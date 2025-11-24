Nebezpečenstvo pri dome. Potrubie môže cez noc zamrznúť a prasknúť. Ako mu včas pomôcť?

Zamrznutá voda v potrubí patrí medzi najčastejšie zimné problémy domácností. Keď voda prechádza na ľad, zväčšuje svoj objem približne o 9 %. Tento nárast vytvára obrovský tlak na steny trubiek, ktoré potom môžu prasknúť. Zdanlivo nenápadné riziko tak môže po oteplení spôsobiť vytopenie celej miestnosti alebo dokonca niekoľkých podlaží.
Škody na vodovodnom systéme, stenách, podlahách či elektroinštalácii sa rátajú na stovky až tisíce eur. Dobrá správa však je, že väčšine takýchto situácií sa dá predísť správnou prípravou.
Video: ochrana prívodného potrubia pred mrazom
K problematike ochrany prívodného potrubia pred mrazom existuje aj praktická videoukážka.
Pozrieť si ju môžete tu:
Kedy hrozí najväčšie riziko zamrznutia potrubia?
Vodovodné potrubie je najzraniteľnejšie vtedy, keď teplota okolia dlhší čas klesne pod 0 °C. Najrizikovejšie sú miesta, kde:
- sa netemperuje alebo neustále klesá teplota
- potrubie prechádza vonkajšími stenami
- trubky nie sú správne izolované
- ide o prístavby, garáže, pivnice či rekreačné objekty
Riziko výrazne rastie pri mrazoch okolo –5 °C až –7 °C a nižších, najmä ak chlad pôsobí dlhšie ako niekoľko hodín.
Základom je kvalitná tepelná izolácia potrubia
Izolačné návleky z penového materiálu sú jednoduchý spôsob, ako znížiť rýchlosť ochladzovania vody v trubkách. Izolácia sama osebe potrubie nezohrieva, ale pomáha udržať teplotu vody nad bodom mrazu dlhšie.
Dôležité je:
- izolovať najmä odkryté úseky potrubia
- skontrolovať starú izoláciu a opraviť poškodené miesta
- dôkladne ošetriť kolená, ventily a miesta prechodu stenami – tie chladnú najrýchlejšie
Správne nasadená izolácia významne znižuje riziko zamrznutia, no nenahrádza vykurovanie.
Miestnosti bez kúrenia: vodu treba vypustiť
V priestoroch, kde sa v zime nepúšťa kúrenie – typicky garáže, pivnice, chaty alebo prístrešky – je najbezpečnejšie vodu úplne vypustiť.
Postup je jednoduchý:
- Zavrieť hlavný prívod vody.
- Otvoriť všetky kohútiky, aby sa voda dostala von.
- Nezabudnúť na vonkajšie ventily a záhradné kohútiky.
Najčastejšie praská krátky úsek trubky za vonkajším ventilom, kde voda ostáva stáť. Preto je dôležité ho odvodniť, prípadne použiť kohútik so spätným vypúšťaním.
Mierne temperovanie ako účinná prevencia
V domoch či chatách, ktoré zostávajú cez zimu neobývané, no nechceme vypúšťať celý systém, sa odporúča udržiavať minimálnu teplotu.
Ideálne je:
- 5–10 °C, aby voda v potrubí zostala nad bodom mrazu
- občasné vetranie na zníženie vlhkosti, ktorá zvyšuje chladivosť prostredia
Toto opatrenie výrazne predlžuje čas, počas ktorého potrubie odolá nízkym teplotám.
Elektrické vyhrievacie káble a senzory – pomoc pre najrizikovejšie miesta
Na úsekoch, kde sa potrubie nedá dostatočne izolovať alebo sú extrémne vystavené chladu (napríklad na severnej fasáde), sú výborným riešením:
- samoregulačné vyhrievacie káble
- termostatické systémy, ktoré zapínajú ohrev len pri poklese teploty
- senzory mrazu, ktoré môžu upozorniť mobilom na pokles teploty pod kritickú hodnotu
Tieto technológie sú navrhnuté práve na prevenciu zamrznutia potrubia a používajú sa bežne aj v profesionálnych inštaláciách.
Zhrnutie
Všetky uvedené odporúčania vychádzajú z reálnych fyzikálnych javov a štandardných technických postupov:
- Voda pri zamrznutí expanduje → potrubie môže prasknúť.
- Riziko rastie pri dlhodobých mrazoch pod 0 °C.
- Izolácia spomaľuje ochladzovanie vody v potrubí.
- V nevykurovaných objektoch je najistejšie potrubie vypustiť.
- Mierne temperovanie výrazne znižuje riziko.
- Vyhrievacie káble a senzory poskytujú najvyššiu úroveň ochrany.