Najstarší a najväčší obývaný hrad na svete má viac než 1 000 miestností. Stojí neďaleko Londýna a dodnes žije

Windsorský hrad sa len ťažko dá označiť za obyčajnú historickú pamiatku. Nepôsobí ako tiché múzeum ani romantická zrúcanina, ale skôr ako samostatné mesto, ktoré už celé stáročia pulzuje životom. Nachádza sa neďaleko Londýna a pre britskú monarchiu má výnimočný význam – je jedným z jej najsilnejších a najtrvalejších symbolov.
Jeho výnimočnosť potvrdzuje aj Guinnessova kniha rekordov, ktorá ho oficiálne eviduje ako najstarší a zároveň najväčší nepretržite obývaný hrad na svete. Windsor nie je len monumentom minulosti. Ide o živé sídlo s viac než 1 000 miestnosťami, masívnymi obrannými múrmi a ikonickou Okrúhlou vežou, na ktorej vždy vlaje kráľovská zástava vtedy, keď sa panovník nachádza doma. Tento detail jasne ukazuje, že hrad neslúži len ako turistická atrakcia, ale stále má aktívnu funkciu.
Od vojenskej pevnosti k reprezentačnému palácu
Korene Windsorského hradu siahajú až do 11. storočia. Normanský vládca Viliam Dobyvateľ si vtedy vybral strategické miesto na vyvýšenine nad riekou Temža, kde nechal vybudovať drevenú obrannú pevnosť. Jej hlavnou úlohou bolo chrániť prístup k Londýnu a upevniť normanskú moc.
Drevené opevnenie však dlho nevydržalo. Už počas vlády Henricha II. boli múry nahradené pevnými kamennými konštrukciami. Zlomovým momentom bol zásah Eduarda III., ktorý z čisto vojenského objektu vytvoril veľkolepý gotický palác. Touto prestavbou dal jasne najavo silu monarchie aj svoje politické ambície.
Každé ďalšie storočie prinieslo nové zmeny. Karol II. obohatil hrad o barokové prvky, zatiaľ čo Juraj III. a Juraj IV. sa postarali o neoklasicistické úpravy, rozšírenie veží a luxusné interiéry inšpirované francúzskym empírom. Výsledkom je jedinečný architektonický celok, v ktorom sa miešajú stredoveké základy, renesančná elegancia aj viktoriánska honosnosť. Windsor tak dnes pôsobí ako živá kronika britských dejín.
Čo všetko sa ukrýva za hradbami?
Rozloha hradu presahuje 5 hektárov, čo zodpovedá približne 269 tenisovým kurtom. Areál je rozdelený na tri hlavné časti, z ktorých každá má svoj osobitý význam:
- Horné nádvorie je domovom kráľovských rezidencií a Štátnych apartmánov. Práve tu sa konajú oficiálne ceremónie, audiencie a prijatia. Zároveň tu návštevníci nájdu vzácne umelecké diela od majstrov, akými sú Rubens či Holbein.
- Stredné nádvorie dominuje majestátna Okrúhla veža, jeden z najikonickejších symbolov britskej monarchie.
- Dolné nádvorie ukrýva kaplnku svätého Juraja, duchovné srdce celého komplexu. Ide aj o miesto posledného odpočinku viacerých významných panovníkov, vrátane Henricha VIII. a kráľovnej Alžbety II.
Nečakané zaujímavosti, ktoré prekvapia aj znalcov
Windsor nie je len o veľkých sálach a oficiálnej histórii. Skrýva aj množstvo detailov, ktoré pôsobia až rozprávkovo. Jedným z nich je domček pre bábiky kráľovnej Márie – dokonale prepracovaná miniatúra šľachtického sídla s funkčnými spotrebičmi, knihami či nábytkom v neuveriteľnom detaile.
Za pozornosť stojí aj najstaršia stále fungujúca kráľovská kuchyňa na svete, ktorá slúžila už 33 panovníkom. Zaujímavou tradíciou je, že všetky hodiny v kuchyni idú o päť minút dopredu, aby sa jedlo nikdy nepodávalo neskoro. Na celom hrade sa nachádza viac než 450 hodín a ich prestavovanie na letný a zimný čas trvá spolu až 18 hodín práce.
Menej známym faktom je aj prepojenie s československou kultúrou – práve na Windsore sa natáčali zábery do známej rozprávky Pyšná princezná, čo je dnes pre mnohých divákov prekvapením.
Požiar, ktorý takmer zničil symbol monarchie
Rok 1992 sa zapísal do histórie hradu tragicky. Požiar, ktorý vznikol v dôsledku prehrievajúcej sa lampy v súkromnej kaplnke, zničil približne pätinu historických priestorov. Obnova trvala päť rokov, no vďaka efektívnemu plánovaniu bola dokončená rýchlejšie a lacnejšie, než sa pôvodne očakávalo.
Časť financií sa získala netradičným spôsobom – sprístupnením Buckinghamského paláca verejnosti, čím sa monarchia výrazne priblížila obyčajným ľuďom.
Duchovia, legendy a tajomná atmosféra
Windsor sa často spomína aj v súvislosti s paranormálnymi javmi. Podľa legiend sa v jeho chodbách zjavujú duchovia významných historických osobností, napríklad Henrich VIII. či Alžbeta I. Či už týmto príbehom veríte alebo nie, dodávajú hradu zvláštnu, tajomnú atmosféru, ktorá umocňuje jeho jedinečnosť.
Windsor dnes a zajtrajšok
V súčasnosti je Windsor oficiálnou rezidenciou kráľa Karola III. Konajú sa tu oficiálne ceremónie, udeľovanie vyznamenaní, recepcie aj súkromné audiencie. Zároveň sa pripravujú modernizačné projekty, ktoré zahŕňajú využitie solárnych panelov a ekologické, úsporné osvetlenie.
Hoci ide o plne funkčný kráľovský palác, hrad je otvorený aj verejnosti. Každoročne ho navštívia tisíce ľudí z celého sveta, ktorí chcú na vlastné oči vidieť miesto, kde sa história prelína so súčasnosťou.
Windsorský hrad tak zostáva dôkazom toho, že aj tisícročné sídlo môže byť živé, aktuálne a stále fascinujúce.