Nemeckí záhradkári už nesadia priamo do hliny. „Papierová veža“ šetrí miesto, peniaze aj nervy

papierové rolky na sadenie
papierové rolky na sadenie Foto: www.shutterstock.com

Pestovanie rastlín zo semienok je medzi domácimi pestovateľmi čoraz obľúbenejšie. Hoci to na prvý pohľad môže pôsobiť komplikovane, v skutočnosti ide o prístup, ktorý prináša veľa výhod. Záhradkári v Nemecku, ale aj v ďalších krajinách Európy, už roky pracujú s jednoduchým trikom: namiesto kupovania drahých sadbovačov využívajú papierové rolky od toaletného papiera. Ide o ekologický, dostupný a veľmi funkčný spôsob, ako si doma pripraviť priesady.

Prečo pestovať zo semienok?

Sadeničky predávané na jar môžu byť prekvapivo drahé, najmä ak plánujete väčšiu výsadbu. Semienka sú pritom lacné a jeden balíček vám často vystačí na celú sezónu. Navyše máte kontrolu nad tým, čo pestujete, v akej pôde sú vaše rastliny a ako s nimi od začiatku zaobchádzate.

Mnohí záhradkári začínajú už vo februári výsevom druhov, ktoré dobre znášajú chlad: cibuľa, pažítka, pór či kapusta. V marci prichádza čas na papriku a baklažán a na prelome marca a apríla sa vysievajú rastliny náročné na teplo – napríklad paradajky či bazalka. Ide o bežný a odporúčaný postup pri predpestovaní zeleniny v strednej Európe.

Papierové rolky ako praktické črepníky

Rolky od toaletného papiera sú pre pestovateľov veľmi užitočným materiálom. Majú niekoľko nesporných výhod:

✔ Zero waste riešenie

Rolky by normálne skončili v odpade, no v záhrade dostanú „druhý život“. Papier je biologicky rozložiteľný, takže rastlinku môžete pri presádzaní vložiť do pôdy aj s rolkou. Tá sa postupne rozloží a korene bez problémov prerastú cez navlhnutý papier.

✔ Šetria priestor

Rolky sa dajú uložiť tesne vedľa seba, takže na malej ploche – napríklad na parapete – pripravíte sériu priesad bez toho, aby ste museli investovať do plastových kvetináčov.

✔ Stačí ich mierne upraviť

Spodnú časť rolky nastrihnete na štyri pásiky a preložíte ich tak, aby vzniklo dno. Potom narovnáte rolku, naplníte substrátom a môžete vysievať.

✔ Vhodné pre mnohé druhy zeleniny

Najlepšie fungujú pre rastliny, ktoré sa ľahko presádzajú, napríklad šaláty, bylinky, paradajky, uhorky či tekvicovité rastliny. Rolky vydržia pevnú formu zhruba 4 – 8 týždňov, čo je typická doba, počas ktorej sa vytvára prvý koreňový systém.

Ako vysievať do papierových roliek – postup

  1. Pripravte si plastovú krabičku z potravín a urobte do jej dna niekoľko malých otvorov.
  2. Upravte rolky – nastrihnite spodnú časť na štyri časti a zohnite ich ako dno krabice.
  3. Naplňte rolky substrátom do približne dvoch tretín.
  4. Vysaďte semienka – do každej rolky vložte jedno alebo dve semienka.
  5. Uložte rolky vedľa seba do krabičky, vďaka čomu ušetríte miesto.
  6. Zalejte a prikryte fóliou, aby ste udržali vlhkosť a urýchlili klíčenie.
  7. Keď rastliny zosilnejú, presaďte ich, pokojne aj s rolkou, ktorá sa v pôde prirodzene rozloží.

Tento postup je rokmi overený a patrí medzi najjednoduchšie spôsoby domáceho predpestovania.

Prečo sa niekedy používa označenie „papierová veža“

V niektorých komunitách sa udomácnil obrazný názov „papierová veža“ pre situáciu, keď sú rolky uložené vedľa seba v jednej nádobe. Nejde o žiadny odborný pojem, ale o opis toho, ako takéto rolky pôsobia – ako malé valčeky zoradené v tesnej zostave. Faktom však je, že toto usporiadanie skutočne ušetrí veľa miesta.

Jednoduché, lacné, ekologické riešenie

Predpestovanie v papierových rolkách je vhodné pre začiatočníkov aj skúsených pestovateľov. Ušetríte peniaze za črepníky aj za hotové sadenice a zároveň znížite množstvo odpadu. Pre prírodu je to malá, ale veľmi príjemná pomoc.

Ak máte doma hoci len úzky parapet, práve papierové rolky vám umožnia začať so sezónou oveľa skôr.

