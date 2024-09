Najšpinavšie veci, ktorých sa denne dotýkame, viete ktoré to sú? Chráňte sa pred baktériami!

Každý deň dávame do rúk predmety, ktoré pred nami držali iní ľudia.

Viete, aké predmety to sú a ktoré sa vďaka tomu stávajú najšpinavším? Tieto veci majú najvyššiu koncentráciu bacilov a baktérií.

Chráňte sa pred baktériami

Existuje skupina ľudí, ktorí sa zaujímajú o výživu, techniky poľnohospodárskeho spracovania a o ľudský život. Táto skupina chce pomáhať ľuďom a chrániť ich pred škodlivými baktériami. Každý z nás by mal predsa vedieť, čo všetko na neho čaká, ak sa dotkne menu v reštaurácii, ktoré si už pozrelo tisíce ľudí. Chráňte sa proti nežiadúcim baktériám s pomocou pravidelnej hygieny, očisty rúk, používaním antibakteriálnych krémov či sprejov. To všetko vám čiastočne pomôže vyhnúť sa baktériám, zvlášť potom, ak trávite svoj čas v priestore, kde je veľká koncentrácia ľudí používajúcich rovnaké predmety.

Zoznam vecí s najvyššou koncentráciou baktérií

ústa

otvor v konzerve (sodovkových nápojov)

kľučky dverí na verejných toaletách

schodiskové zábradlie

kohútiky v obytných miestnostiach

vodné fajky

menu v reštaurácii

predmety v kozmetických a kaderníckych salónoch

tlačidlá bankomatu

uteráky na verejných toaletách

Čo sú baktérie?

Baktérie sú najrozšírenejšou skupinou organizmov na svete a rozhodne sa im nedá úplne vyhnúť. Len v jednom grame pôdy nájdete asi 40 miliónov týchto organizmov a v jednom mililitri sladkej vody je ich približne milión. Niektoré baktérie človek využíva vo svoj prospech, napr. V potravinárskom či chemickom priemysle.

Baktérie v domácnosti

Najväčšie množstvo baktérií sa nachádza v hubke na riad a na kuchynskom dreze. Hubka tvorí ideálne prostredie pre život a množenie baktérií – v hubke je vlhko, teplo a zostávajú v nej zvyšky jedla, ak používate jednu hubku zhruba týždeň, buďte si istí, že v nej máte asi 1 milión baktérií, čo je dokonca viac ako v odpadkovom koši.

Klávesnica a mobilné telefóny

Na klávesnici sa nachádza až 100 x viac baktérií ako na záchodovej doske. Mobil je v blízkom kontakte s našimi ústami, kedy sa vplyvom kvapôčkovej infekcie môžu ľahšie prenášať ochorenia.

Posteľná bielizeň, detské hračky

Posteľná bielizeň by sa mala meniť aspoň raz za týždeň. Baktériám sa v posteľnej bielizni naozaj darí – teplo a vlhko sú pre nich ideálne podmienky.

Tiež detské hračky sú obsypané množstvom nevítaných baktérií, deti sú zvyknuté hračky strkať do úst, následne ich hodiť na zem a opäť strčiť do úst. Hračky by sa mali pravidelne dezinfikovať prípravkom na to určeným.

Kúpeľňa

Uvádza sa, že na 1 cm 2 sa vyskytuje až 50 000 baktérií, čo je viac ako na doske od záchodu.

Ak sa vo svojej kúpeľni stretnete s červenkastým povrchom v sprchových kútoch a vaniach, majte sa na pozore – tento povlak totiž spôsobuje baktéria Sarratia marcescens, ktorá môže vyvolať infekciu močových ciest .

Záchod

Znie to prekvapivo, ale na toalete sa baktérie držia naozaj v tom najmenšom množstve. Je to však dané tým, že z obavy o najväčší výskyt baktérií, sa o čistotu toalety staráme najstarostlivejšie.

Baktérií sa nikdy úplne nezbavíme, je však na nás, v akom rozsahu im dovolíme ovládnuť našu domácnosť. Pri pravidelnom a starostlivom upratovaní sa baktérií príliš obávať nemusíme.