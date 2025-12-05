Neverte trikom z internetu. Mokré drevo do ohňa jednoducho nepatrí. Ohrozujete tým domov aj okolie

V posledných rokoch sa na internete pravidelne objavujú rôzne návody a „zlepšováky“, ktoré sľubujú jednoduché riešenia takmer na všetko – vrátane kúrenia. Jednou z takýchto rád je údajný spôsob, ako rýchlo a bez námahy zapáliť aj mokré drevo. Hoci môžu podobné triky pôsobiť atraktívne, realita je úplne iná. Z fyzikálneho, ekologického aj bezpečnostného hľadiska je spaľovanie mokrého dreva problém, ktorému by sa mali domácnosti vyhnúť.
Prečo mokré drevo horí zle?
Drevo, ktoré nebolo správne vysušené alebo nasiaklo vodou, obsahuje veľké množstvo vlhkosti. Po jeho vložení do ohňa sa preto najskôr musí odpariť voda, čo spotrebuje veľkú časť energie. Kúrenisko sa ochladzuje, plameň je nestabilný a horenie prebieha len sčasti. Dôsledkom je:
- nízka účinnosť
- slabý výkon
- zvýšená spotreba paliva
- hustý dym a nepríjemný zápach
Aj keď sa mokré drevo nakoniec rozhorí, proces je pomalý a domácnosť z neho získava minimum tepla.
Viac dymu = väčšia záťaž pre vzduch aj vaše zdravie
Nedokonalé horenie spôsobuje vznik vyššieho množstva dymu a ďalších škodlivých látok. Okrem častíc PM a oxidu uhoľnatého vznikajú aj rôzne organické zlúčeniny, ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu ovzdušia v okolí domu. Vykurovanie nekvalitným palivom je jednou z hlavných príčin smogu v oblasti rodinných domov.
Nebezpečenstvo v komíne
Spaľovanie mokrého dreva má ešte jeden vážny dôsledok – urýchľuje tvorbu dechtu a sadzí. Tieto usadeniny sa lepia na steny komína a kachlí, zanášajú ich a postupne vytvárajú hrubú vrstvu, ktorá je vysoko horľavá. Pri vyššej teplote môže dôjsť k vznieteniu týchto usadenín, čo vedie ku komínovému požiaru. Okrem bezprostredného nebezpečenstva to znamená aj vyššie náklady na čistenie či opravy.
Suché drevo je ekonomicky najvýhodnejšie
Kúriť suchým drevom nie je len ekologickejšie, ale aj úspornejšie. Drevo s optimálnou vlhkosťou (zvyčajne pod 20 %) poskytuje viac tepla a horí rovnomerne. Domácnosti tak potrebujú menej polien na dosiahnutie rovnakej teploty a šetria nielen palivo, ale aj náklady na údržbu vykurovacieho systému.
Ako sa starať o drevo, aby bolo vhodné na kúrenie?
Ak má drevo plniť svoju úlohu efektívne a bezpečne, je dôležité dodržať niekoľko základných zásad:
- drevo by sa malo sušiť aspoň 1 až 2 roky podľa druhu
- skladovať ho treba na suchom, dobre vetranom mieste
- polená by mali byť uložené tak, aby mohol vzduch prúdiť medzi nimi
- drevo by nemalo byť prekryté nepriedušnou fóliou, ktorá zadržiava vlhkosť
Správne pripravené palivo je základom bezpečného a ekologického kúrenia.
Kúrenie drevom má dlhú tradíciu a nestráca význam ani v súčasnosti. Moderné kachle a krby sú konštruované tak, aby pracovali čo najúčinnejšie, no podmienkou ich optimálneho fungovania je práve suché palivo. Hoci existujú aj iné formy biomasy, klasické polená zostávajú jednoduchým, dostupným a obľúbeným zdrojom energie v mnohých domácnostiach.