ochrániť farby, tkaninu aj tvar vašich obľúbených kúskov.
1. Nečítanie etikiet môže oblečeniu skrátiť životnosť
Symboly na štítkoch nie sú tam len „pre parádu“. Výrobcovia udávajú presné odporúčania na údržbu podľa konkrétneho materiálu a spôsobu úpravy textílie. Práve tieto údaje sú najspoľahlivejším zdrojom informácií o tom:
- akú teplotu prania zvoliť
- či je možné používať sušičku
- či látka znesie žehlenie
- či sa má prať ručne alebo chemicky čistiť
Ak štítok určitej veci nepoznáte, oplatí sa aspoň skontrolovať, či daný kus nepúšťa farbu. Test je jednoduchý: navlhčite nenápadné miesto a pritlačte naň biely kúsok látky. Ak sa zafarbí, perte ho oddelene.
2. Nesprávny prací prostriedok môže poškodiť farby aj vlákna
Každý typ pracieho prostriedku má svoj účel. V praxi platí:
- Práškové pracie prostriedky — sú veľmi účinné na odstraňovanie mastnoty, vonkajších nečistôt a odolných škvŕn.
- Tekuté a jemné pracie prostriedky — sú šetrnejšie k farbám aj štruktúre látky, vhodné pre jemné tkaniny, funkčné materiály, spodnú bielizeň či detské oblečenie.
- Prostriedky označené „HE“ (high efficiency) — sú určené pre moderné práčky s nižšou spotrebou vody. Ich použitie zabráni nadmernému peneniu, ktoré môže pračku poškodiť.
Pri ekologických pracích prostriedkoch platí, že sú vyrábané z rastlinných povrchovo aktívnych látok (napr. kokosových), sú biologicky odbúrateľné a vhodné pre citlivú pokožku.
3. Triedenie bielizne nie je mýtus — je to nevyhnutnosť
Najčastejšou príčinou prefarbenia či poškodenia tkanín je nesprávne triedenie. Textilní odborníci odporúčajú triediť minimálne podľa:
- farby (biela, svetlá, tmavá)
- materiálu (bavlna, syntetika, vlna, jemné tkaniny
- úrovne znečistenia.
Ak máte doma viacčlennú rodinu, veľmi sa hodí kôš s viacerými priehradkami. Triedenie priamo pri vyzliekaní výrazne skracuje čas prípravy prania.
4. Nevyprázdnené vrecká spôsobujú množstvo problémov
Zabudnuté vreckovky, papieriky či drobnosti nielenže vytvoria v bubne neporiadok, ale môžu aj:
- poškodiť filter
- zachytiť sa o iné oblečenie
- narobiť žmolky na tmavých tkaninách
- poškriabať citlivé povrchy (napr. mobilom alebo kľúčmi)
Pred praním preto vždy:
- vyprázdnite vrecká
- zapnite zipsy a gombíky
- zaviažte šnúrky
- spevnite suché zipsy
- vyhrňte manžety a skontrolujte rukávy
Tieto úkony chránia nielen oblečenie, ale aj samotnú práčku.
5. Škvrny patria do prania až po predbežnom ošetrení
Vedecky potvrdené pravidlo znie: čím skôr škvrnu ošetríte, tým vyššia je šanca, že zmizne úplne.
Pri škvrnách sa odporúča:
- odstrániť prebytočnú tekutinu alebo mastnotu
- nepoužívať horúcu vodu (môže škvrnu zafixovať)
- použiť soľ, škrob alebo špecializovaný odstraňovač
- nechať pôsobiť podľa typu látky
- pri silne znečistených veciach ich pred praním namočiť
Predpierka alebo namáčanie výrazne zefektívňuje samotný prací cyklus.
6. Jemné oblečenie patrí do ochranných vreciek
Podprsenky, pančuchy, jemné úplety, krajkové kúsky či oblečenie s dekoráciami by sa mali prať v pracích vreckách. Znižuje sa tým riziko:
- zatrhnutia
- natiahnutia
- skrútenia
- oderu pri rotácii bubna
Tričká, svetre a mikiny sa odporúča prať obrátené naruby, aby sa farby nedegradovali a aby sa na povrchu nevytvárali žmolky. A ponožky nikdy neperte zvinuté – nedokážu sa správne vyprať.
Záver
Ak sa pred praním riadite týmito krokmi, výrazne znižujete riziko poškodenia oblečenia. Nejde o „triky“, ale o postupy, ktoré odporúčajú textilní odborníci, výrobcovia spotrebičov aj samotné značky oblečenia.
Stačí pár minút navyše a vaše oblečenie vydrží neporovnateľne dlhšie.