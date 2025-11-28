Naše staré mamy si namáčali ruky do zemiakovej kaše. Dôvody vás prekvapia!

Ruky o nás prezradia viac, než si často uvedomujeme. O to dôležitejšie je dopriať im starostlivosť, ktorú si zaslúžia.
Ak chcete, aby vaša pokožka ostala jemná, hladká a svieža, nestačí ju len chrániť – potrebuje aj pravidelnú výživu.
A práve tu prichádza k slovu starý trik našich starých mám, ktoré dobre vedeli, aký zázrak dokáže urobiť obyčajná zemiaková kaša.
Doprajte svojim rukám chvíľku rozmaznávania – odmenia sa vám hebkosťou a príjemným dotykom. Mnohokrát stačia úplne jednoduché a lacné suroviny, ktoré má väčšina ľudí bežne doma.
Ruky ako zo škatuľky
Naša pokožka na rukách si žiada nielen pravidelnú hygienu, ale aj regeneráciu.
Pri umývaní používajte kvalitné mydlo a po ňom vždy siahnite po výživnom kréme či inom prípravku, ktorý pokožku zvláčni. Pri domácich prácach sa nebojte siahnuť po ochranných rukaviciach, ušetrí vám to množstvo starostí.
Ak sú ruky veľmi špinavé, neponáhľajte sa s mydlom – najprv nečistotu uvoľnite trochou rastlinného oleja. A nezabúdajte ani na pravidelnú výživu, pretože suchá pokožka rýchlo praská a vytvára bolestivé zádery okolo nechtov.
Zbavte ruky odumretých buniek
Pravidelný peeling dokáže s rukami hotové zázraky. Odstráni odumreté bunky a pokožka potom omnoho lepšie prijíma všetku výživu, ktorú jej následne doprajete.
Ruky budú jemnejšie, hladšie a krásne prekrvené.
Veľmi jednoducho si pripravíte peeling z kokosového oleja a kryštálového cukru.
Zmes naneste na ruky a masírujte ich od dlaní smerom k prstom, potom pokračujte po hornej strane rúk až po zápästie. Nakoniec zmyte teplou vodou a aplikujte masku alebo krém.
Ideálne je dopriať si túto starostlivosť večer pred spaním.
Skúste olejovú masku s citrónom
Výborne poslúžia aj domáce oleje, masti a krémy z byliniek, ktoré ste si počas leta nazbierali a vysušili. V prípade potreby však bohato postačí aj čistý olivový olej.
Najskôr ruky ponorte do teplej vody, potom do pokožky jemne vmasírujte olej. Prebytočný olej odsajte papierovou utierkou a nakoniec votrite pár kvapiek citrónovej šťavy.
Banánový zábal pre extra suché ruky
Ak máte ruky extrémne vysušené, siahnite po banánovej maske. Rozpučte jeden banán, pridajte lyžicu kokosového oleja a malú lyžičku medu.
Túto zmes naneste na ruky a nechajte pôsobiť minimálne 20 minút. Potom zmyte teplou vodou a osušte. Masku si doprajte dvakrát týždenne.
Trik starých mám: maska zo zemiakovej kaše
Domácu masku si pripravíte rýchlo a úplne bez chémie. Uvarte si obyčajnú zemiakovú kašu a zrieďte ju väčším množstvom mlieka, aby mala redšiu konzistenciu.
Do ešte teplej kaše ponorte ruky na asi 15 minút. Ak chcete účinok ešte zvýšiť, primiešajte pár kvapiek olivového oleja alebo trochu svojho obľúbeného krému. Po procedúre ruky opláchnite vlažnou vodou a osušte.