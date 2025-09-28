Nestačí ho len schovať do kôlne. Toto urobte s nábytkom pred zimou, inak sa zničí

Prvé daždivé dni jesene sú často signálom, že stoličky, stoly či lavice treba odniesť z terasy. Mnohí ich však jednoducho zoberú a rýchlo odložia do kôlne alebo garáže. To je však veľká chyba – pred zimným uskladnením potrebuje každý kus nábytku dôkladnú starostlivosť.
Prečo sa neoplatí ponáhľať
Záhradný nábytok nie je lacná záležitosť, preto by sme sa oň mali starať tak, aby vydržal čo najdlhšie. Zima je pre materiály skúškou odolnosti – plast môže skrehnúť, kov hrdzavie a drevo buď praská, alebo vlhne. Ak starostlivosť zanedbáme, na jar nás môžu čakať nemalé výdavky za opravy či nový nábytok.
Najprv dôkladne vyčistiť
Základom je čistota. Nábytok umyjeme vlažnou vodou, jemným saponátom a kefou. Podsedáky, vankúše a textilné doplnky vyperieme, necháme vysušiť a uložíme v suchu – ideálne vo vnútri domu. Samotný nábytok musí byť pred uložením úplne suchý, aby sa predišlo plesniam a poškodeniu.
Kontrola a drobné opravy
Pred zimou je správny čas na drobné údržby – prelepenie prasklín, odstránenie odlupujúcej sa farby či zbrúsenie hrdze. Ak tieto úkony urobíme hneď, na jar nás čaká nábytok pripravený na okamžité použitie.
Ako ošetrovať jednotlivé materiály
- Plast a ratan: stačí dôkladne očistiť, opraviť drobné poškodenia a uložiť do priestoru, kde nemrzne. Dôležité je, aby na ňom cez zimu neležali ťažké predmety, ktoré by ho deformovali.
- Drevo: každý rok mu prospeje nános oleja, moridla alebo farby. Olej prenikne hlboko a ochráni materiál pred vysušením i vlhkosťou.
- Kov: ak sa objaví hrdza, treba ju odstrániť brúsením a miesto natret ochrannou farbou. V obchode vám poradia s najlepším náterom podľa typu kovu.
Kde nábytok prezimuje najlepšie
Ideálnym riešením je suchá dielňa, garáž alebo prístrešok. Ak taký priestor nemáte, siahnite po nepremokavej plachte, ktorou nábytok dôkladne zakryjete. Pri plaste si však treba dávať pozor – dlhodobé vystavenie mrazom mu škodí, preto by mal byť uložený v prostredí bez nízkych teplôt.
Možno sa zdá, že ide o prácu navyše, no v skutočnosti je to najlepšia prevencia. Pár hodín jesennej údržby predĺži životnosť záhradného nábytku o celé roky a ušetrí vám zbytočné výdavky. Na jar tak nebudete stáť pred otázkou, či používať poškodené stoličky, alebo kupovať nový set.